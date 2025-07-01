Его задержание было похоже на боевик: за что Виссарион получил 12 лет строгача и на что надеялась его община

Портреты Виссариона в одном из храмов общины, выглядит жутковато Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

30 июня в Новосибирске закончилась почти пятилетняя история «религиозного» уголовного дела в отношении создателя «секты Виссариона» — «Города Солнца» Сергея Торопа. Суд отправил его в колонию строгого режима на 12 лет. Также за решетку отправили двоих его сообщников. Подробности — в материале наших коллег из NGS24.RU.

«Город Солнца» — религиозное поселение в Курагинском районе Красноярского края. В нем проживают последователи «Церкви последнего завета» — религиозного объединения, созданного бывшим милиционером Сергеем Торопом в 1991 году. После начала уголовного преследования основателя организации ее ликвидировали.

Громкое задержание в тихой деревне

Настоящий боевик без перестрелок, но с десятками силовиков случился в Красноярском крае в сентябре 2020 года. Ранним утром в общину «Город Солнца» в Курагинском районе на вертолетах вторгаются силовики. В соцсетях местные сообщают о десятках машин, которые движутся в направлении поселения. Жителей задерживают, проводят обыски.

По словам одного из местных, силовики представляли общину не такой, какой увидели ее в итоге, и, вероятно, готовились к жесткому сопротивлению:



— Я говорил с силовиками, они считали, что мы все ходим с оружием. По видео видно, что было всё очень быстро сделано. У них была совершенно четкая информация, что мы вооружены до зубов. Для них самих это было полной неожиданностью, они потом признались после двухчасовой беседы с нашим последователем, что, может, лучше им уйти на пенсию, всё бросить и приехать к нам жить.

Беспрепятственно правоохранители задерживают основателя общины Сергея Торопа, его правую руку Вадима Редькина и еще одного руководителя Владимира Ведерникова. Спустя сутки их отправляют в СИЗО Новосибирска, а журналисты слышат официальное обвинение, выдвинутое задержанным.

Виссарион в суде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По версии следствия, на протяжении 29 лет Тороп с сообщниками, основав религиозное объединение, забирал деньги прихожан и оказывал на них психологическое воздействие. В результате 16 человек получили моральный вред, шесть последователей — тяжкий вред здоровью, еще один виссарионовец — вред здоровью средней тяжести. Преступления подпадают под статьи № 239, 111 и 112 УК РФ.

Косвенное подтверждение этому можно найти в словах одного из бывших последователей секты. Андрей Шивкин — потерпевший — рассказывал, что семь лет проработал в «Городе Солнца» без оплаты своего труда. Рассчитывались с ним едой, пока Шивкин жил в палатке.

Сами подозреваемые обвинения в свой адрес отрицали, а их защита заявляла, что уголовное дело якобы сфабриковано и настоящий мотив к задержанию лидеров общины — экономический интерес. Последователи «секты Виссариона» просили прекратить преследование и даже записывали обращение к Владимиру Путину.

— Владимир Владимирович, вы самый человечный руководитель из всех предыдущих руководителей нашей страны. И мы очень просим не совершить нечеловеческого поступка в отношении самого человечного общества. Очень не хотелось бы, чтобы в борьбе с «тоталитарной сектой» само государство не стало тоталитарным, — заявлял на камеру один из жителей общины.

Скульптура женщины в «Городе Солнца», в ее руках — шар с эмбрионом Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Несмотря на ожидания сторонников Торопа быстрого разрешения ситуации, этого не произошло. Следствие по делу Виссариона и сообщников продолжалось до лета 2025 года. Содержание в СИЗО, по словам одного из обвиняемых, сопровождалось пытками от сокамерников, которые требовали признать вину и начать сотрудничать со следствием.

И пока сами подозреваемые настаивали на своей невиновности, в «Городе Солнца» силовики обнаружили не только оружие, но и предсмертные записки последователей. Сами виссарионовцы объясняли, что оружие у них разрешенное, а по поводу суицидов настаивали, что эти случаи не связаны с их религиозным учением.

Еще одна любопытная деталь в жизни общины — предположения о связи «Церкви нового завета» с (на тот момент) губернатором Красноярского края Александром Уссом (ныне сенатором Совфеда от региона).

В его администрации после задержания Виссариона официально опровергли слухи, что сектанты строили для него загородную заимку.

Как жили виссарионовцы до и после задержания лидера

Притом виссарионовцы действительно могли строить что-то для кого-то за деньги. По словам дочери одного из задержанных Вадима Редькина — Желанны Редькиной, мужчины в общине зарабатывали, в том числе на рубке деревьев и строительстве рубленых домов. При этом в общине были и другие источники заработка:

— У нас здесь очень развита рубка, строительство рубленых домов. У нас несколько площадок, и мужчины, парни на этом зарабатывают. Потом они выезжают в Московскую область, в Москву, в разные точки мира и зарабатывают на этом. Это вот один контингент. Дальше есть ребята, которые создали компанию «Домики на дереве» и строят дома на деревьях. Я тоже работаю там. Есть и пенсионеры, которые живут просто на свою пенсию. Также многие устраивают свои кружки. В общем, я йогу веду и на этом чуть-чуть зарабатываю. Конечно, это не тот заработок, который в городе, это больше как хобби. Кто-то там на рукоделиях зарабатывает, свои изделия делает и их продает на разных ярмарках или в интернете. Турбазы у нас на озере есть, — рассказывала дочь Редькина NGS24.RU.

Девушка планировала переезд в Красноярск Источник: Желанна Редькина / Telegram

Желанна также высказалась о некоторых мифах, сложившихся вокруг «Города Солнца». Так, по ее словам, последователи могут принимать лекарства и не проводят оргий, а также не считают развратную жизнь частью своего учения. При этом большинство сектантов вегетарианцы, учение запрещает или рекомендует последователям не материться, не курить и не пить. Но при обысках в общине силовики также нашли алкоголь.

Дочь Редькина подтвердила, что участники общины платили деньги: — Когда ты вступаешь в единую семью, ты платишь десятину. Ну это какая-то часть зарплаты, которая платится на поддержание общины в чистоте, порядке, в улучшении.

Еще один храм в «Городе Солнца» Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Для виссарионовцев, считает Желанна, арест учителя стал сильным ударом, который вызвал «большие переживания».

— Да, для всех это большие переживания. И для самых близких людей это дополнительные сложности в семье, что дети остались без отцов и маленькие растут только с мамой. Если брать просто общину, то в целом всё так же происходит, литургии, встречи. Единственное, что нет встреч с учителем. Надеемся, скоро всё закончится и их отпустят.

То, что событие стало для секты неординарным, подтверждает и другая известная последовательница Виссариона — звезда 90-х Светлана Владимирская. Задержание она связывает с коммерческим интересом:

Отличия сектантов ярко отображаются и в их творчестве Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— У нас был сход деревень Курагинского района, когда тут пытались проложить большую дорогу для того, чтобы рыть рудники. Люди выступили против нарушения экосистемы. Но все петиции организованы коренными местными жителями, которые к общине не имеют отношения. Параллельную дорогу, которая ведет ближе к Сухой горе, где находится дом Виссариона, всё равно стали прокладывать. Утверждать на 100% сложно, но многие говорят, что именно с этим и связано задержание. Тем, кто собирается мыть золото, просто невыгодно, чтобы здесь жили люди. Мы им мешаем, наверное, — рассказывала Владимирская «АиФ».

Светлана Владимирская в соцсетях Источник: Светлана Владимирская / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом, по словам Светланы, покидать эти места последователи Виссариона не планируют, а жизнь в общине продолжается и после его задержания.

Своими глазами

О том, как живут виссарионовцы, мы рассказывали неоднократно. Первый раз NGS24.RU был в «Городе Солнца» незадолго до задержания Сергея Торопа. Тогда жители относились к журналистам настороженно и при передвижении по общине приставили своего сопровождающего. При этом пригласили домой и накормили обедом. Среди местных доверие, по их же словам, строится на другом уровне.

— Мы когда уходим, дверь веником подпираем, чтобы было понятно, что нас дома нет. Тут всё наше. Так и в городе раньше так было — оставишь ключ под ковриком и пошел. И неинтересно было воровать. Когда вскрыл, что-то своровал, тогда интересно, а так нет, — рассказывал тогда Владимир Тиньков, бывший глава Маломинусинского района.

Одно из зданий в поселении Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Среди основных законов, по которым жили виссарионовцы, по их словам:

бесконфликтность;

уважение к природе;

работа на благо общины;

взаимопомощь товарищам.

Дети при этом могут покинуть общину, кто-то учится в Красноярске Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Уклад жизни в семьях в «Городе Солнца» патриархальный, а мужчина мог завести себе вторую жену, не скрывая это от первой. При этом иногда и первая супруга может «сама привести» вторую.

— Наша глобальная цель — выстроить человеческие взаимоотношения. Мы стараемся не источать из себя агрессию (это наша задача) и показать, что так жить можно. В этом всё дело. Мы являемся идеальными? Нет, но мы такое же общество, связанное со всеми живыми организмами на планете. Наше отличие только в том, что мы понимаем, что надо меняться, — рассказывал Вадим Редькин незадолго до задержания.

Вадим Редькин — один из первых последователей Виссариона, фото сделано незадолго до задержания Источник: Артём Ленц / NGS24.RU

Всех троих подозреваемых из «Города Солнца» отправляли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Второй раз NGS24.RU посетил общину весной 2025 года, когда дело Виссариона и сообщников близилось к завершению. Несмотря на продолжительное следствие, поселение не «погибло», люди продолжили жить и верить в ликвидированную церковь, ожидая возвращения учителя.

— Конечно, шансов на другое нет. Обвинения против него [Виссариона] — они все рассыпаются. События были неприятные. Еще бы, когда твоего друга сажают в тюрьму. Но надо понимать, что он уже многое дал нам. И у каждого должен рождаться собственный опыт, как поступать, — высказывался тогда один из местных.

Послушник церкви виссарионовцев Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Однако ждать возвращения Виссариона последователям придется долго, но меньше, чем запрашивала прокуратура, сторона обвинения настаивала на 14 годах лишения свободы. Обвиняемые собираются обжаловать приговор.