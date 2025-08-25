Полина Диброва ответила на острые вопросы: оказывается, Елена Товстик ей никакая не подруга

Полина Диброва намерена рассказать всю правду о своей личной жизни Источник: polinadibrova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Развод Дмитрия Диброва с супругой определенно метит в главное семейное событие этого лета. Жена пусть и престарелого, но все еще импозантного телеведущего ушла от него к другому — она увела из семьи более молодого многодетного миллионера. И пока все рассуждают о приличиях такого поступка, Полина Диброва набралась смелости и ответила на самые популярные вопросы о ситуации.

На расспросы подписчиков об их отношениях с Еленой Товстик Полина призналась, что они не такие близкие подруги, как представляет общественность. Семьи познакомились в 2012 году и быстро нашли общий язык за обсуждением трудностей родительства, правда, через пять лет дружба закончилась.

— Практически 9 лет мы не взаимодействовали. Я не общаюсь с Еленой Товстик с начала 2017 года, — написала в социальных сетях Полина.

В 2013 году Диброва действительно стала крестной одному из сыновей семьи своего нынешнего избранника и поддерживает с крестником теплый контакт до сих пор. Но что Диброва сразу же опровергла, так это любую мысль, что Елена состоит в ее женском клубе, куда входят многие рублевские жены.

— Елена никогда не была резидентом моего клуба. Клуб создан в ноябре 2017 года, скоро ему исполнится 8 лет. Наши отношения были прерваны к тому времени, — поставила точку в вопросе жена Диброва.

Пока Полина Диброва выдает информацию дозированно и растягивает интерес у подписчиков своего телеграм-канала на подольше. Подруги в ее окружении тоже не дремлют. Одна из них раскрыла, что отношения между Романом и Полиной закрутились год назад и Диброва моментально в них утонула.

Роман нашел любовь на стороне, когда его жена родила шестого ребенка Источник: roman_tovstik / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Полина говорит, что с первых свиданий поняла, что сильно полюбила. Такие же чувства были и у Романа. Полина пыталась спасти свой брак, ходила к семейному психологу. Но не смогла справиться с чувствами к Роману, сказала подругам, что не представляет жизни без Товстика, — поделилось окружение Дибровых с изданием «Комсомольская правда».

Если Диброва еще боролась и верила, что всё можно вернуть назад и сохранить брак, то Товстик был решительно настроен разводится и переводить отношения с Полиной на новый уровень.