Его задержание было похоже на боевик: за что Виссарион получил 12 лет строгача и на что надеялась его община

30 июня в Новосибирске закончилась почти пятилетняя история «религиозного» уголовного дела в отношении создателя «секты Виссариона» — «Города Солнца» Сергея Торопа. Суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет. Также за решетку отправили двоих его сообщников. Подробности — в материале наших коллег из NGS24.RU.
«Город Солнца» — религиозное поселение в Курагинском районе Красноярского края. В нем проживают последователи «Церкви последнего завета» — религиозного объединения, созданного бывшим милиционером Сергеем Торопом в 1991 году. После начала уголовного преследования основателя организации ее ликвидировали.
Громкое задержание в тихой деревне
Настоящий боевик без перестрелок, но с десятками силовиков случился в Красноярском крае в сентябре 2020 года. Ранним утром в общину «Город Солнца» в Курагинском районе на вертолетах вторгаются силовики. В соцсетях местные сообщают о десятках машин, которые движутся в направлении поселения. Жителей задерживают, проводят обыски.
По словам одного из местных, силовики представляли общину не такой, какой увидели ее в итоге, и, вероятно, готовились к жесткому сопротивлению:
— Я говорил с силовиками, они считали, что мы все ходим с оружием. По видео видно, что было всё очень быстро сделано. У них была совершенно четкая информация, что мы вооружены до зубов. Для них самих это было полной неожиданностью, они потом признались после двухчасовой беседы с нашим последователем, что, может, лучше им уйти на пенсию, всё бросить и приехать к нам жить.
Беспрепятственно правоохранители задерживают основателя общины Сергея Торопа, его правую руку Вадима Редькина и еще одного руководителя Владимира Ведерникова. Спустя сутки их отправляют в СИЗО Новосибирска, а журналисты слышат официальное обвинение, выдвинутое задержанным.
По версии следствия, на протяжении 29 лет Тороп с сообщниками, основав религиозное объединение, забирал деньги прихожан и оказывал на них психологическое воздействие. В результате 16 человек получили моральный вред, шесть последователей — тяжкий вред здоровью, еще один виссарионовец — вред здоровью средней тяжести. Преступления подпадают под статьи № 239, 111 и 112 УК РФ.
Косвенное подтверждение этому можно найти в словах одного из бывших последователей секты. Андрей Шивкин — потерпевший — рассказывал, что семь лет проработал в «Городе Солнца» без оплаты своего труда. Рассчитывались с ним едой, пока Шивкин жил в палатке.
Сами подозреваемые обвинения в свой адрес отрицали, а их защита заявляла, что уголовное дело якобы сфабриковано и настоящий мотив к задержанию лидеров общины — экономический интерес. Последователи «секты Виссариона» просили прекратить преследование и даже записывали обращение к Владимиру Путину.
— Владимир Владимирович, вы самый человечный руководитель из всех предыдущих руководителей нашей страны. И мы очень просим не совершить нечеловеческого поступка в отношении самого человечного общества. Очень не хотелось бы, чтобы в борьбе с «тоталитарной сектой» само государство не стало тоталитарным, — заявлял на камеру один из жителей общины.
Несмотря на ожидания сторонников Торопа быстрого разрешения ситуации, этого не произошло. Следствие по делу Виссариона и сообщников продолжалось до лета 2025 года. Содержание в СИЗО, по словам одного из обвиняемых, сопровождалось пытками от сокамерников, которые требовали признать вину и начать сотрудничать со следствием.
И пока сами подозреваемые настаивали на своей невиновности, в «Городе Солнца» силовики обнаружили не только оружие, но и предсмертные записки последователей. Сами виссарионовцы объясняли, что оружие у них разрешенное, а по поводу суицидов настаивали, что эти случаи не связаны с их религиозным учением.
Еще одна любопытная деталь в жизни общины — предположения о связи «Церкви нового завета» с (на тот момент) губернатором Красноярского края Александром Уссом (ныне сенатором Совфеда от региона).
В его администрации после задержания Виссариона официально опровергли слухи, что сектанты строили для него загородную заимку.
Как жили виссарионовцы до и после задержания лидера
Притом виссарионовцы действительно могли строить что-то для кого-то за деньги. По словам дочери одного из задержанных Вадима Редькина — Желанны Редькиной, мужчины в общине зарабатывали, в том числе на рубке деревьев и строительстве рубленых домов. При этом в общине были и другие источники заработка:
— У нас здесь очень развита рубка, строительство рубленых домов. У нас несколько площадок, и мужчины, парни на этом зарабатывают. Потом они выезжают в Московскую область, в Москву, в разные точки мира и зарабатывают на этом. Это вот один контингент. Дальше есть ребята, которые создали компанию «Домики на дереве» и строят дома на деревьях. Я тоже работаю там. Есть и пенсионеры, которые живут просто на свою пенсию. Также многие устраивают свои кружки. В общем, я йогу веду и на этом чуть-чуть зарабатываю. Конечно, это не тот заработок, который в городе, это больше как хобби. Кто-то там на рукоделиях зарабатывает, свои изделия делает и их продает на разных ярмарках или в интернете. Турбазы у нас на озере есть, — рассказывала дочь Редькина NGS24.RU.
Желанна также высказалась о некоторых мифах, сложившихся вокруг «Города Солнца». Так, по ее словам, последователи могут принимать лекарства и не проводят оргий, а также не считают развратную жизнь частью своего учения. При этом большинство сектантов вегетарианцы, учение запрещает или рекомендует последователям не материться, не курить и не пить. Но при обысках в общине силовики также нашли алкоголь.
Дочь Редькина подтвердила, что участники общины платили деньги:
— Когда ты вступаешь в единую семью, ты платишь десятину. Ну это какая-то часть зарплаты, которая платится на поддержание общины в чистоте, порядке, в улучшении.
Для виссарионовцев, считает Желанна, арест учителя стал сильным ударом, который вызвал «большие переживания».
— Да, для всех это большие переживания. И для самых близких людей это дополнительные сложности в семье, что дети остались без отцов и маленькие растут только с мамой. Если брать просто общину, то в целом всё так же происходит, литургии, встречи. Единственное, что нет встреч с учителем. Надеемся, скоро всё закончится и их отпустят.
То, что событие стало для секты неординарным, подтверждает и другая известная последовательница Виссариона — звезда 90-х Светлана Владимирская. Задержание она связывает с коммерческим интересом:
— У нас был сход деревень Курагинского района, когда тут пытались проложить большую дорогу для того, чтобы рыть рудники. Люди выступили против нарушения экосистемы. Но все петиции организованы коренными местными жителями, которые к общине не имеют отношения. Параллельную дорогу, которая ведет ближе к Сухой горе, где находится дом Виссариона, всё равно стали прокладывать. Утверждать на 100% сложно, но многие говорят, что именно с этим и связано задержание. Тем, кто собирается мыть золото, просто невыгодно, чтобы здесь жили люди. Мы им мешаем, наверное, — рассказывала Владимирская «АиФ».
При этом, по словам Светланы, покидать эти места последователи Виссариона не планируют, а жизнь в общине продолжается и после его задержания.
Своими глазами
О том, как живут виссарионовцы, мы рассказывали неоднократно. Первый раз NGS24.RU был в «Городе Солнца» незадолго до задержания Сергея Торопа. Тогда жители относились к журналистам настороженно и при передвижении по общине приставили своего сопровождающего. При этом пригласили домой и накормили обедом. Среди местных доверие, по их же словам, строится на другом уровне.
— Мы когда уходим, дверь веником подпираем, чтобы было понятно, что нас дома нет. Тут всё наше. Так и в городе раньше так было — оставишь ключ под ковриком и пошел. И неинтересно было воровать. Когда вскрыл, что-то своровал, тогда интересно, а так нет, — рассказывал тогда Владимир Тиньков, бывший глава Маломинусинского района.
Среди основных законов, по которым жили виссарионовцы, по их словам:
бесконфликтность;
уважение к природе;
работа на благо общины;
взаимопомощь товарищам.
Уклад жизни в семьях в «Городе Солнца» патриархальный, а мужчина мог завести себе вторую жену, не скрывая это от первой. При этом иногда и первая супруга может «сама привести» вторую.
— Наша глобальная цель — выстроить человеческие взаимоотношения. Мы стараемся не источать из себя агрессию (это наша задача) и показать, что так жить можно. В этом всё дело. Мы являемся идеальными? Нет, но мы такое же общество, связанное со всеми живыми организмами на планете. Наше отличие только в том, что мы понимаем, что надо меняться, — рассказывал Вадим Редькин незадолго до задержания.
Всех троих подозреваемых из «Города Солнца» отправляли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.
Второй раз NGS24.RU посетил общину весной 2025 года, когда дело Виссариона и сообщников близилось к завершению. Несмотря на продолжительное следствие, поселение не «погибло», люди продолжили жить и верить в ликвидированную церковь, ожидая возвращения учителя.
— Конечно, шансов на другое нет. Обвинения против него [Виссариона] — они все рассыпаются. События были неприятные. Еще бы, когда твоего друга сажают в тюрьму. Но надо понимать, что он уже многое дал нам. И у каждого должен рождаться собственный опыт, как поступать, — высказывался тогда один из местных.
Однако ждать возвращения Виссариона последователям придется долго, но меньше, чем запрашивала прокуратура, сторона обвинения настаивала на 14 годах лишения свободы. Обвиняемые собираются обжаловать приговор.
Все подробности о задержаниях в «Городе Солнца» NGS24.RU собирает в отдельный сюжет.