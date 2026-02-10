«Это мой первый официальный брак»: 48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж

Оказалось, что телеведущая всю свою жизнь была бракофобом

Анфиса Чехова вышла замуж за Александра Златопольского | Источник: achekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Анфиса Чехова вышла замуж за Александра Златопольского | Источник: achekhova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всем, кто любит говорить 20-летним девушкам, что они слишком долго засиделись в девках, стоит взглянуть на Анфису Чехову. Ее ситуация — пример того, что для настоящей любви и брака никогда не бывает слишком поздно. В декабре ей исполнилось 48 лет, а теперь телеведущая объявила, что впервые вышла замуж.

— Мы стали мужем и женой! 5 февраля состоялась регистрация нашего брака. И это мой первый официальный брак! Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас! — поделилась Анфиса.

Избранником телеведущей стал актер и продюсер Александр Златопольский. Мужчина сделал предложение своей избраннице в августе 2025 года. Анфиса тогда хвасталась роскошным кольцом на фоне Парижа. Теперь на ее руке уже другое кольцо.

По словам Чеховой, с Александром Златопольским она расписалась без лишнего шума и посторонних. Пышное торжество молодожены решили отложить до более теплого времени года.

— Свадьба впереди. Когда станет тепло и можно будет сделать ее в красивом месте на природе, как нам хотелось бы. А сейчас мы отпраздновали «рождение семьи», официальную регистрацию в кругу родных и самых близких. Но это тоже было красиво и очень душевно, — рассказала Анфиса.

Чехова пообещала в ближайшее время раскрыть подробности отношений со Златопольским, а пока она привыкает к званию жены и к тому, что у нее теперь есть свой собственный муж.

— Наблюдаю, как меняются наша жизнь, настроение и отношения с приобретением нового статуса. Это так непривычно для меня! Я так долго боялась выходить замуж. Так много работала над тем, чтобы перестать бояться… И вот это случилось. А быть может, просто встретила того, с кем не страшно и действительно хочется «вместе и навсегда», — написала Анфиса.

Чехова также призналась, что надеется, что этот брак станет для нее первым и последним.

— Сейчас мы, как дурачки, к каждой фразе или обращению прибавляем «муж» и «жена», проживаем свой медовый месяц и наслаждаемся новым статусом. И конечно, мы с мужем принимаем ваши поздравления и советы, что нужно для того, чтобы брак был долгим и крепким, — заключила телезвезда.

Личная жизнь Анфисы Чеховой давно остается темой, за которой публика следит охотно. Ранее она не раз говорила, что ее путь к стабильным отношениям был непростым: романы сменялись расставаниями, а доверие приходилось собирать заново. Самыми известными были отношения Чеховой с актером Гурамом Баблишвили — у пары родился сын, однако сохранить семью не удалось.

Гость
10 февраля, 14:45
Анфисе счастья и любви 👍
Гость
10 февраля, 15:32
стрекоза учуяла зиму?
