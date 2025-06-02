НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 751мм 46%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,62
EUR 89,25
Почему не работает интернет
Гид по отдыху в России
SHAMAN — о свадьбе с ярославной
Как изменилась Волга после обмеления
Скандал в детсаде
Как отдыхаем в июне
Переговоры России и Украины
Прогноз на июнь
Устроили драку в центре
Как защитить кожу от солнца
Он и она «Будет летом»: певец SHAMAN рассказал о свадьбе с коренной ярославной

«Будет летом»: певец SHAMAN рассказал о свадьбе с коренной ярославной

Певец открыто заявил, что не терпит слухов и сам делится подробностями своей жизни

1 814
16 комментариев
SHAMAN рассказал о своих отношениях с Екатериной Мизулиной | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUSHAMAN рассказал о своих отношениях с Екатериной Мизулиной | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

SHAMAN рассказал о своих отношениях с Екатериной Мизулиной

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, не устает рассказывать о своих планах на жизнь с главой Лиги безопасного интернета и коренной ярославной Екатериной Мизулиной. Сначала влюбленные старались не афишировать свои отношения, но вскоре решили открыто посвящать поклонников во все подробности. Несмотря на то что их роман длится всего три месяца, фанаты ждут, когда SHAMAN сделает Екатерине предложение и поведет под венец.

— Всему свое время. Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом, — намекнул певец в эфире канала НТВ.

Кто такая Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна.

Об образовании ярославны и местах ее работы информация не раскрывается. Известно, что Екатерина училась в Лондоне и Москве. Также однажды она рассказала подписчикам, что школа № 4 в Ярославле для нее «родная». Вероятно, какое-то время глава Лиги безопасного интернета училась именно там.

С 2017 года Екатерина назначена на пост главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ). В последние годы Екатерина Мизулина активно следит за творчеством музыкантов и блогеров, высказывается о скандалах вокруг школ и подростков. Подробнее о деятельности главы Лиги безопасного интернета мы рассказывали в этом материале.

Как известно, SHAMAN — любитель эффектных жестов: чтобы рассказать поклонникам о том, что они с Екатериной Мизулиной вместе, он придумал целый ход с белым платьем, цветами и признаниями в любви.

— Предложение встречаться было девятого марта. На самом деле, это не сказать чтобы популярная история: предложения встречаться никто не делает. А вообще для девушки это некий этап, когда ты это делаешь… Так как мы медийная пара, у нас не получится скрыть и иголку в стоге сена утаить, я придумал вот такой сюжет развития событий, чтобы не было никаких сплетен и слухов, — объяснил артист.

Переживать за благословение родителей паре точно не приходится. Ранее Екатерина Мизулина рассказала, что Ярослав легко нашел подход к ее маме, а она быстро сдружилась с его родителями. Людмила Дронова подтверждает эти слова и не нарадуется, какую девушку нашел ее сын.

— У меня только замечательные впечатления. Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива, потому что вижу, что он счастлив, — рассказала мама артиста. — Катя — замечательный друг. Заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово.

Пока Ярослав выбирает идеальную дату, мы бы посоветовали ему проверить, принесет этот брак счастье или одни раздоры, в нашем календаре подходящих и неблагоприятных дат для свадьбы летом 2025-го.

Верите в то, что Екатерина Мизулина и SHAMAN сыграют свадьбу?

Жду новость, что они тайно поженятся уже в этом году
Уверен, что в ближайшие пару лет они закатят пир на весь мир
Всё это лишь пиар, и дальше разговоров не зайдет
Кнопка для тех, кто не верит, но ждет эффектного предложения
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Екатерина Мизулина Любовь SHAMAN Ярослав Дронов Семья Свадьба Отношения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
7 часов
Нашли друг друга. Отрицательный отбор.
Гость
6 часов
Мне они оба неприятны и тем более их любовные дела. Достаточно того, что их навязчиво показывают на экранах ТВ.. Уже оскомина надоела !
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
Голодаем либо доедаем за детьми. 10 привычек, которые не дают нам похудеть
Марина Иванова
Мнение
Ходит в спа, инвестирует в недвижимость: мать-одиночка зарабатывает 150 тысяч в месяц. Ей хватает?
Екатерина
Мнение
Студентка педвуза рассказала, почему передумала быть школьным учителем
Ирина М.
Учитель-практикант
Мнение
Балтийское или Черное море? Туристка побывала в Калининграде, Сочи и Абхазии и сделала выбор, где лучше
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление