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Он и она обзор Она его бьет, а он ей письма пишет: тайная связь звезд «Битвы экстрасенсов» Максима Левина и Ангелины Изосимовой

Она его бьет, а он ей письма пишет: тайная связь звезд «Битвы экстрасенсов» Максима Левина и Ангелины Изосимовой

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Левина и Изосимову связывают определенно непростые отношения, но есть ли в них место романтике? | Источник: Максим Левин / Vk.com, elena_izosmova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Виталий Калистратов / Городские медиаЛевина и Изосимову связывают определенно непростые отношения, но есть ли в них место романтике? | Источник: Максим Левин / Vk.com, elena_izosmova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Виталий Калистратов / Городские медиа

Левина и Изосимову связывают определенно непростые отношения, но есть ли в них место романтике?

Источник:

«Битва экстрасенсов» (16+) давно перестала быть соревнованием людей, которые пытаются выяснить, чьи паранормальные способности круче. За кадром они женятся, рожают детей, ругаются друг с другом — в общем, всё как у людей. Одно из таких откровений мы увидели в финале 24-го сезона «Битвы» — тогда колдовка Ангелина Изосимова обвинила чернокнижника Максима Левина в неблагодарности и влепила ему пощечину. Но теперь в «Битве сильнейших» (16+) они подмигивают друг другу и как будто заигрывают. Да и ведущий Марат Башаров непрозрачно намекает, что в их отношениях всё не так-то просто. Мы решили разобраться, что на самом деле связывает Левина с Изосимовой.

«Я оборву тебя»

Финал 24-го сезона «Битвы экстрасенсов». За дверями готического зала объявления результатов ждут Александр Саков, Лиза Петрова, Артем Краснов и Максим Левин. В комнату поздравить финалистов заходит колдунья Ангелина Изосимова. Но для одного из лучших это не самый приятный визит. Обращаясь к Левину, женщина говорит, что пришла ради него.

— За что ж ты меня с рукавов-то стряхнул? За что просто так вот скинул? — обратилась к финалисту Изосимова.

Было ясно — два колдуна встретились не впервые. И между ними точно есть что-то личное. Изосимова заявила, что это она Левина «всему научила», обвинила в том, что он ее кинул, везде заблокировал, и назвала его перевертышем. Дождавшись, когда женщина выскажется, Левин встал со своего места:

— Ты что-то, походу, мать, перепутала, — начал ответную атаку Левин, стоя нос к носу с Изосимовой. — Или ты забыла, как ты, приходя в лес, от духов себя Гоголевским кругом окружала? Как над тобой ржали, и я тебя защищал?

Такого накала страстей не увидишь ни в одном турецком сериале | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2024 годТакого накала страстей не увидишь ни в одном турецком сериале | Источник: кадр из шоу «Битва экстрасенсов» (16+), ТНТ, 2024 год

Такого накала страстей не увидишь ни в одном турецком сериале

Источник:

Между колдунами тогда летали молнии, воздух был настолько наэлектризован, что от него можно было технику заряжать. В этой словесной баталии Изосимова заявила, что это она Левина всему учила, а он обвинил ее в воровстве — якобы Ангелина украла у его матери веретено, рабочий инструмент мага.

— Я оборву тебя, — бросила в сердцах Изосимова.

— Ты единственный человек из моего окружения, не написавший мне ни единой строчки, — продолжил линию обвинения Левин, припомнивший то время, когда он отбывал срок в колонии.

— Чертов чернокнижник. Не умеющий работать. Ломающий ритуалы. Веретник. Вон отсюда! — разрывало Изосимову от гнева.

Не в силах сдержать ярость, Ангелина влепила Максиму пощечину, показала средний палец — «Вот тебе, оближи!» — и была такова.

Стоило колдовке хлопнуть дверью, как инфантильный экстрасенс Александр Саков, ставший невольным свидетелем жаркой встречи, рискнул озвучить догадку:

— Я увидел обиженную женщину. Может, у нее чувства были какие-то?

«Я же никогда не бью просто так»

— Да какие чувства? Ты посмотри на нее, — вспылил Левин.

Позже Максим рассказал, что Изосимова обучалась у него «всему, что она знает», а когда он попал в колонию, забыла о своем наставнике.

— Этот человек завладел всеми моими ресурсами. Она завладела мною разработанной системой так называемого русского колдовства, — объяснил чернокнижник. — Этот человек украл у моей матери очень ценный предмет.

О том, кто и кого на самом деле учил, Ангелина Изосимова сегодня скромно умалчивает. Говорит лишь, что не поняла претензий Максима. Да и всей той ситуации в финале 24-го сезона не может найти объяснения.

— Была вспышка. Но опять же Макс наговорил много резких слов, которые не вошли в кадр. Я человек достаточно вспыльчивый, импульсивный, — объяснила колдовка в интервью Алене Жигаловой. — По согнутой шее только дурак не ударит. Поэтому я сразу иду в атаку. Поэтому получилось как получилось.

Примерно с таким лицом Ангелина Изосимова никогда не бьет просто так | Источник: кадр из шоу «Алена, блин» (16+)Примерно с таким лицом Ангелина Изосимова никогда не бьет просто так | Источник: кадр из шоу «Алена, блин» (16+)

Примерно с таким лицом Ангелина Изосимова никогда не бьет просто так

Источник:

Но то, что Изосимову и Левина связывают давние отношения, — бесспорно. Когда Максим отбывал срок, Ангелина была админом его групп в соцсетях и ждала возвращения чернокнижника.

— Я надеюсь, что он скоро выйдет, потому что с точки зрения ремесленника — он нормальный, и работает нормально. Поэтому претензий нет никаких, — рассказывала Ангелина в одном из интервью.

А пока Изосимова раздавала интервью и вела соцсети Левина, он, отбывая срок, следил за ее успехами на «Битве» и называл ее Ангелом.

— В рамках, предоставляемых «Битвой», для работы с героями испытания, Ангел всё сделала на максимально высоком уровне, с соблюдением принципа «Помоги и не навреди», — делился Максим впечатлениями в письмах. — По прекрасной фразе «Вот вам всем!» из уст Ангелины Юрьевны показала каждому своему оппоненту, кто здесь главный по экстрасенсам! И пусть так и будет!

Сейчас, когда эмоции поутихли, Ангелина пытается дать объяснение своей вспыльчивости:

— Так получилось, что у нас возникло определенное недопонимание. Ну вы ж всё видели, как я его щелканула. Был повод — получил. Я же никогда не бью просто так. Он, кстати, тоже парень резковатый. Он сейчас просто стоит молчит, я его даже не узнаю. Но он может сказать слово, а я могу среагировать.

«По щам он получил»

Пока все судачили о том, какая кошка пробежала между Левиным и Изосимовой, они оказались вместе на «Битве сильнейших». И здесь разговоры об их отношениях получили новый виток. Ведущий программы Марат Башаров с первого выпуска стал намекать, что между экстрасенсами есть нечто большее, чем старые обиды. Да и молодые вурдалаки подыгрывают легенде, пока Максим и Ангелина перемигиваются и одаривают друг друга неловкими комплиментами.

Осталось только узнать, как на всё это реагирует жена Максима Левина Эвелина. Впрочем, кое-что об этом говорит и сам чернокнижник.

— В семье на эту тему снова ржач, но уже в двух направлениях: когда успел и не лучше ли начинать гулять ранними зимними рассветами по скользким дорожкам, посыпая их песочком и помогая прохожим передвигаться без травм, — говорит Максим.

Да и Ангелина говорит, что всё, что связывает ее с Левиным, это топор войны, который они стараются зарыть.

— По щам он получил. Вот и весь роман краткосрочный, — улыбается Ангелина.

Впрочем, возможно, это еще не финал истории — недавно между экстрасенсами снова вспыхнул скандал. Может быть, его искры разожгут очередное пламя?

Милые бранятся&nbsp;— только тешатся? | Источник: кадр из программы «Битва сильнейших» (16+), ТНТ, 2025 годМилые бранятся&nbsp;— только тешатся? | Источник: кадр из программы «Битва сильнейших» (16+), ТНТ, 2025 год

Милые бранятся — только тешатся?

Источник:

Верим, что между Изосимовой и Левиным ничего нет?

Это их личное дело
Да точно, там искры так и летят!
Левин, конечно, тот еще жук
Ангелина что-то темнит
Это кто вообще все такие?
Ничего не понятно, но очень интересно
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Битва экстрасенсов Максим Левин Ангелина Изосимова Экстрасенсы Шоу ТНТ Отношения Телешоу Телевидение
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