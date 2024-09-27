Развеять над морем или убрать в сервант? Что можно делать с прахом близкого человека, а за что вам грозит суд — памятка

Закон не запрещает развеивать прах близкого человека, но есть нюансы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Помимо тяжелых чувств, которые проживает человек, столкнувшийся с потерей близкого, на него комом наваливаются проблемы, отчасти бытовые, отчасти — юридические. Выбрать погребение или кремацию? А если кремацию, то обязательно ли захоранивать урну? Сколько это стоит и можно ли развеять прах покойного, как он и хотел при жизни? Наши коллеги из NGS.RU отвечают на эти и другие вопросы.

Когда в дело вмешался суд

В сентябре в Красноярске случилась резонансная история — приставы по решению суда заставили мужчину выкопать прах тещи. Дело в том, что тот «подселил» урну с прахом к могилам своих родственников на семейном захоронении. Ситуация могла бы остаться тайной, если бы горожанин не установил соответствующий памятник с именем тещи — всё потому, что считал свои действия законными. На новый памятник обратили внимание члены семьи, которые, вероятно, не смогли договориться с зятем и обратились в суд.

— В рамках возбужденного исполнительного производства судебные приставы обязали в кратчайшие сроки изъять урну с прахом незаконно погребенной упокоенной и перезахоронить ее в другом месте. А памятник заменить на актуальный с именами официально захороненных лиц. Должник исполнил решение суда. Урну с прахом изъял в присутствии судебных приставов и заключил договор на изготовление нового памятника. Согласно законодательству РФ, теща ответчика будет перезахоронена в другом месте, — говорится в сообщении ФССП по Красноярскому краю.

Ситуация дошла до суда, поскольку мужчина действовал самостоятельно, не обращаясь за разрешающими захоронение документами.

Красноярцу пришлось восстанавливать прежнее надгробие, а прах тещи хоронить в другом месте Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Можно ли хранить урну с прахом

Все вопросы, связанные с захоронениями и обращениями с телами умерших, регулируются федеральным законом «О погребении и похоронном деле». Закон приняли в 1996 году, затем в него вносили правки, но суть остается прежней: в РФ разрешены погребение тела в землю, а также кремация. Деятельность крематориев определяется органами местного самоуправления.

Предоставление участка земли для погребения тела (останков) или специальной ниши для урны с прахом обязательно, единственный вариант отказа — это если заявитель предоставил неполный комплект документов.

Так выглядит стена колумбария на Клещихинском кладбище Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











При этом, как говорит генеральный директор Новосибирского крематория Борис Якушин, это не единственный вариант обращения с прахом близкого человека. По желанию урну (и такое мы часто наблюдали в иностранных фильмах) можно хранить дома.

— В американских фильмах показывают, как где-то в серванте стоит урна с прахом, и это как-то воспринимается как должное. У нас всё-таки несколько иначе всё. Для человека урна с прахом — это сакральный предмет, а вот для других людей — для соседей, для знакомых, для друзей — эта урна не представляет такого значения, поэтому, естественно, окружающие могут приписывать некие психологические изменения, что человек слишком увлекся, и дают понять, что так делать всё-таки не нужно. Поэтому на моей практике я знаю только несколько людей, которые забрали урну домой и хранят ее там. В остальных случаях, когда люди забирают домой, через какое-то время урну возвращают: или захоронят ее на кладбище или в колумбарии, или она у нас в крематории на временном хранении остается, — объясняет он.

Как развеять прах умершего

Не менее сложная ситуация с развеиванием праха. В российском законодательстве такие действия никак не оговорены, но при определенных обстоятельствах могут быть расценены как хулиганство. Хотя Борис Якушин, работающий 20 лет в ритуальной сфере, таких случаев не припомнит. Гораздо чаще к нему обращаются участковые, обнаружившие бесхозные урны:

— Каждый год примерно один-два звонка — мы даже уже знакомы с этими участковыми, — что какой-нибудь ребенок найдет или вот где-то к берегу прибило урну с прахом. И участковый пытается выяснить, что это — урна крематория, как найти родственников и так далее.

По его словам, в журнале регистрации заявлений крематория есть специальная памятка для тех, кто хочет развеять прах родственника. Для них помещают прах в специальные урны, которые можно легко открыть.

Сколько стоит кремация

В каждом регионе России существует свой гарантированный перечень услуг — это то, что может получить родственник умершего на безвозмездной основе. Это погребение, кремация, предоставление гроба в случае погребения, рытье могилы, перевозка тела и выделение участка или ниши. Но как уточняет Борис Якушин, некоторыми родственниками движет стыд за обращение в бесплатную службу, поэтому они хотят сделать всё более «этично» и обращаются за платными услугами в коммерческие крематории («предполагается, что бесплатные услуги — это для тех, у кого денег нет»).

Получить кремацию можно и бесплатно Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В случае, если у умершего нет никаких родственников или знакомых, которые могут взять на себя захоронение, то услуги предоставляются всё так же бесплатно по гарантированному перечню.

Вот их цена на 2023 год: общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению путем предания останков земле — 11 250, путем кремации — 13 878. Все эти услуги предоставляются за счет разных бюджетов — например, Фонда пенсионного и социального страхования, федерального бюджета, бюджетов региона.

Борис Якушин в среднем оценивает проведение похорон (включая поминки) в сумму около 100 тысяч рублей, где кремация обойдется в 16–25 тысяч.

Что делают с урнами, которые не забрали

Порой ему приходится сталкиваться с ситуациями, когда заказчик принес нужные документы, заплатил за услуги, сотрудники крематория кремировали тело, но после этой процедуры заказчик за урной так и не вернулся. По закону, говорит он, спустя год урны могут быть утилизированы — прах захоронен в общей могиле. Иногда сотрудники ритуальной сферы находят захоронения родственников кремированного человека и подхоранивают прах туда. В Новосибирском крематории, несмотря на возможности утилизации, о которой говорится в законе, урны хранят. Всего их насчитывается порядка тысячи.

За урнами родственники могут обратиться даже спустя годы.

— Есть урны, которые заказчики не забрали, потому что забирать их некому, потому что сам заказчик уже либо умер, либо стал недееспособным. Поэтому возможности забрать нет, а кому-то передать полномочия тоже не получается. А есть люди, которые не хотят этим заниматься. Это еще может быть связано со разногласиями с родственниками. Потому что одни родственники считают, что урну нужно захоронить на одном кладбище, другие считают, что нужно на другом. И поскольку нет компромисса, ни одна сторона не предпринимает никаких действий. Так что люди пытаются дождаться, когда какая-то сторона возьмет на себя ответственность. Такая практика существует, и она, к сожалению, встречается достаточно часто, — добавляет он.