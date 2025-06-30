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Он и она «Не нужно торопить события»: почему SHAMAN не делает предложение Екатерине Мизулиной

«Не нужно торопить события»: почему SHAMAN не делает предложение Екатерине Мизулиной

Пока свадьбу еще только предстоит дождаться, с «бытовухой» пара столкнулась уже сейчас

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11 комментариев
Это могла бы быть фотография со свадьбы, но пока только в фантазии поклонников пары | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЭто могла бы быть фотография со свадьбы, но пока только в фантазии поклонников пары | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Это могла бы быть фотография со свадьбы, но пока только в фантазии поклонников пары

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Официально отношения певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной длятся всего три месяца, но для поклонников это оказался достаточный срок, чтобы начать задавать вопросы: «Когда же предложение? Когда свадьба?» Певец все эти разговоры и даже мимолетные мысли о тайной помолвке срезает на корню.

— Мы находимся на самом старте наших отношений, до этого дела пока еще не дошло, но всё развивается. Тут ни в коем случае не нужно торопить события, вы ж понимаете, у меня за спиной два развода — это тоже такой момент… Поживем — увидим, — объяснил свои взгляды Ярослав на шоу «Судьба человека» (16+).

Несмотря на желание Дронова не торопить события, сейчас пара живет вместе, и Мизулина вовсю хозяйничает в семейном гнездышке.

— Катерина — находка. Она потрясающе готовит. После тяжелого рабочего дня приходишь, в платье встречает. К двери подходишь, а уже вкусно пахнет едой. Этого очень не хватало. Мне всегда хотелось двух вещей — реализоваться в своем деле и в личной жизни. Сложно совместить, — признается Ярослав.

С родителями друг друга пара тоже знакома, и, кажется, проблем с потенциальной тещей у Ярослава точно нет. Как признавалась ранее Екатерина, у SHAMAN с ее мамой сложились дружеские, доверительные отношения, и это еще раз подтвердил и сам певец.

— Мы сразу как-то стали общаться, и я перехватил инициативу. Стал по телефону ей звонить, болтали обо всём на свете. Что говорить, как-то сразу диалог пошел, — рассказал артист.

Ярослав отмечает, что одна из главных составляющих их с Екатериной отношений — понимание. По словам артиста, быть с ним совсем не просто, но глава Лиги безопасного интернета приняла его сложный график и постоянные отъезды.

— Если задуматься и представить, а какой человек мог бы быть рядом со мной, учитывая, что у меня 200 дней в году сольные концерты, переезды, фотосессии, съемки, интервью, фотостудии? — задается вопросом Ярослав. — В Москве я нахожусь считанные дни. Кому я вот такой нужен? Естественно, в первую очередь меня поймет состоявшаяся личность. Человек, который бы сам жил в таком режиме. Действительно, гармоничен союз понимающих друг друга людей. Понимание — это очень важно.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
SHAMAN Екатерина Мизулина Свадьба Брак Артист
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Комментарии
11
Инженер1
29 минут
Микрофон у него не той системы.
Гость
29 минут
Дронов присмотрись к будушей тещи🤣.
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