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Религия Обзор Троицкая родительская суббота в 2025 году. Что никак нельзя делать в этот день: традиции и приметы

Троицкая родительская суббота в 2025 году. Что никак нельзя делать в этот день: традиции и приметы

Сходить в храм накануне Троицы — еще только полдела

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На Троицкую родительскую субботу принято ходить в церковь и на кладбище | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНа Троицкую родительскую субботу принято ходить в церковь и на кладбище | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

На Троицкую родительскую субботу принято ходить в церковь и на кладбище

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В православной традиции существуют особые дни, когда принято поминать умерших, — родительские субботы. Одной из них является Троицкая суббота, которая предшествует одному из главных церковных праздников — дню Святой Троицы. Рассказываем, почему эта дата имеет особое значение и когда Троицкая родительская суббота в 2025 году.

Когда Троицкая родительская суббота в 2025 году

Поминовение усопших перед праздником Святой Троицы каждый год выпадает на разный день, потому что зависит от даты Пасхи. Троица — один из главных церковных праздников. Ее отмечают на 50-й день после Пасхи. Праздник предшествует началу Апостольского поста, который называют также Петровым.

В 2025 году православные верующие будут праздновать Святую Троицу 8 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота, когда поминают умерших, придется на 7 июня.

История Троицкой родительской субботы

Праздник Троицы, которому предшествует Троицкая родительская суббота, посвящен важному событию — сошествию Святого Духа на апостолов. В этот день ученики Иисуса находились в Иерусалиме. Внезапно с неба появились огненные языки, которые не причиняли вреда, а наделили их необычными способностями.

После этого апостолы начали исцелять людей, предвидеть события и говорить на разных языках, чтобы распространять христианское учение по всему миру. Сошествие Святого Духа завершило спасение человечества от греха. Оно коснулось не только живых, но и тех, кто умер раньше. Именно поэтому своих предков люди вспоминают в Родительскую субботу.

Что можно делать в Троицкую родительскую субботу

Троицкая родительская суббота — особое время, когда верующие вспоминают своих близких, ушедших из жизни. В этот день разрешается:

  • причащаться;

  • исповедоваться;

  • молиться за умерших родных и друзей;

  • побывать на церковной службе, поставить свечи за упокой;

  • сходить на кладбище, привести в порядок захоронения, убрать мусор и старые ветки, положить живые цветы;

  • собраться дома с семьей и тихо помянуть близких;

  • вспомнить в молитвах людей, ушедших из жизни добровольно и не отпетых в храме;

  • заняться делами по дому (рукоделием, творчеством или уборкой).

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

Троицкая родительская суббота — не только день памяти, но и момент духовного сосредоточения. В Троицкую родительскую субботу не рекомендуется:

  • предаваться сильной печали, впадать в уныние и проливать слезы;

  • употреблять алкоголь;

  • нарушать пост (есть мясные, молочные блюда и другую скоромную пищу);

  • конфликтовать, сквернословить, спорить, обманывать и затаивать обиду;

  • устраивать шумные застолья, веселиться, проводить свадьбы или другие торжества;

  • заниматься тяжелой физической работой;

  • бездельничать и лениться.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Приметы на Троицкую родительскую субботу

Накануне Троицы женщинам запрещали стирать белье в реках и озерах: верили, что в это время появляются русалки. По той же причине старались не купаться, чтобы не накликать беду. Молодежь в Троицкую субботу бегала вдоль берегов, прогоняя русалок и водяных.

Если в эту ночь снился покойный, который просто появлялся во сне, не звал и ничего не просил, это считали хорошим знаком.

Народные приметы на Троицкую родительскую субботу:

  • радуга на небе — к здоровью в семье;

  • пасмурно или идет дождь — будет много грибов и ягод;

  • жаркая погода — к засухе и плохому урожаю;

  • густая роса — к ранним заморозкам.

Еще в этот день в дом приносили ветку осины: если на следующее утро листья оставались зелеными, год обещал пройти спокойно и без потерь. Если они желтели — ждали болезни или несчастья. А если в эту родительскую субботу посадить дерево, оно принесет удачу.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Троица Родительская суббота Церковные праздники Народные приметы Поверья Традиции Обряды Кладбище Поминки Поминальная молитва Исповедь
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