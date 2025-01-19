НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
Крещение: онлайн-трансляция
Проверки в магазинах «Светофор»
Адреса купелей
ЧП на заводе
Реконструируют «Спартаковец»
Необычные экспонаты музеев
Что есть, чтобы не толстеть
Губерниев в Ярославской области
«Локомотив» обыграл «Сибирь»
Возобновили полеты в Казань
Религия обзор Открытки на Крещение Господне: 10 красивых поздравлений в картинках — делитесь ими с близкими

Открытки на Крещение Господне: 10 красивых поздравлений в картинках — делитесь ими с близкими

По вашим просьбам на этот раз мы убрали логотипы

262
Написать комментарий

Даже батюшки во время службы думают: ах, какие красивые открытки на Крещение у этих ребят

Источник:

Говорят, в ночь с 18 на 19 января даже вода меняет свой состав. А всё благодаря известному православному празднику — Крещению. Одна из самых популярных его традиций — купание в проруби. Считается, что так можно смыть с себя грехи. Священники, однако, говорят, что это больше перформанс и достучаться до небес куда проще, не сигая в холодную воду, а придя в храм. А еще на Крещение принято делиться с близкими праздничными открытками. Безгрешнее вы от этого, конечно, не станете, но адресатам точно сделаете приятно. Кто знает, может, когда-то это вам и зачтется.

Источник:

Согласно Евангелию, в день, в который сегодня празднуется Крещение, Иисус Христос крестился в реке Иордан, и в этот момент произошло Богоявление — перед присутствующими явился Святой Дух в виде голубя, раздался голос Бога Отца.

Источник:

Традиционно в праздник совершают три службы: две в день Крещенского сочельника, одну — непосредственно в Крещение. После Божественной литургии 19 января совершается чин Великого освящения воды: верующие приходят в церковь за святой водой, которая, как считается, обладает целебными свойствами.

Источник:

Но нельзя просто так взять и набрать воды и использовать ее по своему усмотрению. Во-первых, ее нельзя использовать без веры. Во-вторых, ее нельзя использовать в уборке, стирке и готовке — только пить, умываться, мыть продукты, окроплять дом. Также святой водой запрещено поить животных. Ну а готовить настойки на святой воде так и вовсе кощунство, и безнаказанным это не останется.

Источник:

В храм можно прийти и со своей водой — здесь вам ее освятят. Только набрать ее нужно в полночь или до утра 19 января. Желательно, чтобы она была родниковой или колодезной.

Источник:

В Крещение не рекомендуется работать без необходимости. Отложите домашние дела на другой день или выполните их заранее, если необходимо. От рыбалки и охоты тоже лучше отказаться.

Источник:

В Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, переживать и плакать — притянете море слез в предстоящем году. Лучше проведите этот день с семьей за праздничным столом, подарите близким красивые открытки на Крещение, поговорите по душам, постарайтесь обойтись без алкоголя и не объедайтесь: Крещение — это про душевное насыщение, а не про обжорство.

Источник:

А вот крещенские купания — это больше народная традиция. Ни один церковный устав не заставляет людей прыгать в ледяную воду, но верующие (да и неверующие тоже) стремятся принять участие в праздничном представлении и стайками выстраиваются к купелям. К сожалению, статистики о том, сколько из них ходят в церковь на Крещение, нет.

Источник:

Если же вы собираетесь окунуться в купели на Крещение, не помешает предварительно посоветоваться с врачом. Не каждое окунание, конечно, заканчивается несчастным случаем, но раз в год и палка стреляет. Также посещайте только официальные купели: самодеятельность лишь увеличит ваши шансы на скорейшую встречу с Богом.

Источник:

Не стоит лезть в купель пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременным женщинам, детям до семи лет, пожилым людям. Если вы перенесли инсульт или операции на сердце, если вы часто жалуетесь на почки, суставы, мочеполовую систему, щитовидку, стойте на льду и в воду не суйтесь. С инфекционными болезнями, диабетом, эпилепсией, гинекологическими, сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями так и вовсе окунаться в прорубь категорически запрещено. Лучше стойте на берегу, листайте наши открытки на Крещение, делитесь ими с близкими и дорогими сердцу людьми.

Источник:

А вы отмечаете Крещение?

Обязательно, по всем правилам
В церковь хожу, в купель не лезу
В купель окунаюсь обязательно, на службу в церкви времени нет
Дома помолюсь, да и хватит
За святой водой обязательно схожу
Вера в душе, всё остальное — покрасоваться
Я атеист
ПО ТЕМЕ
Крещение Православие Праздник Религия Поздравления Открытки Христианство Верующие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление