В Ярославской области продадут здания больниц, отель и бывшую тюрьму

Тюремный замок в Тутаеве и отель в Ярославле пустят с молотка Источник: Дом. РФ, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выставят на продажу бывшие больницы, отель и тюремный замок. 16 июня региональная дума поддержала список из 42 зданий и помещений, которые собираются выставить на торги в течение 2026–2028 годов. Также приватизации подлежит 54 объекта из категории «Имущество газораспределения и газопотребления».

Сейчас все они находятся в областной собственности. По мнению правительства, данное имущество используется неэффективно. Ожидается, что их продажа принесет в бюджет 500 миллионов рублей.

В перечень недвижимости, которую пустят с молотка, вошли здания бывших медучреждений — сейчас они не используются. Большинство из них находятся в округах. Но есть и объект в Ярославле — это здание больницы на улице 8 Марта, 5.

«Здание не используется. Находится в удручающем состоянии, требует значительных вложений», — пояснила на заседании думы министр имущественных отношений Елена Ермолова.

Здание бывшей больницы в Ярославле продадут Источник: правительство Ярославской области

Тюремный замок в Тутаеве

Из примечательных объектов в список на приватизацию попал Тюремный замок в Тутаеве (улица Осипенко, 4). Это объект культурного наследия муниципального значения. По информации сайта «Дом.РФ», здание было возведено в период с 1852 по 1856 год. До революции использовалось как уездная тюрьма. В годы Великой Отечественной войны объект служил местом привала для солдат Красной армии. Позже камеры были перепланированы, и замок превратился в жилой дом с коммунальными квартирами. Сейчас он признан аварийным и расселен.

Тюремный замок в Тутаеве предложат выкупить в частную собственность Источник: правительство Ярославской области

Гостиница в Ярославле

Еще одним крупным объектом из списка на приватизацию стала гостиница «Azimut отель Ярославль», расположенная на Московском проспекте в Ярославле. Вместе со зданием планируется продать земельный участок, на котором оно расположено, и все движимое имущество.

Елена Ермолова отметила, что гостиница с 2021 года на 25 лет сдана в аренду. Арендная плата составляет 24 миллиона рублей в год. Объект продают прямо с договором аренды.

«Бизнесом должен заниматься бизнес. А правительство должно эффективно управлять тем имуществом, которым владеет. Мы понимаем, что за 25 лет у нас имущество „устанет“. Поэтому принято решение реализовать его», — объяснила Елена Ермолова.

Отель на Московском проспректе включили в план приватизации Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Министр добавила, что всего в списке приватизации Ярославской области сейчас находится 141 объект. От их продажи власти расчитывают получить в бюджет 3,5 миллиарда рублей.

«Из них 1,2 млрд должны составить средства от продажи объектов газораспределения и газопотребления», — сообщила Елена Ермолова.

С начала 2026 года уже продано 17 объектов на общую сумму 336 млн рублей, в торгах находятся еще 28 объектов с общей начальной ценой 1,3 млрд рублей.