Троицкая родительская суббота в 2025 году. Что никак нельзя делать в этот день: традиции и приметы

На Троицкую родительскую субботу принято ходить в церковь и на кладбище Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В православной традиции существуют особые дни, когда принято поминать умерших, — родительские субботы. Одной из них является Троицкая суббота, которая предшествует одному из главных церковных праздников — дню Святой Троицы. Рассказываем, почему эта дата имеет особое значение и когда Троицкая родительская суббота в 2025 году.

Когда Троицкая родительская суббота в 2025 году

Поминовение усопших перед праздником Святой Троицы каждый год выпадает на разный день, потому что зависит от даты Пасхи. Троица — один из главных церковных праздников. Ее отмечают на 50-й день после Пасхи. Праздник предшествует началу Апостольского поста, который называют также Петровым.

В 2025 году православные верующие будут праздновать Святую Троицу 8 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота, когда поминают умерших, придется на 7 июня.

История Троицкой родительской субботы

Праздник Троицы, которому предшествует Троицкая родительская суббота, посвящен важному событию — сошествию Святого Духа на апостолов. В этот день ученики Иисуса находились в Иерусалиме. Внезапно с неба появились огненные языки, которые не причиняли вреда, а наделили их необычными способностями.

После этого апостолы начали исцелять людей, предвидеть события и говорить на разных языках, чтобы распространять христианское учение по всему миру. Сошествие Святого Духа завершило спасение человечества от греха. Оно коснулось не только живых, но и тех, кто умер раньше. Именно поэтому своих предков люди вспоминают в Родительскую субботу.

Что можно делать в Троицкую родительскую субботу

Троицкая родительская суббота — особое время, когда верующие вспоминают своих близких, ушедших из жизни. В этот день разрешается:

причащаться;

исповедоваться;

молиться за умерших родных и друзей;

побывать на церковной службе, поставить свечи за упокой;

сходить на кладбище, привести в порядок захоронения, убрать мусор и старые ветки, положить живые цветы;

собраться дома с семьей и тихо помянуть близких;

вспомнить в молитвах людей, ушедших из жизни добровольно и не отпетых в храме;

заняться делами по дому (рукоделием, творчеством или уборкой).

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Троицкая родительская суббота — не только день памяти, но и момент духовного сосредоточения. В Троицкую родительскую субботу не рекомендуется:

предаваться сильной печали, впадать в уныние и проливать слезы;

употреблять алкоголь;

нарушать пост (есть мясные, молочные блюда и другую скоромную пищу);

конфликтовать, сквернословить, спорить, обманывать и затаивать обиду;

устраивать шумные застолья, веселиться, проводить свадьбы или другие торжества;

заниматься тяжелой физической работой;

бездельничать и лениться.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Приметы на Троицкую родительскую субботу

Накануне Троицы женщинам запрещали стирать белье в реках и озерах: верили, что в это время появляются русалки. По той же причине старались не купаться, чтобы не накликать беду. Молодежь в Троицкую субботу бегала вдоль берегов, прогоняя русалок и водяных.

Если в эту ночь снился покойный, который просто появлялся во сне, не звал и ничего не просил, это считали хорошим знаком.

Народные приметы на Троицкую родительскую субботу:

радуга на небе — к здоровью в семье;

пасмурно или идет дождь — будет много грибов и ягод;

жаркая погода — к засухе и плохому урожаю;

густая роса — к ранним заморозкам.