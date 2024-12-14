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Он и она мнение «Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам

«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам

Вместе с Ольгой Чиги разбираем самые плохие сюрпризы на Новый год

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3 комментария

Самый сложный выбор перед Новым годом — выбор подарков

Источник:

Мужчины по всей стране в середине декабря решают главную проблему — что подарить любимой на Новый год. Дамы часто эмоциональны, если расстроить их 31 декабря — значит, испортить весь праздник. Блогер Ольга Чиги ведет блог про отношения и хорошо знает, как угодить женскому полу. E1.RU публикует ее колонку о самых плохих подарках.

До Нового года осталось совсем немного дней. Все мы, как дети, ждем на этот праздник подарков! И самый сложный выбор — конечно, подобрать что-то подходящее для второй половинки.

Сегодня я со стороны девушки хочу рассказать мужчинам, какие подарки не стоит дарить спутнице (в идеале никогда). Конечно, если она сама вас об этом не попросила. И то лучше переспросить, так как все мы, дамы, знаем, как наши мужчины нас «внимательно» слушают.

Что не стоит дарить

  • абонемент в спортзал. Парни, ваша дама сама знает, если у нее есть минусы в фигуре! Не надо намекать золотым билетом в спортзал. Подарок скажет за вас, что «кто-то слишком много ест» и находится не в очень хорошей форме. Даже если вы думаете, что заботитесь о здоровье любимой и не преследуете других целей, даже самая уверенная в себе девушка подумает об обратном и будет гонять это в своей голове;

  • кухонная утварь. Почти каждая девушка будет совсем не рада новой сковородке или классной вместительной кастрюле! После нескольких бокалов шампанского эта самая кастрюля может оказаться на вашей голове. Обиженные женщины — они такие;

  • животное. Одной моей знакомой подарили котенка, а у нее аллергия на кошачью шерсть. Вот и сказочке конец, а кто слушал… Притом муж и не догадывался об аллергии. Но бывает и так, что девушки просто не любят животных. Да, представьте себе, и такое бывает! Им вполне достаточно животинок в зоопарках или на экофермах;

  • «молодильные» процедуры. Не стоит их дарить, даже если они дорогие и вы хотели сделать «богатый» подарок! Даже молодая дама подумает, что она для вас стара и кожа ее не блещет юным лоском. Поверьте, девушка сама регулярно посещает нужные процедуры и сама знает, какие ей подходят, а какие нет;

Ольга не советует дарить дамам одежду. Не факт, что вы угадаете с фасоном

Источник:

  • подарки, предназначенные вам. Если вы подарите девушке дрель или новый спиннинг, она явно заметит что-то неладное. Даже если дама пару раз играла с вами в PlayStation в кальянной, это не значит, что ей нужна эта «офигенская „Сонька-5“»;

  • концерты и мероприятия, которые не предназначены для девушек. Возможно, ей будет неудобно вам отказать, но не все девушки хотят попасть на концерт «АК-47»;

  • бытовая техника. Спору нет, все кайфанут от новой стиралки, большущего телевизора или очень практичного робота-пылесоса. Но это бытовая техника для дома, а не желанный подарок. Если уж выбираете технику, то подарите iPhone или фен Dyson, в конце концов;

  • одежда. Наверное, не стоит объяснять, что каждая уважающая себя дама имеет свой стиль в одежде. Поверьте, вам может казаться, что это леопардовое платье с мехом идеально подходит вашей половинке, но это не так. Оставьте выбор одежды для девушки самой девушке;

  • не дарить ничего. Ничего не подарить — как оказалось, частая практика среди даже моих знакомых. Это, конечно, худший вариант. После такого «подарка», возможно, у вас больше не будет второй половинки. Можно сделать хотя бы самый простой, но душевный подарок. Парни, не позорьтесь — подарите хоть букетик цветов.

Что подарить

Для того чтобы сделать идеальный подарок, лучше узнать у девушки, жены, чего же хочет именно она. Можно аккуратно поспрашивать у нее или подруг. А может, она вам сама намекает — прислушайтесь! Ну или просто спросите напрямую.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Новый 2025 год Подарки Женщина Девушка Новый год Что подарить женщине
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Комментарии
3
Гость
22 минуты
Иди нафиг 👊
Гость
21 минута
Подарите бутылку шампанского Шато Тамань Брют! Отличный подарок.
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