Приближается Мясопустная суббота: как правильно поминать близких и почему нельзя нести на кладбище еду

Встречать Мясопустную субботу верующие люди начинают уже в пятницу. По традиции вечером нужно идти в церковь на службу. С собой можно взять подаяния за родных и близких и оставить в храме на специальном столе. Чаще всего выбирают принести продукты, но можно взять свечи, ткани и одежду — например, платки.

Мясопустная родительская суббота считается Вселенской. Во время службы (панихиды) вы можете попросить помолиться не только за своих прямых родственников, но и за любых знакомых, которые были крещены.

В саму субботу по традиции принято идти на кладбище: вспомнить близких. Часто этот же день выбирают, чтобы почистить могилы и покрасить памятники, но делать это всё рекомендуется в пятницу или любой другой день раньше, так как суббота отводится под почитание душ умерших.

Мясопустная родительская суббота — последний день, когда можно есть мясо, с воскресенья начинается подготовительный период к Великому посту, на который выпадет Масленичная неделя. В этот день лучше побыть с родными дома за семейным столом, так как во время поста ходить в гости и устраивать праздники не рекомендуется.

На стол уже можно поставить блины, например с мясом, пирожки с разными начинками и вареники. Главное блюдо — кутья из зерен пшеницы или риса с сухофруктами, орехами и медом. В качестве напитка лучше выбрать кисель или компот, а от алкоголя лучше совсем отказаться. Важно, чтобы на столе стояло нечетное количество блюд.