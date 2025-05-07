Троицкая родительская суббота в 2025 году. Что никак нельзя делать в этот день: традиции и приметы

В православной традиции существуют особые дни, когда принято поминать умерших, — родительские субботы. Одной из них является Троицкая суббота, которая предшествует одному из главных церковных праздников — дню Святой Троицы. Рассказываем, почему эта дата имеет особое значение и когда Троицкая родительская суббота в 2025 году.
Когда Троицкая родительская суббота в 2025 году
Поминовение усопших перед праздником Святой Троицы каждый год выпадает на разный день, потому что зависит от даты Пасхи. Троица — один из главных церковных праздников. Ее отмечают на 50-й день после Пасхи. Праздник предшествует началу Апостольского поста, который называют также Петровым.
В 2025 году православные верующие будут праздновать Святую Троицу 8 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота, когда поминают умерших, придется на 7 июня.
История Троицкой родительской субботы
Праздник Троицы, которому предшествует Троицкая родительская суббота, посвящен важному событию — сошествию Святого Духа на апостолов. В этот день ученики Иисуса находились в Иерусалиме. Внезапно с неба появились огненные языки, которые не причиняли вреда, а наделили их необычными способностями.
После этого апостолы начали исцелять людей, предвидеть события и говорить на разных языках, чтобы распространять христианское учение по всему миру. Сошествие Святого Духа завершило спасение человечества от греха. Оно коснулось не только живых, но и тех, кто умер раньше. Именно поэтому своих предков люди вспоминают в Родительскую субботу.
Что можно делать в Троицкую родительскую субботу
Троицкая родительская суббота — особое время, когда верующие вспоминают своих близких, ушедших из жизни. В этот день разрешается:
причащаться;
исповедоваться;
молиться за умерших родных и друзей;
побывать на церковной службе, поставить свечи за упокой;
сходить на кладбище, привести в порядок захоронения, убрать мусор и старые ветки, положить живые цветы;
собраться дома с семьей и тихо помянуть близких;
вспомнить в молитвах людей, ушедших из жизни добровольно и не отпетых в храме;
заняться делами по дому (рукоделием, творчеством или уборкой).
Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
Троицкая родительская суббота — не только день памяти, но и момент духовного сосредоточения. В Троицкую родительскую субботу не рекомендуется:
предаваться сильной печали, впадать в уныние и проливать слезы;
употреблять алкоголь;
нарушать пост (есть мясные, молочные блюда и другую скоромную пищу);
конфликтовать, сквернословить, спорить, обманывать и затаивать обиду;
устраивать шумные застолья, веселиться, проводить свадьбы или другие торжества;
заниматься тяжелой физической работой;
бездельничать и лениться.
Приметы на Троицкую родительскую субботу
Накануне Троицы женщинам запрещали стирать белье в реках и озерах: верили, что в это время появляются русалки. По той же причине старались не купаться, чтобы не накликать беду. Молодежь в Троицкую субботу бегала вдоль берегов, прогоняя русалок и водяных.
Если в эту ночь снился покойный, который просто появлялся во сне, не звал и ничего не просил, это считали хорошим знаком.
Народные приметы на Троицкую родительскую субботу:
радуга на небе — к здоровью в семье;
пасмурно или идет дождь — будет много грибов и ягод;
жаркая погода — к засухе и плохому урожаю;
густая роса — к ранним заморозкам.
Еще в этот день в дом приносили ветку осины: если на следующее утро листья оставались зелеными, год обещал пройти спокойно и без потерь. Если они желтели — ждали болезни или несчастья. А если в эту родительскую субботу посадить дерево, оно принесет удачу.