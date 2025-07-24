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Он и она Обзор «Давно я так не ревела»: главная причина для слёз в отношениях Агаты Муцениеце и Петра Дранги

«Давно я так не ревела»: главная причина для слёз в отношениях Агаты Муцениеце и Петра Дранги

И что известно о прошлых романах аккордеониста

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1 комментарий
Петр, замкнутый и отстраненный на людях, уверяет, что с возлюбленной он совсем не такой | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Петр, замкнутый и отстраненный на людях, уверяет, что с возлюбленной он совсем не такой | Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Петр, замкнутый и отстраненный на людях, уверяет, что с возлюбленной он совсем не такой

Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После болезненного развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце заявила, что теперь мужчинам придется приложить немало усилий, чтобы затащить ее под венец. Актриса твердо придерживалась убеждений, что ей хорошо и одной, до конца прошлого года. Именно тогда она встретила аккордеониста Петра Дрангу, который очаровал ее своим обаянием. Да настолько сильно, что путь от поцелуев в щеку до статуса жениха и невесты, которые выбирают имя будущему ребенку, пара прошла всего за несколько месяцев.

Источник:

Городские медиа

«Я нашла свое счастье. И это не мужчина»

Последние пять лет после развода с Прилучным напоминали в жизни Агаты американские горки. В 2023 году Павел отказался платить алименты и подал иск, чтобы их дети Тимофей и Мия жили с ним, а не с матерью. С этого момента все мысли актрисы занимали лишь судебные тяжбы.

Казалось, личная жизнь у Агаты отошла на второй план, а если и появлялись разговоры о новых романах — с ресторатором Владимиром Перельманом или актером Романом Курцыным, все они не находили подтверждения.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2024 году Агата Муцениеце привлекла внимание нового поклонника — актера Ивана Чуйкова. Их видели вместе на красных дорожках, а однажды они публично поцеловались на сцене во время премии, подтвердив свои отношения. Однако любовь, если она и была, оказалась мимолетной: через несколько месяцев Агата сообщила, что они расстались.

— У нас сложилась дружба с Ваней. СМИ быстро эту информацию разнесли. Хотя, конечно, надо признаться, мы чуть-чуть вкинули огня во всю эту историю. И у нас даже была симпатия, но мы просто решили, что останемся друзьями, — сообщила актриса.

После предполагаемого расставания Муцениеце решила, что пришло время поставить крест на поиски «того самого», а лучше заняться собой.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В России все хотят быстрее выйти замуж и в этом видят счастье. Когда мне говорят: «Скоро ты найдешь свое счастье и выйдешь замуж», отвечаю: «Я нашла свое счастье. И это не мужчина». Мужчина не может быть счастьем, он просто бонус. Счастье — сила внутри тебя!

Как часто бывает, когда перестаешь чего-то желать, оно само приходит, так случилось и с Муцениеце. Через несколько месяцев после этих слов Агата объявила, что в ее жизни появился любимый мужчина.

«Мы, аккордеонисты, женихи завидные!»

Новым избранником Агаты стал аккордеонист Петр Дранга. Будущий артист родился 8 марта 1984 года в Москве в семье потомственных музыкантов. По словам Петра, он никогда не был обделен женским вниманием, особенно во время учебы в училище, куда он поступил после школы.

— Когда я пришел на первый курс Гнесинского училища, от девчонок не было отбоя. Жизнь закипела! Об учебе никто не думал, — со смехом вспоминает Петр.

Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

На третьем курсе Петр полностью погрузился в музыку. Он накопил деньги на синтезатор, колонки и начал давать небольшие концерты. В начале 2000-х его заметил Александр Песков в одном из ресторанов. Пародист предложил ему работу в своих шоу, и карьера Петра Дранги пошла вверх.

Дранга всё чаще появлялся на светских мероприятиях, где его видели в компании с известными девушками. Из-за того что артист никак не комментировал свою личную жизнь, любое объятие или совместную фотографию считали поводом для разговоров. Так, после одного из приемов Петру приписали роман с Ляйсан Утяшевой, которая в то время только оставила карьеру гимнастки, а через некоторое время сосватали с Анфисой Чеховой. Оба романа Петр опроверг.

Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Десять лет Дранга посвятил карьере. О личной жизни он не говорил, утверждая, что сейчас это не главное. Нужно было творить, зарабатывать, обустраивать жилье. Остальное — потом. Однако в интервью аккордеонист намекал, что отсутствие жены лишь вопрос времени и упущенная возможность для многих женщин.

— Мы, аккордеонисты, женихи завидные. У нас же инструмент тяжелый, от этого вены на руках широкие, приток крови сильный, а значит, руки всегда горячие. Поэтому, если девушка ночью окажется наедине с аккордеонистом, не пожалеет, — с улыбкой отметил Дранга.

В 2023 году начали активно обсуждать отношения Петра с актрисой Дарьей Мороз. Пару видели на премьере их совместного спектакля «Фрида», музыку к которому написал Дранга. Однако сам Петр настаивал, что Дарья не покорила его сердце и между ними нет любви.

Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

drangaofficial / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У нас рабочие отношения. Мы потрясающие друзья с Дашей, вот и всё, — ответил на разговоры Петр.

В начале 2024 года Петр в интервью Борису Корчевникову сделал заявление, что он готов строить семью и заводить детей, но с одним условием.

— Торопиться не надо. Потому что есть у меня несколько примеров тех, кто поторопился. А уж если я в это зайду, то зайду абсолютно осознанно, — рассказал о своем подходе Петр.

Судя по всему, мысли о семье были уже не мечтой, а конкретной целью, к которой Петр пришел к концу года.

«Говорить о том, что роман ненастоящий, не стоит»

Когда Агата переживала очередной виток судебных баталий с бывшим мужем, а ее сын Тимофей перестал с ней общаться, в ее жизни появился Петр Дранга. Впервые их вместе увидели на премьере фильма «Братья» (18+). Но тогда мало кто придал этому значение, подозревали, что это лишь пиар-роман.

Уже через месяц стало понятно, что это не мимолетное увлечение, а серьезные отношения. На новогодних праздниках прошел их первый совместный отпуск на Мальдивах, а после Петр познакомил Агату со своими родителями. Муцениеце тоже не стала затягивать и представила любимого своей дочке Мие.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В апреле в Сети появились разговоры о том, что Агата и Петр не стали затягивать и тайно поженились.

— Я слышал буквально на той неделе, что они об этом говорят, собирались расписаться, но без лишних глаз, — рассказал продюсер Сергей Дворцов. — Действительно, такие слухи ходят. Значит, уже поженились! Надо же, я думал, это пиар-роман, но оказалось, все-таки любовь и взаимовыгодная история. То, что не удается долго скрывать такие вещи, я не удивлен. Свадьбу вряд ли можно было провести втайне, учитывая их уровень медийности.

Пара на расспросы не отвечала, но уже на майских праздниках Агата опубликовала романтический снимок из отпуска и новость, что Петр сделал ей предложение, которое она приняла.

Между выбором колец, украшений и нарядов на свадьбу Муцениеце преподнесла новый сюрприз — она беременна. Только для многих это снова была не новость, первые подозрения появились еще в мае, когда Муцениеце перестала выступать в шоу «Абсолютно другая нага», где она появлялась на сцене в откровенных нарядах. Дополнительным поводом стала смена имиджа и выход в свет только в свободных нарядах, которые скрывают живот.

После двух громких новостей слухи не утихали. Злые языки продолжали утверждать, что любви в отношениях Агаты и Петра нет, и, несмотря на будущего ребенка, они даже не живут вместе. В ответ на эти домыслы продюсер Сергей Дворцов вновь выступил с заявлением.

Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Думаю, что раз уже беременность есть, то говорить о том, что роман ненастоящий, не стоит. Я знаю, о чем говорю, они живут вместе. Сейчас им очень непросто, на них свалилось много хейта, и на этой почве есть ссоры, — ответил Сергей.

В конце июля Агата и Петр устроили гендер-пати в яхт-клубе. Там они узнали, что ждут девочку. На праздник пришли не только близкие друзья, но и сын Агаты Тимофей, с которым она не виделась год. От нахлынувших эмоций Муцениеце не сдержала слёз. На следующий день, глядя на фотографии с праздника, она поблагодарила возлюбленного за то, что он сделал ее снова счастливой.

— Я от переизбытка эмоций почти не спала. Давно я так не ревела от счастья! Да что там давно, мне кажется, я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости — самые лучшие, мои дети рядом, пишу и опять реву! Спасибо, жизнь! Спасибо человеку, который изменил мою жизнь и снова заставил поверить, — написала Муцениеце.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Агата Муцениеце Петр Дранга Любовь Павел Прилучный Отношения Ребенок Свадьба Беременность
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Комментарии
1
Гость
43 минуты
Хватит о них писать, никто не знает кто это
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