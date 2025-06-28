В космосе блуждает астероид-тезка столицы Золотого кольца России — как так вышло

В космосе летает астероид с именем Ярославль Источник: Мария Романова / Городские медиа

Вы знали, что в Ярославль есть не только на Земле, но и в космосе? В главном поясе астероидов есть малая планета (второе название астероидов), которая названа в честь столицы Золотого кольца России.

Главный пояс астероидов — скопление космических объектов, например астероидов, малых планет, в виде кольца, расположенного между орбитами Марса и Юпитера.

Заместитель директора «Культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой» Екатерина Тихомирова рассказала подробнее об астероиде Ярославль и других небесных телах, относящихся к нашему региону.

Началось всё в 1979 году, когда советский астроном Людмила Черных открыла астероид под номером 15212.

«Лишь в 2008 году после заседания Международной комиссии появилась официальная информация, что малой планете 15212 присвоено название Yaroslavl. Это стало прекрасным подарком в преддверии 1000-летнего юбилея нашего города», — рассказала Екатерина.

Сразу скажем, что астероид не представляет никакой опасности для нашей планеты. Его размеры можно сравнить с площадью Ярославля. Вокруг Солнца астероид делает полный оборот почти за пять лет, он находится от светила в 417 миллионах километров.

В космосе существует несколько небесных тел, относящихся к Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Это не единственное космическое тело, которое связано с Ярославлем. Также в главном поясе блуждает астероид Чайка, открытый в 1934 году, названный в честь Валентины Терешковой — первой женщины-космонавта. Размеры астероида сопоставимы с озером Неро в Ростове Великом.

Если вы вдруг соберетесь поехать к Волге, то уточняйте, к какой. Между Марсом и Юпитером находится малая планета — тезка главной реки Ярославля. Также в поясе астероидов можно встретить малую планету писателя Некрасова, певца Собинова и композитора Баснера. Ярославские ученые также получили свои небесные тела: астероиды Радзиевский (физик-астроном) и Морозовия (в честь ученого и поэта Николая Морозова).