НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

сев.

 758мм 44%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,65
EUR 94,36
Где собирать грибы
Разбор противника «Локо»
Гуляем по необычной окраине
Стройка на набережной Волги
Оценки за поведение
Погода на майские
Ярославль на старых снимках
В Ярославле вернут отопление
Дайджест ко Дню Победы
Он и она интервью «Русские не интересуют». Красотка-блогер закрутила роман со скандальным и богатым американцем

«Русские не интересуют». Красотка-блогер закрутила роман со скандальным и богатым американцем

На Дарью Гроссман обрушилась волна хейта

1 681
6 комментариев
Блогер рассказала об отношениях с американцем | Источник: baby__gross / Instagram.com*Блогер рассказала об отношениях с американцем | Источник: baby__gross / Instagram.com*

Блогер рассказала об отношениях с американцем

Источник:

baby__gross / Instagram.com*

19-летняя блогер и поэтесса из Екатеринбурга Дарья Гроссман впервые показала в социальных сетях фотографии со своим возлюбленным. Им оказался 26-летний популярный американский YouTube-блогер и бизнесмен Коди Детвайлер, известный под псевдонимом WhistlinDiesel (на его канал подписаны почти 10 миллионов человек). Пара вместе отдохнула в Дубае. Дарья рассказала Е1.RU историю своей любви.

О Дарье заговорили, когда она опубликовала ролик с танцами на эвакуаторе и управляла машиной без прав. Тогда красотку даже вызывали на серьезный разговор в полицию из-за ее выходок на дорогах. Оказалось, что это видео также горячо обсуждали и в других странах.

Первая выходка выглядит глупой и рискованной шалостью, а вот вождение без прав создает опасность для многих участников движения
Источник:
Baby__gross / T.me

Дарья рассказала нам, как познакомилась с известным американским блогером. Она также поделилась с нами тем, как они с Коди переживают волну хейта со стороны фанатов WhistlinDiesel.

— Мы познакомились в социальных сетях. В тот момент я как раз проживала свою популярность, когда танцевала на эвакуаторе. Этот видеоролик попался ему, он подписался на меня. С этого момента мы начали поддерживать связь. Через пару месяцев мы встретились в первый раз на нейтральной территории — это были Мальдивы, — говорит блогер.

Из-за того, что Дарье затруднительно попасть в Америку, а ее возлюбленному — в Россию, пара встречается в странах, где не требуется виза.

Пара путешествует по миру вместе | Источник: baby__gross / Instagram.com*Пара путешествует по миру вместе | Источник: baby__gross / Instagram.com*

Пара путешествует по миру вместе

Источник:

baby__gross / Instagram.com*

Вместе возлюбленные уже несколько месяцев. Удивительно, но даже языковой барьер не мешает им строить крепкие отношения — Дарья не знает английский, а Коди — русский. Несколько недель им даже пришлось общаться через переводчик.

— Мы с ним создаем свой общий язык. Я периодически раз за разом улучшаю свои навыки общения, потому что всё равно в других странах все общаются в основном на английском языке. Он тоже учит с учителем русский язык. Тяжело, когда вы уже несколько месяцев вместе и вам приходится на пару дней разъезжаться. Ты не можешь его потрогать, вы ложитесь спать не вместе, ты не знаешь, что он ощущает, — делится переживаниями Дарья.

Пара учится понимать друг друга | Источник: Дарья ГроссманПара учится понимать друг друга | Источник: Дарья Гроссман

Пара учится понимать друг друга

Источник:

Дарья Гроссман

Дарья Гроссман — яркая девушка, которая привлекает внимание мужчин. Она считает, что главное отличие американцев от русских заключается «в складе ума и тотальной свободе в голове».

— Давайте будем объективными, русские мужчины действительно очень травмированы. Даже у очень обеспеченных много загонов. Это первый мужчина другой нации, с кем я встречаюсь и с кем я объявила о своих отношениях официально в социальных сетях. Он умеет вести уважительный диалог — это то, что меня привлекло. Почему большинство русских девушек очень любят другие страны? Потому что это действительно другое отношение, тебя ценят по-другому.

<p>Дарья Гроссман</p><p>Дарья Гроссман</p>

Русские мужчины сильно объелись женской красотой. У нас очень красивые девушки, развитые и безумно харизматичные. Я уважаю русских женщин.

Дарья Гроссман

блогер
Блогер объяснила, почему ее больше не интересуют русские мужчины | Источник: Дарья ГроссманБлогер объяснила, почему ее больше не интересуют русские мужчины | Источник: Дарья Гроссман

Блогер объяснила, почему ее больше не интересуют русские мужчины

Источник:

Дарья Гроссман

Дарья подчеркивает, что в России тоже можно встретить хороших мужчин, но, по ее опыту, большинство из них пренебрежительно относятся к слабому полу.

— Есть вариант, что они какое-то время хорошо могут тебя обхаживать, но в итоге переизбыток женского внимания приводит к тому, что они могут тебя сильно обесценить. Здесь я вижу, что мой американский мужчина относится ко мне трепетно, он работает над тем, чтобы закрывать мои потребности, а не вынуждает меня к тому, чтобы я закрывала его. Меня сейчас абсолютно не интересуют русские мужчины. Мой мужчина вне конкуренции.

Возлюбленный красиво ухаживает за Дарьей и закрывает все ее потребности | Источник: Дарья ГроссманВозлюбленный красиво ухаживает за Дарьей и закрывает все ее потребности | Источник: Дарья Гроссман

Возлюбленный красиво ухаживает за Дарьей и закрывает все ее потребности

Источник:

Дарья Гроссман

WhistlinDiesel — популярный блогер. По словам Дарьи, ее возлюбленного узнают везде: даже в аэропортах и общественных туалетах:

— Я до этого думала, что я хорошо узнаваемая, а нет. По большей части он занимается именно блогерством. Также параллельно он ведет бренд своего алкоголя. Он свой бизнес продвигает через социальные сети. Узнаваемость пришла через сумасшедший контент. Он — американская версия Михаила Литвина (скандальный пранкер, который сжигал автомобили ради контента. — Прим. ред.), но более безумная. Литвин только сжигал машину, а он их и раскидывал, и скидывал, что он только с ними не делал.

Пара обожает автомобили и вместе создает контент для своих соцсетей. Именно поэтому Дарья не исключает, что их отношения когда-нибудь перейдут на новый этап, и тогда, возможно, она переедет в Штаты.

— Этот сумасшедший вайб, что ты можешь позволить себе делать всё, что угодно, нас очень соединяет. Это происходит в рамках закона, естественно, — отмечает блогер. — Я очень люблю свою страну, потому что всё равно мой путь начался именно с России. Это страна, в которой ты действительно тоже можешь свободно продвигаться, но до определенного уровня. Если у нас, допустим, уже дойдет до брака, я вполне рассматриваю вариант, что мы можем быть вместе.

Дарья не исключает, что когда-нибудь переедет в Штаты

Источник:

baby__gross / Instagram.com*

Когда закрыл потребности своей russian girl | Источник: baby__gross / Instagram.com*Когда закрыл потребности своей russian girl | Источник: baby__gross / Instagram.com*

Когда закрыл потребности своей russian girl

Источник:

baby__gross / Instagram.com*

Пара столкнулась и с хейтом со стороны американцев. В комментариях под совместными фотографиями поклонники пишут: «Еще одна типичная цыпочка OnlyFans», «Ох, она так мило притворяется, что ты ей нравишься, потому что ты богат». При этом Дарья объясняет, что ее русскоязычная аудитория и даже родители поддерживают ее выбор.

— Безумное количество хейта, и в основном пишут именно мужчины. А почему? Потому что это максимально неудовлетворенные людишки. Именно американская аудитория, как я заметила в комментариях, ой, они очень, очень не полюбили меня с первых публикаций. Большинство, конечно, были рады, потому что это необычный опыт, что американская и русская культура сошлись вместе, еще на нейтральной территории, еще оба из медийной сферы, — рассказывает Дарья. — Мое окружение сильно переживает хейт в мою сторону. Честно скажу, даже с бедными мужчинами, с которыми я встречалась, они тоже думали, что я с ними только из-за денег.

<p>Дарья Гроссман</p><p>Дарья Гроссман</p>

Люди просто недооценивают мужчин и думают, что с ними больше нечем заниматься. Меня это не сильно цепляет, потому что они не видят, что происходит внутри отношений.

Дарья Гроссман

блогер
Пара отбивается от хейтеров | Источник: baby__gross / Instagram.com*Пара отбивается от хейтеров | Источник: baby__gross / Instagram.com*

Пара отбивается от хейтеров

Источник:

baby__gross / Instagram.com*

* экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ

ПО ТЕМЕ
Дарья КостоминаДарья Костомина
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Отношения Любовь Блогер Автоблогеры Дубай Американец Америка Хейт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
26 апреля, 21:17
Даша умница!💯🥂🤩 жизнь даётся один раз и прожить её надо не в Аду💀
Гость
23 часа
чему удивляться? джигит и дон Цэрэтэли оставил свыше четырех миллиардов долларов после себя, заработал на нас, впаривая свои ужасные колоссы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Туристические фишки не развиты»: журналист впервые побывал в Кисловодске и делится впечатлениями
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
Все снимали — никто не помог. Пропавший пожилой человек погиб, хотя спасти его могли многие. История от волонтера «ЛизаАлерт»
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление