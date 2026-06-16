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Недвижимость В Ярославской области продадут здания больниц, отель и бывшую тюрьму

В Ярославской области продадут здания больниц, отель и бывшую тюрьму

42 новых объекта включили в план приватизации

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Тюремный замок в Тутаеве и отель в Ярославле пустят с молотка | Источник: Дом. РФ, Кирилл Поверинов / 76.RUТюремный замок в Тутаеве и отель в Ярославле пустят с молотка | Источник: Дом. РФ, Кирилл Поверинов / 76.RU

Тюремный замок в Тутаеве и отель в Ярославле пустят с молотка

Источник:

Дом. РФ, Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области выставят на продажу бывшие больницы, отель и тюремный замок. 16 июня региональная дума поддержала список из 42 зданий и помещений, которые собираются выставить на торги в течение 2026–2028 годов. Также приватизации подлежит 54 объекта из категории «Имущество газораспределения и газопотребления».

Сейчас все они находятся в областной собственности. По мнению правительства, данное имущество используется неэффективно. Ожидается, что их продажа принесет в бюджет 500 миллионов рублей.

В перечень недвижимости, которую пустят с молотка, вошли здания бывших медучреждений — сейчас они не используются. Большинство из них находятся в округах. Но есть и объект в Ярославле — это здание больницы на улице 8 Марта, 5.

«Здание не используется. Находится в удручающем состоянии, требует значительных вложений», — пояснила на заседании думы министр имущественных отношений Елена Ермолова.

Здание бывшей больницы в Ярославле продадут | Источник: правительство Ярославской областиЗдание бывшей больницы в Ярославле продадут | Источник: правительство Ярославской области

Здание бывшей больницы в Ярославле продадут

Источник:

правительство Ярославской области

Тюремный замок в Тутаеве

Из примечательных объектов в список на приватизацию попал Тюремный замок в Тутаеве (улица Осипенко, 4). Это объект культурного наследия муниципального значения. По информации сайта «Дом.РФ», здание было возведено в период с 1852 по 1856 год. До революции использовалось как уездная тюрьма. В годы Великой Отечественной войны объект служил местом привала для солдат Красной армии. Позже камеры были перепланированы, и замок превратился в жилой дом с коммунальными квартирами. Сейчас он признан аварийным и расселен.

Тюремный замок в Тутаеве предложат выкупить в частную собственность | Источник: правительство Ярославской областиТюремный замок в Тутаеве предложат выкупить в частную собственность | Источник: правительство Ярославской области

Тюремный замок в Тутаеве предложат выкупить в частную собственность

Источник:

правительство Ярославской области

Гостиница в Ярославле

Еще одним крупным объектом из списка на приватизацию стала гостиница «Azimut отель Ярославль», расположенная на Московском проспекте в Ярославле. Вместе со зданием планируется продать земельный участок, на котором оно расположено, и все движимое имущество.

Елена Ермолова отметила, что гостиница с 2021 года на 25 лет сдана в аренду. Арендная плата составляет 24 миллиона рублей в год. Объект продают прямо с договором аренды.

«Бизнесом должен заниматься бизнес. А правительство должно эффективно управлять тем имуществом, которым владеет. Мы понимаем, что за 25 лет у нас имущество „устанет“. Поэтому принято решение реализовать его», — объяснила Елена Ермолова.

Отель на Московском проспректе включили в план приватизации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОтель на Московском проспректе включили в план приватизации | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Отель на Московском проспректе включили в план приватизации

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Министр добавила, что всего в списке приватизации Ярославской области сейчас находится 141 объект. От их продажи власти расчитывают получить в бюджет 3,5 миллиарда рублей.

«Из них 1,2 млрд должны составить средства от продажи объектов газораспределения и газопотребления», — сообщила Елена Ермолова.

С начала 2026 года уже продано 17 объектов на общую сумму 336 млн рублей, в торгах находятся еще 28 объектов с общей начальной ценой 1,3 млрд рублей.

Напомним, в 2024 году в Ярославской области продали тюремный замок в Данилове. В нем сидел Александр Солженицын и снимали «Битву экстрасенсов». Покупателем стала Елена Рослякова — владелица и гендиректор «Даниловской птицефабрики». Она рассказала, что планирует открыть в нем историко-выставочный комплекс.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Продажа Здание Приватизация Отель Тюрьма Больница
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Комментарии
7
Гость
34 минуты
Вряд ли чего сейчас продать удастся. Не лучшее сейчас для этого время.
Гость
19 минут
Наши ЛЮбимые властители, знают как луче народу. Тяжелые времена требуют трудных решений. Бог даст, заживём.
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