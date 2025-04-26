«Русские не интересуют». Красотка-блогер закрутила роман со скандальным и богатым американцем

Блогер рассказала об отношениях с американцем Источник: baby__gross / Instagram.com*











19-летняя блогер и поэтесса из Екатеринбурга Дарья Гроссман впервые показала в социальных сетях фотографии со своим возлюбленным. Им оказался 26-летний популярный американский YouTube-блогер и бизнесмен Коди Детвайлер, известный под псевдонимом WhistlinDiesel (на его канал подписаны почти 10 миллионов человек). Пара вместе отдохнула в Дубае. Дарья рассказала Е1.RU историю своей любви.

О Дарье заговорили, когда она опубликовала ролик с танцами на эвакуаторе и управляла машиной без прав. Тогда красотку даже вызывали на серьезный разговор в полицию из-за ее выходок на дорогах. Оказалось, что это видео также горячо обсуждали и в других странах.

Первая выходка выглядит глупой и рискованной шалостью, а вот вождение без прав создает опасность для многих участников движения Источник: Baby__gross / T.me

Дарья рассказала нам, как познакомилась с известным американским блогером. Она также поделилась с нами тем, как они с Коди переживают волну хейта со стороны фанатов WhistlinDiesel.

— Мы познакомились в социальных сетях. В тот момент я как раз проживала свою популярность, когда танцевала на эвакуаторе. Этот видеоролик попался ему, он подписался на меня. С этого момента мы начали поддерживать связь. Через пару месяцев мы встретились в первый раз на нейтральной территории — это были Мальдивы, — говорит блогер.

Из-за того, что Дарье затруднительно попасть в Америку, а ее возлюбленному — в Россию, пара встречается в странах, где не требуется виза.

Пара путешествует по миру вместе Источник: baby__gross / Instagram.com*

Вместе возлюбленные уже несколько месяцев. Удивительно, но даже языковой барьер не мешает им строить крепкие отношения — Дарья не знает английский, а Коди — русский. Несколько недель им даже пришлось общаться через переводчик.

— Мы с ним создаем свой общий язык. Я периодически раз за разом улучшаю свои навыки общения, потому что всё равно в других странах все общаются в основном на английском языке. Он тоже учит с учителем русский язык. Тяжело, когда вы уже несколько месяцев вместе и вам приходится на пару дней разъезжаться. Ты не можешь его потрогать, вы ложитесь спать не вместе, ты не знаешь, что он ощущает, — делится переживаниями Дарья.

Пара учится понимать друг друга Источник: Дарья Гроссман

Дарья Гроссман — яркая девушка, которая привлекает внимание мужчин. Она считает, что главное отличие американцев от русских заключается «в складе ума и тотальной свободе в голове».

— Давайте будем объективными, русские мужчины действительно очень травмированы. Даже у очень обеспеченных много загонов. Это первый мужчина другой нации, с кем я встречаюсь и с кем я объявила о своих отношениях официально в социальных сетях. Он умеет вести уважительный диалог — это то, что меня привлекло. Почему большинство русских девушек очень любят другие страны? Потому что это действительно другое отношение, тебя ценят по-другому.

Русские мужчины сильно объелись женской красотой. У нас очень красивые девушки, развитые и безумно харизматичные. Я уважаю русских женщин. Дарья Гроссман блогер

Блогер объяснила, почему ее больше не интересуют русские мужчины Источник: Дарья Гроссман

Дарья подчеркивает, что в России тоже можно встретить хороших мужчин, но, по ее опыту, большинство из них пренебрежительно относятся к слабому полу.

— Есть вариант, что они какое-то время хорошо могут тебя обхаживать, но в итоге переизбыток женского внимания приводит к тому, что они могут тебя сильно обесценить. Здесь я вижу, что мой американский мужчина относится ко мне трепетно, он работает над тем, чтобы закрывать мои потребности, а не вынуждает меня к тому, чтобы я закрывала его. Меня сейчас абсолютно не интересуют русские мужчины. Мой мужчина вне конкуренции.

Возлюбленный красиво ухаживает за Дарьей и закрывает все ее потребности Источник: Дарья Гроссман

WhistlinDiesel — популярный блогер. По словам Дарьи, ее возлюбленного узнают везде: даже в аэропортах и общественных туалетах:

— Я до этого думала, что я хорошо узнаваемая, а нет. По большей части он занимается именно блогерством. Также параллельно он ведет бренд своего алкоголя. Он свой бизнес продвигает через социальные сети. Узнаваемость пришла через сумасшедший контент. Он — американская версия Михаила Литвина (скандальный пранкер, который сжигал автомобили ради контента. — Прим. ред.), но более безумная. Литвин только сжигал машину, а он их и раскидывал, и скидывал, что он только с ними не делал.

Пара обожает автомобили и вместе создает контент для своих соцсетей. Именно поэтому Дарья не исключает, что их отношения когда-нибудь перейдут на новый этап, и тогда, возможно, она переедет в Штаты.

— Этот сумасшедший вайб, что ты можешь позволить себе делать всё, что угодно, нас очень соединяет. Это происходит в рамках закона, естественно, — отмечает блогер. — Я очень люблю свою страну, потому что всё равно мой путь начался именно с России. Это страна, в которой ты действительно тоже можешь свободно продвигаться, но до определенного уровня. Если у нас, допустим, уже дойдет до брака, я вполне рассматриваю вариант, что мы можем быть вместе.

Дарья не исключает, что когда-нибудь переедет в Штаты Источник: baby__gross / Instagram.com*

Когда закрыл потребности своей russian girl Источник: baby__gross / Instagram.com*

Пара столкнулась и с хейтом со стороны американцев. В комментариях под совместными фотографиями поклонники пишут: «Еще одна типичная цыпочка OnlyFans», «Ох, она так мило притворяется, что ты ей нравишься, потому что ты богат». При этом Дарья объясняет, что ее русскоязычная аудитория и даже родители поддерживают ее выбор.

— Безумное количество хейта, и в основном пишут именно мужчины. А почему? Потому что это максимально неудовлетворенные людишки. Именно американская аудитория, как я заметила в комментариях, ой, они очень, очень не полюбили меня с первых публикаций. Большинство, конечно, были рады, потому что это необычный опыт, что американская и русская культура сошлись вместе, еще на нейтральной территории, еще оба из медийной сферы, — рассказывает Дарья. — Мое окружение сильно переживает хейт в мою сторону. Честно скажу, даже с бедными мужчинами, с которыми я встречалась, они тоже думали, что я с ними только из-за денег.

Люди просто недооценивают мужчин и думают, что с ними больше нечем заниматься. Меня это не сильно цепляет, потому что они не видят, что происходит внутри отношений. Дарья Гроссман блогер

Пара отбивается от хейтеров Источник: baby__gross / Instagram.com*