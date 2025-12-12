«Появится избыток предложений, особенно студий». Почему в России дешевеют съемные квартиры и что будет с ценами дальше

Рынок аренды под Новый год оживает — иногда жилье разбирают быстрее, чем мандарины Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Рынок аренды жилья в России переживает очередной виток перестройки. В Москве и других крупных городах — от Калининграда до Владивостока — стоимость найма квартир растет быстрее, чем доходы населения, а структура спроса заметно меняется.

«Найти нормальную квартиру в Москве — тот еще квест, — поделилась личным опытом 25-летняя читательница MSK1.RU Вероника Смолякова. — И поняла, что в поисках своего „угла“ насмотришься разного. Сначала согласилась на „квартиру в пяти минутах ходьбы от метро“. Но на деле оказалось, что это буквально 8–10 квадратных метров, где чудом уместились кухонный гарнитур, переносная плитка, складной стол и телевизор. Но шумоизоляция там была такая, что слышно было чихи и охи-вздохи через два этажа».

Затем девушка жила в центре, но оттуда съехала из-за тараканов и назойливого хозяина квартиры, который писал по ночам сообщения с вопросами типа: «Как дела?»

«Затем я переехала на Таганку в очень милую квартиру, — продолжила свой рассказ Вероника Смолякова. — Причем ее нужно было отвоевывать, потому что за цену в 45 тысяч рублей вместе с коммуналкой было много желающих заселиться. Но потом решила найти жилье с нормальным ремонтом. И столкнулась совсем с другими ценниками».

Почему в конце года растет спрос на аренду квартир Узнать Рост спроса на аренду квартир в конце года — это действительно ежегодная закономерность в больших городах России. Он вызван сочетанием социальных, экономических и кадровых факторов. Вот основные причины, которые работают вместе: 1. Сезонность трудовой миграции (основной фактор в РФ) Завершение трудовых контрактов и вахт. Многие приезжие работают по контрактам или на вахтах, которые часто заканчиваются с наступлением холодов (в строительстве, сельском хозяйстве, некоторых сферах ЖКХ). В ноябре–декабре они возвращаются в города, чтобы найти новую работу или перезаключить контракты, и им нужно жилье;

планирование на новый год. Декабрь — время, когда люди активно ищут новую работу, готовятся к переезду по карьерной лестнице с января. Аренда жилья — первый шаг для таких переездов. 2. Учебный год и сессия Студенты. В ноябре–декабре начинается активная подготовка к зимней сессии. Некоторые студенты, которые жили в общежитии или снимали неудачное жилье, ищут новые варианты для комфортной подготовки. Также в это время начинают искать жилье на следующий семестр (с февраля);

курсы и стажировки. Осень — традиционное время начала многих долгосрочных курсов повышения квалификации, MBA, профессиональных переподготовок, на которые приезжают иногородние. 3. Финансовое планирование и бонусы Получение годовых премий. Многие компании выплачивают годовые бонусы в декабре. Это дает людям финансовую возможность внести депозит и заплатить за аренду на несколько месяцев вперед;

планирование бюджета на будущий год. Семьи и специалисты оценивают свои доходы и принимают решения о переезде в лучшее / более подходящее жилье, которое они могут себе позволить с нового года. 4. Семейные и личные причины Воссоединение семей. К новогодним праздникам часто переезжают партнеры или родственники, чтобы жить вместе;

окончание съема дач. Многие горожане, снимавшие на лето дачи, возвращаются в город на зиму, и не у всех есть свое городское жилье. 5. Деловые факторы Командировки и проекты. Конец года — время подведения итогов, аудитов, запуска новых проектов. В города увеличивается поток командированных сотрудников, которым предоставляют временное жилье на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. 6. Рыночная динамика (эффект «предложения») Снижение предложения. Часть арендодателей, сдающих квартиры туристам посуточно, с наступлением холодов и снижением турпотока переключаются на долгосрочную аренду. Хотя это и предложение , оно часто ориентировано на более высокий спрос и может «подогревать» рынок;

мало кто выезжает. В преддверии зимы и новогодних праздников люди крайне неохотно съезжают с насиженных мест, что уменьшает оборот квартир на рынке.

Из-за чего падают цены?

Сейчас в Москве однокомнатные квартиры в среднем сдают по 45 тысяч, двухкомнатные — по 82 тысячи, а студии — по 60 тысяч рублей. Если проанализировать объявления в интернете на специализированных сайтах, то можно заметить падение цен по сравнению даже с ноябрем. Аналогичная ситуация и в большинстве других городов.

Источник: Мария Романова / MSK1.RU

Эксперты в сфере недвижимости говорят, что снижение средней ставки долгосрочной аренды в начале 2026 года продолжится.

«Эта динамика носит сезонный характер, поскольку в начале года спрос на аренду ниже среднего уровня, чем в большинстве месяцев», — сообщил MSK1.RU руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

В крупных городах снижение цен на съемное жилье ожидается в пределах от 1 до 4 процентов. Член Российской гильдии риэлторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с журналистом MSK1.RU объяснил, в чем причина.

«В 2025 году цены на аренду достигли пика, а потом немного снизились — это уже видно. Тогда был сезонный всплеск и ажиотаж, поэтому арендные ставки немного выросли, а теперь вернулись к более спокойному уровню».

Аналитики сходятся во мнении, что влиять на рынок аренды будут также новостройки, которые люди покупали по семейной ипотеке под сдачу.

«Когда эти дома достроятся, появится избыток предложений, особенно студий, и там могут быть локальные снижения аренды. Но в целом сильного падения не будет», — добавил Константин Барсуков.

За январь — сентябрь 2025 года в Москве уже ввели в эксплуатацию почти 4 млн кв. м жилья Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU

Что будет дальше?

Рассчитывать на то, что в бюджете появятся деньги от экономии на съемном жилье, не стоит. И причин для этого масса.

«Сейчас высокая доходность по вкладам — 11–12%, а аренда приносит около 4–5%. На этом фоне многим выгоднее держать деньги в банке, чем покупать квартиры под сдачу. Это тоже сдерживает рынок и не дает ценам сильно упасть», — уточнил член гильдии риэлторов.

Кроме того, никто не отменял два сезонных пика активности повышенного спроса на съемное жилье: весной и в конце лета — начале сентября. Это также даст дополнительную поддержку ценам.

«При этом по итогам года прогнозируется рост стоимости на аренду около 10%, что будет преимущественно связано с базовой индексацией цен и продолжением цикла снижения ключевой ставки и перетока части предложения квартир из рынка долгосрочной аренды в сегмент продажи», — подытожил Константин Каменев.

Как снять квартиру безопасно: советы бывалых

Важнее всего цена аренды, состояние квартиры и района. Эти данные обычно указывают в объявлении. Но не стоит доверять объявлениям без фото: обычно мошенники используют чужие изображения. Посмотреть их просто: загрузите фото в поиске по картинкам в Яндексе или Google. Так вы увидите, где еще обнаружено это изображение, и сможете понять, оригинальное оно или нет.

Сравните стоимость аренды похожих квартир такой же площади в том же районе. Если ваш вариант заметно меньше остальных, это повод насторожиться: возможно, что-то не так.

Иногда под видом арендодателей попадаются агентства, которые не сдают квартиры, а продают за деньги свои услуги по подбору жилья. Узнать их легко: если вы сначала приедете в офис и вам скажут подписать договор с ними, а не пойдете на просмотр квартиры, перед вами именно такое агентство.

Бывает и другой вид обмана. Псевдоарендодатель может представиться риэлтором известного агентства или родственником владельца квартиры и попросить за сделку аванс. В результате жилье оказывается вымышленным, а деньги — пропавшими.