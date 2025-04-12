Когда Великая суббота в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

Страстная суббота завершает Великий пост и подводит к главному христианскому празднику — Пасхе Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Великая, или Страстная, суббота — особая дата в православном календаре. Это последний день перед Пасхой. В это время христиане вспоминают, как тело Иисуса Христа было положено во гроб, а душа его сошла в ад, чтобы возвестить победу жизни над смертью. Великая суббота наполнена особым смыслом: в ней соединяются скорбь и ожидание пасхальной радости. Рассказываем, какие богослужения проходят в этот день, что можно и что нельзя делать, а также какие традиции связаны с Великой субботой.

Что такое Великая суббота

В народной традиции за этим днем прочно закрепилось название «Страстная суббота», что связано с последними событиями в земной жизни Христа. Слово «страсти» на церковнославянском означает «страдания».

Великая суббота — это время тишины и ожидания. В этот день христиане думают о том, как Иисус после смерти оказался во гробе, а его душа спустилась в ад. По церковному преданию, Христос пришел в преисподнюю не как побежденный, а как победитель смерти. Он сообщил находившимся там праведникам, что их страдания подходят к концу. Христа считают тем, кто вывел души Адама, Евы и других из ада, открыв им путь в Царствие Небесное.

Одновременно с этим, утром после распятия первосвященники пришли к Понтию Пилату. Они просили поставить охрану у пещеры, где был похоронен Иисус. Боялись, что его ученики могут украсть тело и заявить о чудесном воскресении. Пилат дал согласие: к гробнице выставили стражу, а вход запечатали. Позже именно этот факт стал важным подтверждением воскресения Христа. Согласно Евангелию, когда тело исчезло, печать на камне оставалась нетронутой, и никто из стражников не видел, чтобы кто-то подходил к пещере.

В христианской традиции Великая суббота считается днем покоя. Верующие вспоминают только одного усопшего — Христа. Этот день — не просто ожидание Пасхи, а момент тишины и надежды.

Когда Великая суббота в 2025 году

Великая суббота — последний день Страстной недели, она предшествует пасхальному воскресенью. В 2025 году православные будут праздновать Пасху 20 апреля, поэтому Великая суббота выпадает на 19 апреля, завершая строгий пост и время скорби.

Что можно делать в Великую субботу

В этот день многие хозяйки красят яйца и заканчивают готовить угощения к Пасхе, хотя с точки зрения веры суббота должна быть временем тишины и молитвы. Домашние хлопоты принято завершать до пятницы — идеальным временем считаются среда и четверг.

В церковной традиции особое значение придается примирению: в субботу важно простить обиды и самому попросить прощения.

Распространен также обычай умываться водой, в которую кладут освященное яйцо. Считается, что такая вода приносит здоровье и сохраняет молодость.

Кроме того, в этот день принято поминать усопших. В храмах подают записки с именами умерших родных и молятся за них во время службы. Верующие также стараются проявить доброту: помочь нуждающимся, сделать пожертвование, позаботиться о тех, кто рядом.

О чём молиться в Великую субботу

Церковная служба в Великую субботу начинается еще с вечера пятницы. С этого момента верующие вспоминают о погребении Иисуса. Эти темы звучат в богослужебных текстах, которые читают в храмах в течение всего дня.

Утреннее богослужение включает литургию святителя Василия Великого. Также перед Плащаницей, символизирующей погребальное полотно Христа, зачитываются пятнадцать отрывков из Священного Писания. Эти тексты связаны с распятием и воскрешением.

В течение дня верующие приносят в храм куличи, яйца и пасхи для освящения. Этот обряд совершается в перерывах между службами.

В Великую субботу в храмах также совершается крещение оглашенных — тех, кто готовился стать христианином. Эта традиция берет начало в раннехристианской эпохе.

Ближе к ночи в храмах читаются Деяния апостолов, а в двенадцатом часу начинается полунощница. После завершения этого богослужения священнослужители без слов переносят Плащаницу в алтарь. Там она останется до Вознесения. Это напоминает о том, что после воскресения Христос оставался на земле еще сорок дней.

Главный момент наступает в полночь. Люди собираются, чтобы вместе встретить Пасху. Крестный ход становится символом наступившей радости: с зажженными свечами и пением верующие выходят навстречу Христу, который победил смерть.

Что нельзя делать в Великую субботу

В Великую субботу верующим следует избегать суеты. Это не время для веселья, громких разговоров и ссор. Особенно важно следить за речью: ругательства и грубые слова считаются большим грехом.

Считается, что в этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работать в огороде, убираться или стирать. Любые хозяйственные дела лучше завершить заранее. Не стоит выносить что-либо из дома, даже мусор: по поверьям, вместе с вещью можно лишиться благополучия или здоровья. Отказ от работы и бытовых дел связан с уважением к памяти о страданиях Христа.

Также не принято отмечать дни рождения, свадьбы и другие личные праздники. Церковь не венчает в эту субботу. До Пасхи запрещается пробовать куличи, крашеные яйца и другую праздничную еду.

Что можно есть в Великую субботу

В Страстную субботу пост продолжается, но с послаблением — можно есть горячую пищу, но без добавления масла. Основу рациона по-прежнему составляют простые продукты: хлеб, вода, соль, сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи и фрукты. В этот день не пьют алкоголь.

Тем, кто собирается причащаться в Пасхальную ночь, важно соблюдать евхаристический пост: после 18:00 нельзя ни есть, ни пить.

С наступлением Пасхи все ограничения в еде снимаются. Уже после полуночи с субботы на воскресенье верующие могут переходить к обычному питанию.

Народные приметы в Великую субботу

По народным поверьям, в Страстную субботу нельзя ничего выносить из дома, даже мусор. Считалось, что вместе с вещами можно выпустить из жилища счастье или достаток.

Обращали внимание и на погоду: если накануне Пасхи небо было ясным, ждали теплое и солнечное лето. А вот пасмурный и сырой день сулил дождливые и прохладные месяцы.