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Религия обзор Когда Великая среда в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

Когда Великая среда в 2025 году: что можно и что нельзя делать в этот день

Всё, что вы хотели знать о традициях и приметах

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2 комментария
Великая среда Страстной недели&nbsp;— особый день в церковном календаре | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUВеликая среда Страстной недели&nbsp;— особый день в церковном календаре | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Великая среда Страстной недели — особый день в церковном календаре

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Великая среда — третий день Страстной недели, которая предшествует Пасхе. В этот день православные вспоминают два значимых евангельских события последних дней жизни Христа: помазание Иисуса миром и предательство Иуды. Давайте разберемся, что разрешено в этот день, от чего стоит отказаться, а также какие народные приметы связаны с этой датой.

Что такое Великая среда

Великая среда — третий день Страстной недели, имеющий особое значение в христианстве. Это последний день перед арестом, судом и казнью Христа. События этого дня подробно описаны в 26-й главе Евангелия от Матфея, где сам Иисус предупреждает учеников: через два дня его распнут на кресте.

В это же время первосвященник Каиафа собирает совет из старейшин, обеспокоенных словами Иисуса, сказанными накануне. Он говорил о Страшном суде и конце мира, что подрывало авторитет властей. На совете принимается решение устранить Иисуса как можно скорее, но не в дни празднования иудейской Пасхи, чтобы не вызвать народных волнений.

В этот день Христос находился в Вифании, в доме Симона прокаженного. К нему подошла женщина и вылила на голову драгоценное миро — ароматное масло, используемое в то время для помазания царей или подготовки умерших к погребению. Ученики возмутились, считая поступок расточительным: миро можно было продать, а вырученные средства раздать бедным. Но Иисус остановил их: женщина, по его словам, совершила благой поступок, заранее подготовив его к погребению. Он добавил, что ее поступок будет вспоминаться всегда.

Сразу после этого эпизода один из двенадцати учеников Христа, Иуда Искариот, отправился к старейшинам. За предательство он получил 30 серебреников — сумму, эквивалентную стоимости раба. С этого момента Иуда начал искать удобный момент, чтобы передать Иисуса в руки властей.

Когда Великая среда в 2025 году

В 2025 году Великая среда приходится на 16 апреля. Эта дата высчитывается каждый год заново, так как Пасха — праздник переходящий, и все дни Страстной недели привязаны к ней.

Что можно делать в Великую среду

Великая среда становится временем подготовки к Пасхе. Хозяйки начинают собирать необходимые продукты для окрашивания яиц и приготовления опары для куличей. Опара — это жидкое тесто, которое служит для того, чтобы основное тесто стало пышным.

В этот день также принято заниматься домашними хлопотами, например, мыть окна, чтобы на Пасху солнечный свет был ярким.

О чем молиться в Великую среду

Великая среда Страстной недели — особый день в церковном календаре. Службы в этот день посвящены двум ключевым событиям — миропомазанию Иисуса и предательству Иуды.

Впервые и в последний раз за весь год на Божественной литургии читается молитва Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. После этого их больше не совершают вплоть до праздника Святой Троицы.

Отказ от поклонов символизирует искупление Христом человеческих грехов. Великий поклон в храме — это знак падения души, и теперь, после страданий Иисуса, эта жертва уже принесена.

Единственное исключение — поклоны перед плащаницей. Утром этого дня их не совершают, но в Страстную пятницу, во время выноса плащаницы, верующим разрешено склоняться в знак почитания.

Также вечером Великой среды в храмах проходит общая исповедь. Многие стараются не пропустить ее, ведь в Чистый четверг принято принимать причастие.

Что нельзя делать в Великую среду

В Великую среду накладывается ряд строгих запретов. В этот день нельзя венчаться, выходить замуж или посещать кладбища, а также поминать усопших.

Не рекомендуется устраивать шумные праздники, приглашать гостей или отмечать дни рождения. Еще в Великий день запрещено заниматься рукоделием, поэтому отложите шитье, вязание и вышивание на другое время.

Сегодня верующие должны воздерживаться от зависти и любых помыслов о предательстве, вспоминая о поступке Иуды. Также запрещено обижаться, скандалить и ссориться.

Что можно есть в Великую среду

В Великую среду православные христиане продолжают соблюдать строгий пост. В соответствии с монастырским уставом разрешается только сухоядение. Это подразумевает употребление в пищу постного хлеба, воды, сырых овощей и фруктов, орехов, меда и сухофруктов.

Важно помнить, что пища должна быть сырой, без термической обработки. Также рекомендуется воздерживаться от добавления растительного масла, если вы хотите приготовить салат.

Для обычных верующих ограничения менее строгие, а больные и немощные и вовсе освобождены от поста.

Народные приметы в Великую среду

По народным поверьям, в Великую среду домовой сбрасывает зимнюю шкуру и начинает буянить, поэтому старались не выходить из дома и даже избегали смотреть в окно без надобности.

Если всё же нужно было навестить кого-то, приходили не с пустыми руками. В подарок выбирали полезные вещи, например кусок ткани или чистое полотенце, чтобы в доме был достаток.

Также в этот день не надевали темную одежду, чтобы не притянуть к себе что-то плохое.

С этим днем связано несколько примет:

  • если уже появляются пчелы и шмели, впереди жаркое лето;

  • если на березе листья распускаются раньше, чем на ольхе, лето будет сухим;

  • если идет дождь, летом будет много грибов.

А вы верите в приметы?

Только в те, что связаны с православными праздниками
Конечно! Это же сотни лет наблюдений
Нет, приметы — это ерунда
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Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Великая среда Пасха Православие Страстная неделя Христиане Христос Приметы Традиции Религия
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Комментарии
2
Гость
2 часа
Русским вечно что-то нельзя
Гость
52 минуты
РПЦ и Христианство это разное
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