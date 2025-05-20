«Ход, который я придумал»: SHAMAN рассказал правду об отношениях с Екатериной Мизулиной

Когда надела белое платье, пришла при полном параде и стараешься сохранить лицо, когда он не позвал замуж Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Отношения певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и главы Лиги безопасного интернета обрастают всё новыми подробностями. Ярослав нечасто раскрывает детали своей личной жизни и даже в социальных сетях больше публикует фотографий из туров, чем со своей второй половинкой, что не может не вызывать вопросы.

На своем сольном концерте девятого марта певец пригласил Екатерину Мизулину на сцену. Он объявил зрителям, что теперь они пара. Долгое время после этого события Дронов не делился, как складываются их отношения. Только сейчас он прокомментировал в программе «Пусть говорят» (16+), почему решился публично объявить, что они с Екатериной пара.

— Ее выход на концерте в белом платье — ход, который я придумал и воплотил, посоветовавшись с Катей предварительно, — признался Ярослав Дронов. — Просто приходим в продуктовый магазин, а там снимают нас с тележкой, потом выкладывают в интернет и пишут всякую всячину. Нам что, не выходить? Закрыться в четырех стенах? Я хочу свободно ходить, покупать продукты.

К счастливой семейной жизни пара шла очень долго. Познакомились Екатерина и Ярослав в 2023 году не совсем обычным способом, их свела игра в Minecraft.

— В 2023 году я вела стрим в Minecraft, посвященный Дню России. В этом стриме была одна из песен Ярослава «Я русский». На следующий день он захотел приехать, познакомиться, пообщаться. Вот так началось наше общение. Достаточно молодежно, как мне кажется, — поделилась Мизулина ранее во время шоу «УТРО.ТНТ».

Источник: shaman.me / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сейчас пара живет вместе, по словам Екатерины, Ярослав легко нашел общий язык с ее мамой и теперь они общаются даже без участия самой Мизулиной. Сама глава Лиги безопасного интернета тоже подобрала ключик к родителям певца, и теперь в их семейной жизни царит полная идиллия.

Ведущий не упустил возможность спросить, когда ждать следующего шага в их отношениях: сцена, белое платье, нежное «да», которое сказала Екатерина девятого марта, — всё выглядело как репетиция к предложению руки и сердца.

— Не будем забегать вперед, — лаконично ушел от ответа SHAMAN.