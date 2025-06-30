«Не нужно торопить события»: почему SHAMAN не делает предложение Екатерине Мизулиной

Это могла бы быть фотография со свадьбы, но пока только в фантазии поклонников пары Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Официально отношения певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной длятся всего три месяца, но для поклонников это оказался достаточный срок, чтобы начать задавать вопросы: «Когда же предложение? Когда свадьба?» Певец все эти разговоры и даже мимолетные мысли о тайной помолвке срезает на корню.

— Мы находимся на самом старте наших отношений, до этого дела пока еще не дошло, но всё развивается. Тут ни в коем случае не нужно торопить события, вы ж понимаете, у меня за спиной два развода — это тоже такой момент… Поживем — увидим, — объяснил свои взгляды Ярослав на шоу «Судьба человека» (16+).

Несмотря на желание Дронова не торопить события, сейчас пара живет вместе, и Мизулина вовсю хозяйничает в семейном гнездышке.

— Катерина — находка. Она потрясающе готовит. После тяжелого рабочего дня приходишь, в платье встречает. К двери подходишь, а уже вкусно пахнет едой. Этого очень не хватало. Мне всегда хотелось двух вещей — реализоваться в своем деле и в личной жизни. Сложно совместить, — признается Ярослав.

С родителями друг друга пара тоже знакома, и, кажется, проблем с потенциальной тещей у Ярослава точно нет. Как признавалась ранее Екатерина, у SHAMAN с ее мамой сложились дружеские, доверительные отношения, и это еще раз подтвердил и сам певец.

— Мы сразу как-то стали общаться, и я перехватил инициативу. Стал по телефону ей звонить, болтали обо всём на свете. Что говорить, как-то сразу диалог пошел, — рассказал артист.

Ярослав отмечает, что одна из главных составляющих их с Екатериной отношений — понимание. По словам артиста, быть с ним совсем не просто, но глава Лиги безопасного интернета приняла его сложный график и постоянные отъезды.