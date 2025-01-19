Открытки на Крещение Господне: 10 красивых поздравлений в картинках — делитесь ими с близкими

Даже батюшки во время службы думают: ах, какие красивые открытки на Крещение у этих ребят Источник: Олег Федоров / CHITA.RU











Говорят, в ночь с 18 на 19 января даже вода меняет свой состав. А всё благодаря известному православному празднику — Крещению. Одна из самых популярных его традиций — купание в проруби. Считается, что так можно смыть с себя грехи. Священники, однако, говорят, что это больше перформанс и достучаться до небес куда проще, не сигая в холодную воду, а придя в храм. А еще на Крещение принято делиться с близкими праздничными открытками. Безгрешнее вы от этого, конечно, не станете, но адресатам точно сделаете приятно. Кто знает, может, когда-то это вам и зачтется.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Согласно Евангелию, в день, в который сегодня празднуется Крещение, Иисус Христос крестился в реке Иордан, и в этот момент произошло Богоявление — перед присутствующими явился Святой Дух в виде голубя, раздался голос Бога Отца.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Традиционно в праздник совершают три службы: две в день Крещенского сочельника, одну — непосредственно в Крещение. После Божественной литургии 19 января совершается чин Великого освящения воды: верующие приходят в церковь за святой водой, которая, как считается, обладает целебными свойствами.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Но нельзя просто так взять и набрать воды и использовать ее по своему усмотрению. Во-первых, ее нельзя использовать без веры. Во-вторых, ее нельзя использовать в уборке, стирке и готовке — только пить, умываться, мыть продукты, окроплять дом. Также святой водой запрещено поить животных. Ну а готовить настойки на святой воде так и вовсе кощунство, и безнаказанным это не останется.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











В храм можно прийти и со своей водой — здесь вам ее освятят. Только набрать ее нужно в полночь или до утра 19 января. Желательно, чтобы она была родниковой или колодезной.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











В Крещение не рекомендуется работать без необходимости. Отложите домашние дела на другой день или выполните их заранее, если необходимо. От рыбалки и охоты тоже лучше отказаться.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











В Крещение нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, переживать и плакать — притянете море слез в предстоящем году. Лучше проведите этот день с семьей за праздничным столом, подарите близким красивые открытки на Крещение, поговорите по душам, постарайтесь обойтись без алкоголя и не объедайтесь: Крещение — это про душевное насыщение, а не про обжорство.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











А вот крещенские купания — это больше народная традиция. Ни один церковный устав не заставляет людей прыгать в ледяную воду, но верующие (да и неверующие тоже) стремятся принять участие в праздничном представлении и стайками выстраиваются к купелям. К сожалению, статистики о том, сколько из них ходят в церковь на Крещение, нет.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Если же вы собираетесь окунуться в купели на Крещение, не помешает предварительно посоветоваться с врачом. Не каждое окунание, конечно, заканчивается несчастным случаем, но раз в год и палка стреляет. Также посещайте только официальные купели: самодеятельность лишь увеличит ваши шансы на скорейшую встречу с Богом.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Не стоит лезть в купель пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременным женщинам, детям до семи лет, пожилым людям. Если вы перенесли инсульт или операции на сердце, если вы часто жалуетесь на почки, суставы, мочеполовую систему, щитовидку, стойте на льду и в воду не суйтесь. С инфекционными болезнями, диабетом, эпилепсией, гинекологическими, сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями так и вовсе окунаться в прорубь категорически запрещено. Лучше стойте на берегу, листайте наши открытки на Крещение, делитесь ими с близкими и дорогими сердцу людьми.

Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа









