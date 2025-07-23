Ушла от мужа-француза ради Михаила, родила троих детей и дождалась из тюрьмы. Что известно о пятой жене Ефремова

Рассказываем, что известно о пятой жене Ефремова Софье Кругликовой Источник: Genrietta Peryan / Global Look Press

В Сети пишут о возможном расставании Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой. По данным SHOT, после освобождения актера по УДО в отношениях пары произошел разлад. Близкий к семье источник Telegram-канала подчеркнул, что Ефремов и Кругликова еще не подавали заявление о разводе.

«Это вопрос времени, сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но, возможно, сам „бюрократический факт развода“ пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ», — приводит слова информатора SHOT.

Одной из возможных причин SHOT называет неверность артиста. Как писали наши коллеги из «СтарХита», в колонии Ефремова якобы навещала новая пассия — актриса Дарья Белоусова. Официальных заявлений же со стороны супругов не было. MSK1.RU рассказывает, что известно о пятой жене Михаила Ефремова Софье Кругликовой.

Всё о женщинах Ефремова в одном видео Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

«Золотые уши России»

Софья Кругликова родилась 1 декабря 1971 года в семье биолога и инженера. Важную роль в жизни девочки сыграла бабушка, которая отправила ее учиться в музыкальную школу по классу фортепиано. Вскоре юная Софья вошла в состав детской труппы Театра Бориса Покровского — деда Михаила Ефремова.

После выпуска из школы девушка поступила в Музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова на отделение хорового дирижирования. Окончив вуз, Софья пробовала себя в разных сферах: работала на радио, писала статьи, пела в хоре. Потом Кругликова загорелась желанием стать звукорежиссером и записалась на курсы к Андрею Субботину. В конце 90-х она окончила Академию музыки имени Гнесиных по этому профилю.

За творческую карьеру Кругликовой удалось поработать с группой «Квартал», Анатолием Крупновым, Гариком Сукачевым, а Дмитрий Дибров и вовсе называл Софью «Золотые уши России». А в 2005-м женщину пригласили стать преподавателем на родной кафедре в «Гнесинке».

По профессии Софья звукорежиссер Источник: Премия «ПолитПросвет» / YouTube

«Я сама себе выбрала вот такое веселье с Ефремовым»

По одной из версий, с Ефремовым Кругликова познакомилась в клубе «Маяк». Тогда Софья работала в студии «Турне» в Центральном доме актера и часто заглядывала с друзьями в заведение в здании Театра Маяковского. Туда же частенько наведывался Ефремов.

Выпив, актеру нравилось знакомиться с сидящими в клубе девушками. Положив на Софью глаз, мужчина пару раз подходил к столику, за которым она расположилась вместе с друзьями, и предлагал выйти за него замуж.

В следующий раз судьба свела Кругликову и Ефремова в 2002 году. В том же «Маяке» актер отмечал день рождения. В праздничный вечер Михаил вновь сделал Софье предложение, и после этого пара решила быть вместе.

Когда Кругликова познакомилась с Ефремовым, то была замужем Источник: НТВ, программа «Ты не поверишь!», выпуск от 04.09.2021

Отношениям не помешал даже брак Кругликовой — во Франции ее ждал муж-программист. К тому моменту Софья и Режис состояли в браке три года. Супругов разлучила работа: айтишник не мог трудоустроиться в Москве, а звукорежиссер не хотела бросать карьеру на Родине.

«До Ефремова у меня был муж-француз, с которым я жила в Париже. Он не пил, дарил цветы каждый день, бегал за круассанами по утрам. А я его оставила, приперлась обратно в Россию и вышла замуж за Ефремова! Я сама себе выбрала вот такое веселье с Ефремовым и живу в этом веселье!» — рассуждала впоследствии Кругликова.

Гораздо больше Софью волновала судьба детей Ефремова. Незадолго до начала отношений с Кругликовой актер ушел от Ксении Качалиной, с которой воспитывал дочь Анну-Марию. Девочке на тот момент было всего 2,5 года.

«Я бесконечно пытала Ефремова вопросом: „Может, вернешься? Ради ребенка? Если сумеешь наладить отношения с Качалиной, иди. Не волнуйся, я справлюсь“. Но Миша такой вариант не рассматривал, он был страшно обижен на бывшую жену за измену. В таких вопросах он строг, и в этом мы похожи», — вспоминала Софья в интервью.

Софья боялась разрушить отношения отца и дочери Источник: НТВ, программа «Ты не поверишь!», выпуск от 04.09.2021

«У нас нет общих увлечений»

У Михаила Ефремова шестеро детей, троих из них родила Софья Кругликова. В 2005 году на свет появилась Вера, спустя два года — Надежда, а в 2010-м — Борис. Несмотря на то что предложение актер своей избраннице сделал в первые минуты знакомства, поженились они, лишь когда Софья была беременна третьим ребенком. Венчались супруги и вовсе в 2016 году. Свидетелями таинства были их близкие друзья — актер и режиссер Иван Охлобыстин и его жена Оксана.

Софья не раз отмечала, что у них с Михаилом совершенно разные интересы. Но это не помешало им построить семью.

«Михаил не любит музыку вообще. Он слушает исключительно разговорные радиостанции, спортивные радио, очень увлечен футболом, слушанием и смотрением передач про футбол. Я всё это не переношу. Поэтому мы музыку не слушаем вместе. У нас нет общих увлечений. Мы совершенно противоположные люди, тем и хороши. Плюс и минус, как вы знаете, притягиваются», — рассуждала Софья.

Старшая дочь Софьи и Михаила с братом Никитой Источник: efremovaveraa / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Немало проблем принесла и пагубная привычка Михаила. Из-за любви к спиртному актер не раз влипал в скандалы, а Софья каждый раз выгораживала его перед журналистами. В 2009 году в Сети разошлась информация о разводе пары из-за измены Ефремова. Но Кругликова поспешила опровергнуть слухи:

«Его обязательно кто-нибудь подхватит, не волнуйтесь. Поэтому пока что пропадать я ему не даю! И Миша тоже прекрасно знает, что не пропадет, что где-нибудь его да полюбят… Но следующую станцию, где его полюбят, я ему обещаю — Курский вокзал! А пока успокойте всех — надежды желающих получить Михаила Ефремова обломались!» — говорила тогда звукорежиссер.

При этом Софья отмечала, что кодировать мужа не планирует. По словам женщины, это издевательство над телом и личностью.

«Надо не организм насиловать, а лечить душу. Как? Любовью, верой, искренностью. Болтают, будто я бью мужа… Глупости! Да, могу слегка стукнуть, когда ему нужно подраться с кем-то. Я же всё равно любя! Толкнешь разок в плечо, он уже доволен, успокоился и пошел отдыхать», — объясняла свою точку зрения она.

Не раз Софье приходилось выгораживать скандального супруга Источник: Журнал «Звукорежиссер» / Vk.com

«Он совсем срывался с катушек, пил очень много»

В июне 2020 года на всю страну прогремело смертельное ДТП с участием актера. Авария произошла поздно вечером на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Находившийся за рулем грузовика 57-летний курьер Сергей Захаров на следующий день после ЧП скончался в больнице от многочисленных травм.

О трагедии Софья узнала от журналистов. В тот момент она находилась с детьми на даче. Женщина сорвалась в Москву, чтобы поддержать мужа. Но супруга в квартире не было. Он вернулся только на следующий день. Со слов близких, именно жена вызывала скорую, когда артисту стало плохо после того, как умер пострадавший водитель фургона.

«У него сейчас сложный период, прошлым летом он потерял маму. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он совсем срывался с катушек, пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно. Я с ним в период изоляции мало общалась», — признавалась Софья.

Я периодически подходила к нему: он молился, рыдал в какие-то моменты громко. Плакать — это когда дети плачут, а он рыдал. Новости я сразу его попросила не смотреть. Софья Кругликова супруга актера Михаила Ефремова

По словам Кругликовой, известие о том, что в крови Михаила нашли следы наркотиков, стало дня нее неожиданностью.

«Что-то он от меня скрывает, это точно. Но мы пока не разобрались, что именно. Раньше, когда я его расспрашивала, он ничего не помнил. Точная картина событий никогда не могла быть воссоздана после того, как он выпивал более 300 граммов. Я узнавала у знакомых, где и с кем, что делал. Когда узнавала, что это не измена, то успокаивалась. Ну выпил и выпил», — делилась с журналистами она.

Софья Кругликова и Михаил Ефремов на прощании с Аллой Покровской в 2019 году Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Горбатилась на двух работах, чтобы обеспечить семью

Во время процесса Софья поддерживала супруга и посещала многочисленные судебные заседания. По словам очевидцев, звукорежиссер часто молилась на слушаниях. В сентябре 2020 года Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы. Спустя пять месяцев Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет, приняв во внимание факт, что актер полностью возместил моральный вред пострадавшей стороне. Михаила этапировали в ИК № 4 в Белгородской области.

Как рассказали близкие семьи, приговор суда стал для Кругликовой большим ударом — женщина много плакала, отпаивали ее валерьянкой. Пока Михаил был в СИЗО, Софья взяла на себя ответственность за семью.

«Софа горбатится на двух работах. Вся остальная помощь от нас прекрасна, конечно, но она эпизодична. С учетом длинного срока Миши всё это очень нестабильно для женщины, которая содержит семью. Поэтому ей, конечно, больше на себя приходится рассчитывать», — рассказывал журналистам НТВ Иван Охлобыстин.

В колонии Михаил должен был провести 7,5 года Источник: агентство «Москва»

В исправительной колонии Михаил ходил в соседний отряд, чтобы позвонить жене. Супруги обменивались письмами. В апреле 2021 года Кругликова впервые навестила мужа в Белгородской области.

В марте 2025 года суд в Белгородской области рассматривал ходатайство об условно-досрочном освобождении актера. На слушании защитник Ефремова Юрий Падалко говорил о том, что у его доверителя серьезные проблемы со здоровьем и ему требуется срочное лечение. Ситуация разрешилась в пользу Ефремова, его освободили, а в начале апреля тайно вывезли из ИК. В заключении он провел 4,5 года.

Михаил Ефремов страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Она проявляется постоянным кашлем с мокротой, хрипами и общей слабостью.

Пока Ефремов был в пути до Москвы, у дома актера в центре Москвы столпились журналисты. В шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке артист с семьей проживал до приговора суда. Элитное здание располагается рядом со Старым Арбатом. Девушка, похожая на дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой — Веру, попросила прессу выйти из подъезда, где поджидали актера.

«Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего», — сказал Ефремов, прибыв в Москву.

Слова Михаила по возвращении в Москву Источник: Валерия Животовская / MSK1.RU