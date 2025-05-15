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Религия Фоторепортаж Вставали на колени перед святыней: сотни ярославцев пришли к мощам святителя Тихона

Вставали на колени перед святыней: сотни ярославцев пришли к мощам святителя Тихона

Фоторепортаж из Успенского собора

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Все пространство храма было занято | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе пространство храма было занято | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все пространство храма было занято

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

15 мая в Ярославль привезли святыню — мощи святителя Тихона. В 9 утра в Успенском соборе началась Божественная литургия, на которой собрались сотни православных жителей города. Уже сегодняшним вечером ковчег с мощами доставят в Толгский женский монастырь, а 17 мая он отправится в Данилов.

Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Беллавин) — родился в 1865 году в Псковской области. С 1907 по 1913 год управлял Ярославской кафедрой. В 1917 году стал одиннадцатым патриархом Московским и всея Руси и оставался им до 1925 года. После пожара в Малом соборе Донского монастыря, начались его восстановительные работы, при которых были найдены мощи святителя Тихона.

В фоторепортаже показываем, как ярославцы пришли поклониться святыне.

Божественная литургия началась в 9 утра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБожественная литургия началась в 9 утра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Божественная литургия началась в 9 утра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри собора было много ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри собора было много ярославцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри собора было много ярославцев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кому-то удалось найти место, чтобы посидеть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКому-то удалось найти место, чтобы посидеть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кому-то удалось найти место, чтобы посидеть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто остался стоять, держались за строительные леса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто остался стоять, держались за строительные леса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто остался стоять, держались за строительные леса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В храме зажглись сотни свечей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ храме зажглись сотни свечей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В храме зажглись сотни свечей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане старались запечатлеть момент на память | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГорожане старались запечатлеть момент на память | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Горожане старались запечатлеть момент на память

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонт привлекал внимание людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРемонт привлекал внимание людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ремонт привлекал внимание людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Несмотря на строительные работы службы в храме продолжаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНесмотря на строительные работы службы в храме продолжаются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Несмотря на строительные работы службы в храме продолжаются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль привезли мощи святителя Тихона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославль привезли мощи святителя Тихона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославль привезли мощи святителя Тихона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы синхронно поклонились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы синхронно поклонились | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы синхронно поклонились

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Православные выстраивались в очередь, чтобы прикоснуться к мощам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПравославные выстраивались в очередь, чтобы прикоснуться к мощам | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Православные выстраивались в очередь, чтобы прикоснуться к мощам

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же происходило причастие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же происходило причастие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же происходило причастие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мощи святителя Тихона стояли в центре храма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМощи святителя Тихона стояли в центре храма | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мощи святителя Тихона стояли в центре храма

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Мощи Божественная литургия
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