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Религия обзор Приближается Мясопустная суббота: как правильно поминать близких и почему нельзя нести на кладбище еду

Приближается Мясопустная суббота: как правильно поминать близких и почему нельзя нести на кладбище еду

Разбираемся в традициях старинного обычая

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4 комментария
Поставить свечку за близких&nbsp;— одна из главных традиций родительской субботы | Источник: Надежда Тихомирова / 45.RUПоставить свечку за близких&nbsp;— одна из главных традиций родительской субботы | Источник: Надежда Тихомирова / 45.RU

Поставить свечку за близких — одна из главных традиций родительской субботы

Источник:

Мясопустная родительская суббота — первая в году церковная дата, когда можно помянуть родных и близких. Она напрямую зависит от даты начала Великого поста, потому что всегда приходится на субботу за неделю до него. Рассказываем, откуда пошла традиция проводить родительскую субботу и когда она пройдет в 2025 году.

  1. История Мясопустной родительской субботы
  2. Когда Мясопустная родительская суббота в 2025 году
  3. Традиции на Мясопустную родительскую субботу
  4. Чего нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу
  5. Приметы на Мясопустную родительскую субботу
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История Мясопустной родительской субботы

История Мясопустной родительской субботы уходит корнями в IV век. Начиная с I века на христиан шли гонения со стороны Римской империи, которые принимали их за иудейскую секту, и со стороны самих иудеев. Главная причина гонений была в том, что христиане не хотели обожествлять государство, как это было принято, и поклонялись только Христу и единому Богу.

Христиане были вынуждены скрываться вплоть до 313 года, пока император Константин не издал Миланский эдикт о свободе вероисповедания. Только тогда верующие люди смогли без страха открыто говорить о своей религии. У них появилась традиция в определенные дни идти на кладбище и молиться за души верующих, которых уже нет с ними.

В V веке преподобный Савва Освященный в своем монастырском уставе, который получил название Иерусалимский, установил проводить Мясопустную родительскую субботу накануне Недели о Страшном Суде или, по-другому, перед Великим постом. Кроме нее, в году было отведено еще несколько дней, когда люди должны вспомнить умерших и готовить собственные души к жизни после смерти.

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Когда Мясопустная родительская суббота в 2025 году

В 2025 году Мясопустная родительская суббота отмечается 22 февраля.

В году также важно помянуть родных в следующие даты:

  • 15, 22 и 29 марта — субботы второй, третьей и четвертой седмицы Великого поста;

  • 29 апреля — Радоница;

  • 7 июня — Вселенская Троицкая родительская суббота;

  • 11 октября — Покровская родительская суббота;

  • 1 ноября — Дмитриевская родительская суббота;

  • 15 ноября — Михайловская родительская суббота.

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Традиции на Мясопустную родительскую субботу

Встречать Мясопустную субботу верующие люди начинают уже в пятницу. По традиции вечером нужно идти в церковь на службу. С собой можно взять подаяния за родных и близких и оставить в храме на специальном столе. Чаще всего выбирают принести продукты, но можно взять свечи, ткани и одежду — например, платки.

Мясопустная родительская суббота считается Вселенской. Во время службы (панихиды) вы можете попросить помолиться не только за своих прямых родственников, но и за любых знакомых, которые были крещены.

В саму субботу по традиции принято идти на кладбище: вспомнить близких. Часто этот же день выбирают, чтобы почистить могилы и покрасить памятники, но делать это всё рекомендуется в пятницу или любой другой день раньше, так как суббота отводится под почитание душ умерших.

Мясопустная родительская суббота — последний день, когда можно есть мясо, с воскресенья начинается подготовительный период к Великому посту, на который выпадет Масленичная неделя. В этот день лучше побыть с родными дома за семейным столом, так как во время поста ходить в гости и устраивать праздники не рекомендуется.

На стол уже можно поставить блины, например с мясом, пирожки с разными начинками и вареники. Главное блюдо — кутья из зерен пшеницы или риса с сухофруктами, орехами и медом. В качестве напитка лучше выбрать кисель или компот, а от алкоголя лучше совсем отказаться. Важно, чтобы на столе стояло нечетное количество блюд.

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Чего нельзя делать в Мясопустную родительскую субботу

В отличие от других важных в церковном календаре дней, в Мясопустную родительскую субботу немного запретов:

  • нельзя предаваться унынию и страданиям — всё должно быть в меру;

  • на кладбище не рекомендуется нести еду для покойников — считается, что это пережитки язычества;

  • на кладбище не стоит тревожить умерших шумными посиделками;

  • дома нельзя убираться, лучше сделать это заранее;

  • не стоит ходить на вечеринки и устраивать шумные праздники, в том числе свадьбы. Считается, что торжество, сыгранное в этот день, ведет напрямую к разводу;

  • на один день нужно забыть обиды как на живых, так и на мертвых. Нельзя ни с кем ругаться, оскорблять умерших и желать кому-то горя, всё это может обернуться в вашу сторону.

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Приметы на Мясопустную родительскую субботу

В Мясопустную родительскую субботу, если что-то упало на кладбище, это нельзя поднимать, считается, что эта вещь принадлежит уже усопшим и, если ее забрать, она принесет несчастья. Кроме этого, можно проследить в этот день за погодой:

  • в родительскую субботу стоят сильные морозы — скорой весны не жди;

  • погода теплая — весна наступит рано;

  • красный закат в субботу — к скорому снегопаду.

Как вы проводите родительскую субботу?

Соблюдаю все христианские традиции
Хожу в церковь, и на этом всё
Обязательно иду на кладбище
Пеку блины
Для меня это обычный день, который не отличается от других суббот
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Родительская суббота Православие Религия Поминки Память Кладбище Родители Приметы Традиции
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Комментарии
4
Гость
36 минут
только рюмка водки на земле)
Гость
37 минут
Принести на кладбище еду это так скрепно, пусть хоть мёртвые поедят, живым здесь это удаётся не всегда
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