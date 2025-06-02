«Будет летом»: певец SHAMAN рассказал о свадьбе с коренной ярославной

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, не устает рассказывать о своих планах на жизнь с главой Лиги безопасного интернета и коренной ярославной Екатериной Мизулиной. Сначала влюбленные старались не афишировать свои отношения, но вскоре решили открыто посвящать поклонников во все подробности. Несмотря на то что их роман длится всего три месяца, фанаты ждут, когда SHAMAN сделает Екатерине предложение и поведет под венец.
— Всему свое время. Как говорит мой друг Григорий Лепс, свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом, — намекнул певец в эфире канала НТВ.
Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна.
Об образовании ярославны и местах ее работы информация не раскрывается. Известно, что Екатерина училась в Лондоне и Москве. Также однажды она рассказала подписчикам, что школа № 4 в Ярославле для нее «родная». Вероятно, какое-то время глава Лиги безопасного интернета училась именно там.
С 2017 года Екатерина назначена на пост главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ). В последние годы Екатерина Мизулина активно следит за творчеством музыкантов и блогеров, высказывается о скандалах вокруг школ и подростков. Подробнее о деятельности главы Лиги безопасного интернета мы рассказывали в этом материале.
Как известно, SHAMAN — любитель эффектных жестов: чтобы рассказать поклонникам о том, что они с Екатериной Мизулиной вместе, он придумал целый ход с белым платьем, цветами и признаниями в любви.
— Предложение встречаться было девятого марта. На самом деле, это не сказать чтобы популярная история: предложения встречаться никто не делает. А вообще для девушки это некий этап, когда ты это делаешь… Так как мы медийная пара, у нас не получится скрыть и иголку в стоге сена утаить, я придумал вот такой сюжет развития событий, чтобы не было никаких сплетен и слухов, — объяснил артист.
Переживать за благословение родителей паре точно не приходится. Ранее Екатерина Мизулина рассказала, что Ярослав легко нашел подход к ее маме, а она быстро сдружилась с его родителями. Людмила Дронова подтверждает эти слова и не нарадуется, какую девушку нашел ее сын.
— У меня только замечательные впечатления. Я всегда радуюсь тому, чему радуется мой сын. Я очень счастлива, потому что вижу, что он счастлив, — рассказала мама артиста. — Катя — замечательный друг. Заботливая и верная девушка. А теперь еще и любимая. Я очень рада и очень счастлива, честное слово.
Пока Ярослав выбирает идеальную дату, мы бы посоветовали ему проверить, принесет этот брак счастье или одни раздоры, в нашем календаре подходящих и неблагоприятных дат для свадьбы летом 2025-го.
Верите в то, что Екатерина Мизулина и SHAMAN сыграют свадьбу?