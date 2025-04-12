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Религия обзор Когда Великая суббота в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

Когда Великая суббота в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

До Пасхи осталось совсем немного

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Страстная суббота завершает Великий пост и подводит к главному христианскому празднику&nbsp;— Пасхе | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСтрастная суббота завершает Великий пост и подводит к главному христианскому празднику&nbsp;— Пасхе | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Страстная суббота завершает Великий пост и подводит к главному христианскому празднику — Пасхе

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Великая, или Страстная, суббота — особая дата в православном календаре. Это последний день перед Пасхой. В это время христиане вспоминают, как тело Иисуса Христа было положено во гроб, а душа его сошла в ад, чтобы возвестить победу жизни над смертью. Великая суббота наполнена особым смыслом: в ней соединяются скорбь и ожидание пасхальной радости. Рассказываем, какие богослужения проходят в этот день, что можно и что нельзя делать, а также какие традиции связаны с Великой субботой.

Что такое Великая суббота

В народной традиции за этим днем прочно закрепилось название «Страстная суббота», что связано с последними событиями в земной жизни Христа. Слово «страсти» на церковнославянском означает «страдания».

Великая суббота — это время тишины и ожидания. В этот день христиане думают о том, как Иисус после смерти оказался во гробе, а его душа спустилась в ад. По церковному преданию, Христос пришел в преисподнюю не как побежденный, а как победитель смерти. Он сообщил находившимся там праведникам, что их страдания подходят к концу. Христа считают тем, кто вывел души Адама, Евы и других из ада, открыв им путь в Царствие Небесное.

Одновременно с этим, утром после распятия первосвященники пришли к Понтию Пилату. Они просили поставить охрану у пещеры, где был похоронен Иисус. Боялись, что его ученики могут украсть тело и заявить о чудесном воскресении. Пилат дал согласие: к гробнице выставили стражу, а вход запечатали. Позже именно этот факт стал важным подтверждением воскресения Христа. Согласно Евангелию, когда тело исчезло, печать на камне оставалась нетронутой, и никто из стражников не видел, чтобы кто-то подходил к пещере.

В христианской традиции Великая суббота считается днем покоя. Верующие вспоминают только одного усопшего — Христа. Этот день — не просто ожидание Пасхи, а момент тишины и надежды.

Когда Великая суббота в 2025 году

Великая суббота — последний день Страстной недели, она предшествует пасхальному воскресенью. В 2025 году православные будут праздновать Пасху 20 апреля, поэтому Великая суббота выпадает на 19 апреля, завершая строгий пост и время скорби.

Что можно делать в Великую субботу

В этот день многие хозяйки красят яйца и заканчивают готовить угощения к Пасхе, хотя с точки зрения веры суббота должна быть временем тишины и молитвы. Домашние хлопоты принято завершать до пятницы — идеальным временем считаются среда и четверг.

В церковной традиции особое значение придается примирению: в субботу важно простить обиды и самому попросить прощения.

Распространен также обычай умываться водой, в которую кладут освященное яйцо. Считается, что такая вода приносит здоровье и сохраняет молодость.

Кроме того, в этот день принято поминать усопших. В храмах подают записки с именами умерших родных и молятся за них во время службы. Верующие также стараются проявить доброту: помочь нуждающимся, сделать пожертвование, позаботиться о тех, кто рядом.

О чём молиться в Великую субботу

Церковная служба в Великую субботу начинается еще с вечера пятницы. С этого момента верующие вспоминают о погребении Иисуса. Эти темы звучат в богослужебных текстах, которые читают в храмах в течение всего дня.

Утреннее богослужение включает литургию святителя Василия Великого. Также перед Плащаницей, символизирующей погребальное полотно Христа, зачитываются пятнадцать отрывков из Священного Писания. Эти тексты связаны с распятием и воскрешением.

В течение дня верующие приносят в храм куличи, яйца и пасхи для освящения. Этот обряд совершается в перерывах между службами.

В Великую субботу в храмах также совершается крещение оглашенных — тех, кто готовился стать христианином. Эта традиция берет начало в раннехристианской эпохе.

Ближе к ночи в храмах читаются Деяния апостолов, а в двенадцатом часу начинается полунощница. После завершения этого богослужения священнослужители без слов переносят Плащаницу в алтарь. Там она останется до Вознесения. Это напоминает о том, что после воскресения Христос оставался на земле еще сорок дней.

Главный момент наступает в полночь. Люди собираются, чтобы вместе встретить Пасху. Крестный ход становится символом наступившей радости: с зажженными свечами и пением верующие выходят навстречу Христу, который победил смерть.

Что нельзя делать в Великую субботу

В Великую субботу верующим следует избегать суеты. Это не время для веселья, громких разговоров и ссор. Особенно важно следить за речью: ругательства и грубые слова считаются большим грехом.

Считается, что в этот день нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работать в огороде, убираться или стирать. Любые хозяйственные дела лучше завершить заранее. Не стоит выносить что-либо из дома, даже мусор: по поверьям, вместе с вещью можно лишиться благополучия или здоровья. Отказ от работы и бытовых дел связан с уважением к памяти о страданиях Христа.

Также не принято отмечать дни рождения, свадьбы и другие личные праздники. Церковь не венчает в эту субботу. До Пасхи запрещается пробовать куличи, крашеные яйца и другую праздничную еду.

Что можно есть в Великую субботу

В Страстную субботу пост продолжается, но с послаблением — можно есть горячую пищу, но без добавления масла. Основу рациона по-прежнему составляют простые продукты: хлеб, вода, соль, сухофрукты, мед, орехи, сырые овощи и фрукты. В этот день не пьют алкоголь.

Тем, кто собирается причащаться в Пасхальную ночь, важно соблюдать евхаристический пост: после 18:00 нельзя ни есть, ни пить.

С наступлением Пасхи все ограничения в еде снимаются. Уже после полуночи с субботы на воскресенье верующие могут переходить к обычному питанию.

Народные приметы в Великую субботу

По народным поверьям, в Страстную субботу нельзя ничего выносить из дома, даже мусор. Считалось, что вместе с вещами можно выпустить из жилища счастье или достаток.

Обращали внимание и на погоду: если накануне Пасхи небо было ясным, ждали теплое и солнечное лето. А вот пасмурный и сырой день сулил дождливые и прохладные месяцы.

С особым трепетом относились к ночи перед Пасхой. Люди верили: если не ложиться спать или проснуться до рассвета, можно найти выход из трудного положения.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Великая суббота Страстная неделя Пасха Иисус Христос Христиане Православие Религия Приметы Традиции Вера
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