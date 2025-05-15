Вставали на колени перед святыней: сотни ярославцев пришли к мощам святителя Тихона

15 мая в Ярославль привезли святыню — мощи святителя Тихона. В 9 утра в Успенском соборе началась Божественная литургия, на которой собрались сотни православных жителей города. Уже сегодняшним вечером ковчег с мощами доставят в Толгский женский монастырь, а 17 мая он отправится в Данилов.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) — родился в 1865 году в Псковской области. С 1907 по 1913 год управлял Ярославской кафедрой. В 1917 году стал одиннадцатым патриархом Московским и всея Руси и оставался им до 1925 года. После пожара в Малом соборе Донского монастыря, начались его восстановительные работы, при которых были найдены мощи святителя Тихона.