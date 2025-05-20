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Он и она Проблема «Ваш сын будет сидеть!» Студент-девственник рискует получить 15 лет за изнасилование бывшей подружки-школьницы

«Ваш сын будет сидеть!» Студент-девственник рискует получить 15 лет за изнасилование бывшей подружки-школьницы

В деле много вопросов, подозреваемый под домашним арестом

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4 комментария
На днях обвиняемый вышел из СИЗО под домашний арест | Источник: личный архив обвиняемогоНа днях обвиняемый вышел из СИЗО под домашний арест | Источник: личный архив обвиняемого

На днях обвиняемый вышел из СИЗО под домашний арест

Источник:

личный архив обвиняемого

6 мая Ульяновский областной суд изменил меру пресечения для 18-летнего Ивана К. (имя изменено), обвиняемого в изнасиловании 14-летней школьницы. Парня выпустили из СИЗО под домашний арест. Дело получило широкий общественный резонанс — в ходе следствия Иван заявил, что он девственник и выдвинутые против него обвинения — не более чем месть его бывшей подружки за расставание. Корреспондент 173.RU поговорил со всеми сторонами этого дела, чтобы понять, что же произошло между молодыми людьми. И как можно родителям предупредить трагедию, которая может разыграться из-за отношений несовершеннолетних детей.

«Встречались, смотрели кино»

По данным следствия, 17-летний Иван К. и 14-летняя Наталья А. (имена изменены. — Прим. ред.) познакомились в мае 2024 года. Симпатия оказалась взаимной, и молодые люди начали встречаться.

Обе семьи полные и благополучные, как это принято называть. Родители Ивана обычные работяги, трудятся на городских предприятиях, воспитывают еще младшую дочку. Родители Натальи такие же простые люди: мать воспитывает детей, их в семье тоже двое, отец — водитель. Живут небогато, но честно.

«Ваня был вхож в семью девочки, а она в нашу. Я знаю маму Наташи, мы общались, ничего плохого про нее сказать не могу. Знаю, что Иван и Наташа встречались, много гуляли, любили вместе смотреть кино. Ничто беды не предвещало», — рассказала мама Ивана Екатерина.

Но потом молодые люди расстались. В марте Ивану стукнуло 18 лет. А 25 апреля сотрудники полиции задержали его прямо в электромеханическом колледже, где парень учился. Оказалось, что Наталья написала заявление в полицию о том, что молодой человек якобы трижды надругался над ней: в октябре прошлого года и дважды в апреле. Мало того, она сказала, что на близость пришлось пойти, потому что парень ей угрожал «проломить голову». Всё происходило у него дома в отсутствие родителей. По словам потерпевшей, помимо трех случаев насилия, молодые люди якобы занимались сексом и по взаимному согласию.

История началась в октябре 2024 года в Заволжском районе | Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RUИстория началась в октябре 2024 года в Заволжском районе | Источник: Дмитрий Сильнов / 173.RU

История началась в октябре 2024 года в Заволжском районе

Источник:

Дмитрий Сильнов / 173.RU

После задержания два дня Иван просидел в изоляторе, затем по решению Заволжского районного суда парня поместили в СИЗО. Ему вменяют обвинение по части третьей статьи 131 УК РФ, что чревато лишением свободы на срок до 15 лет.

Сам обвиняемый свою вину категорически отрицает, заявляя, что он девственник и никакой близости между ним и потерпевшей нет и не было ни в какой форме — ни в добровольной, ни в принудительной. Вот только проверить это заявление не так просто.

Версия адвоката: нестыковки

Адвокат Ивана Руслан Зартдинов отметил в деле очень много нестыковок.

«Согласитесь, если бы девушку изнасиловали, она вряд ли стала бы потом встречаться с парнем, при этом приходя к нему домой. Кроме того, нет никаких подтверждений, что половые отношения были: нет ни переписки, ни каких-то биологических следов. В случае изнасилования обычно остаются следы побоев, синяки — этого тоже нет в материалах следствия. Всё обвинение строится только на показаниях потерпевшей», — отметил адвокат.

Адвокат обвиняемого Руслан Зартдинов считает, что в деле слишком много нестыковок | Источник: hugolovnij-advocat.ruАдвокат обвиняемого Руслан Зартдинов считает, что в деле слишком много нестыковок | Источник: hugolovnij-advocat.ru

Адвокат обвиняемого Руслан Зартдинов считает, что в деле слишком много нестыковок

Источник:

hugolovnij-advocat.ru

Сам Иван уверяет, что расстался с девушкой еще в декабре прошлого года и она после этого практически сразу стала встречаться с другим молодым человеком.

«Сложно сказать, что вынудило потерпевшую подать заявление. Надеюсь, что следствие и суд во всём разберутся», — подчеркнул адвокат.

Неудивительно, что сразу после задержания Ивана отношения его родителей и родителей девушки прекратились.

«Они не пришли на суд, где решался вопрос о мере пресечения, и до этого с нами не разговаривали. Не требовали денег, чтобы забрать заявление. Мама Наташи только один раз заявила, что мой сын будет сидеть, и всё», — объяснила мама студента Екатерина.

«Требуем наказать по закону»

Родители потерпевшей не слишком охотно общаются с прессой, но корреспонденту 173.RU удалось поговорить с мамой девочки. Понятно, что женщина уверена в своей дочери и защищает ее, в то время как многие СМИ и паблики рассказывают об этой истории через призму громкого скандала с участием уроженки Ульяновска Дианы Шурыгиной.

«Адвокат может утверждать что угодно, но подтверждение того, что изнасилование было, есть в материалах дела. Возможно, он просто их не видел. Всё, что писали СМИ о моей дочери, неправда. Мы намерены добиваться, чтобы обвиняемый понес положенное наказание в рамках закона», — сказала мама Натальи Мария.

«Замечу, что в ходе очной ставки я задал вопросы, почему не написали заявление сразу после изнасилования и почему Наталья продолжила общение с Иваном. Но эти вопросы следователь отклонил», — пояснил адвокат Руслан Зартдинов.

Расследование уголовного дела продолжается | Источник: Vk.com / sk_ulnРасследование уголовного дела продолжается | Источник: Vk.com / sk_uln

Расследование уголовного дела продолжается

Источник:

Vk.com / sk_uln

В региональном Следственном комитете подтвердили, что расследование уголовного дела продолжается.

«Дело в производстве, человек под домашним арестом до 24 июня, обвинение не менялось, потерпевшая показания тоже не меняла», — отметили в СУ СКР по Ульяновской области.

Строить прогнозы насчет исхода дела пока сложно, тот факт, что парень был девственником, проверить почти невозможно. Имели ли место в его жизни сексуальные отношения, могут выяснить разве что психологическая экспертиза и детектор лжи.

«Так как на момент совершения вменяемого Ивану эпизода он тоже был несовершеннолетним, есть шанс, что парня оправдают», — считает независимый юрист Екатерина Кузнецова.

«Гормоны бушуют»

Отметим, что подобные отложенные обвинения в насилии сейчас всплывают в информационном поле достаточно часто, причем касаются не только селебрити. Как можно предотвратить такие ситуации, что могут сделать родители, чтобы защитить дочерей и сыновей от легкомысленных поступков? Прокомментировать ситуацию мы попросили практикующего психолога Артема Сазыкина.

«Сама по себе ситуация весьма странная, и, мне кажется, в ней должны разбираться не только следователи, но и органы опеки, всё-таки участница этой истории — 14-летний ребенок. Получается, что познакомились молодые люди в мае и оба были несовершеннолетними. Через полгода у них произошел сексуальный контакт, причем насильственный, но девочка продолжила общаться с парнем, ходить к нему домой и более того — добровольно заниматься с ним сексом. Складывается ощущение, что всё обвинение строится на каких-то эмоциях. Возможно, это инициатива родителей, которые поздно узнали о происходящем. Кстати, к родителям как парня, так и девушки есть вопросы. Почему они не следили за развитием этих отношений, не поняли, что происходит что-то не то?» — объяснил психолог.

Психолог находит ситуацию крайне неоднозначной | Источник: Vk.com / sazykin_psihologПсихолог находит ситуацию крайне неоднозначной | Источник: Vk.com / sazykin_psiholog

Психолог находит ситуацию крайне неоднозначной

Источник:

Vk.com / sazykin_psiholog

По мнению Артема Сазыкина, близкие отношения между уже, по сути, взрослым молодым человеком и несовершеннолетней девочкой с самого начала были чреваты неблагоприятными последствиями, поэтому родителям мальчиков стоит четко проговаривать такие вещи.

«Ему уже 18, бушуют гормоны, поэтому доводы о том, что они встречались лишь для того, чтобы кино посмотреть и кофе попить, сомнительно выглядят. А родителям парня стоило следить за ситуацией, когда их практически совершеннолетний сын начал отношения с 14-летней девочкой, потому что связь с несовершеннолетней по закону это преступление. В своей практике я сталкивался с ситуациями, когда инициаторами начала сексуальных отношений выступали и девушки. И в этом случае их более взрослым партнерам стоит помнить об ответственности. Я ни в коем случае не обвиняю героиню этой истории, но отмечу, что ее матери следовало внимательнее следить за отношениями своей дочери, — подчеркнул психолог. — Хочу отметить, что раннее вступление в половые отношения деформирует психику подростков, зачастую это приводит к активной смене партнеров в будущем».

Расследование уголовного дела продолжается, мы следим за развитием событий.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий СильновДмитрий Сильнов
Дмитрий Сильнов
корреспондент
Ульяновск Студент Изнасилование Несовершеннолетняя Диана Шурыгина Насилие над малолетними
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Комментарии
4
Гость
1 час
Так можно любого оговорить
Гость
1 час
Какое-то безумие творится уже с этими "изнасилованиями".. Есть презумпция невиновности. Должны быть вещественные доказательства, а не просто слова чьи-то. Хватают людей просто по любому навету
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