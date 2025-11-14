НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Жилье теперь только для богатых? Как снова штормит российский рынок недвижимости

Доходы застройщиков падают, эксперты надеются на семейную ипотеку

Жилье теперь только для богатых? Как снова штормит российский рынок недвижимости

Доходы застройщиков падают, эксперты надеются на семейную ипотеку

718
Строится много и быстро, но цены растут гораздо быстрее. Кто всё это купит? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСтроится много и быстро, но цены растут гораздо быстрее. Кто всё это купит? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Строится много и быстро, но цены растут гораздо быстрее. Кто всё это купит?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Российский рынок жилищного строительства опять свалился в пике. За первые три квартала 2025 года объемы продаж застройщиков жилья в крупных городах рухнули на 18%, а выручка — на 7%. В некоторых регионах падение оказалось еще более драматичным, превысив 30%, пишет «Коммерсант». Основной удар пришелся на массовый сегмент, в то время как рынок элитной недвижимости, напротив, демонстрирует рост, подчеркивая углубляющееся расслоение спроса.

Наиболее ощутимые потери понесли девелоперы в регионах, где спрос традиционно был высоким:

  • Красноярск: суммарная выручка составила 22,7 млрд рублей, сократившись на впечатляющие 32,6%;

  • Краснодар: общая выручка упала на 26,2%, до 106,8 млрд рублей;

  • Санкт-Петербург: потери составили 23,5% с выручкой 252,7 млрд рублей.

Однако не везде ситуация столь мрачна. В четырех крупных городах застройщики смогли даже нарастить свои показатели:

  • Нижний Новгород: рост на 17,1%, до 39 млрд рублей;

  • Воронеж: увеличение на 9,7%, до 31,8 млрд рублей;

  • Москва: небольшой, но стабильный рост на 1,7%, до 1,26 трлн рублей;

  • Пермь: прирост на 0,9%, до 33,4 млрд рублей.

«Ситуация на рынке продаж новостроек не самая легкая, в особенности в массовом сегменте. И причины очевидны: баснословно высокие ставки по ипотеке и продолжающийся рост цен на квартиры. Об улучшении ситуации можно будет говорить, когда ипотечные ставки опустятся ниже заградительного уровня. Но пока мы от этого еще далеки!» — говорит MSK1.RU эксперт по недвижимости Елена Земцова.

При этом Земцова предлагает не спешить с выводами относительно масштабов падения на рынке. Хотя бы потому, что именно к концу года (ноябрь–декабрь) застройщики массово выводят на рынок акционные предложения и скидки, стимулируя тем самым продажи. Поэтому, как считает эксперт, достоверную картину по годовому итогу продаж можно получить лишь в январе.

«Рынок новостроек, на мой взгляд, переживает период здоровой коррекции, которая была неизбежна после завершения массовой льготной ипотеки под 8%. На этом фоне снижение выручки застройщиков — это переход к более устойчивой модели, — объясняет директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

По его словам, покупатели уже адаптировались к новым реалиям и именно семейная ипотека стала реальной опорой рынка. Эта программа приносит колоссальные объемы средств — около 200 млрд рублей в месяц, что свидетельствует о ее критически важной роли в поддержании рухнувшего спроса. Хотя рыночные ставки по ипотеке всё еще остаются «заградительными» для абсолютного большинства граждан, достигая примерно 25%.

«Застройщики продолжают строить, банки финансируют: за первое полугодие 2025-го открыто кредитных линий на 900 млрд рублей. Это говорит о том, что система все-таки работает», — подчеркивает Тумин.

При этом, как говорит эксперт, рынок стал более разнородным, региональные различия усилились. Теперь девелоперам приходится адаптироваться к местной специфике в каждом конкретном городе или регионе. И действительно, кризис, как выясняется, не тотален. Если в Красноярске и Краснодаре наблюдается значительное падение, то в Санкт-Петербурге, например, октябрьские продажи выросли более чем на 40% к прошлому году. Москва держит небольшой, но стабильный плюс, в основном благодаря проектам бизнес- и премиум-класса, которые меньше зависят от ипотечных программ и более устойчивы к высоким ставкам, объясняет Тумин.

Куда менее оптимистична по поводу московского рынка Ольга Стречная, консультант по инвестициям в недвижимость. По ее словам, подорожание происходит не за счет общего увеличения спроса, а из-за структурных изменений самого рынка.

«В последние месяцы наблюдается активное „вымывание“ доступных лотов: те квартиры, которые можно было купить по умеренной цене, уже либо распроданы, либо существенно подорожали. То есть, по сути, на рынке становится меньше дешевых предложений, а их место занимают более дорогие объекты», — говорит Стречная.

Для рядовых покупателей это означает одно: порог входа на рынок недвижимости, особенно в центральных и престижных локациях, заметно повышается. То, что еще недавно считалось крепким бизнес-классом, сегодня по стоимости уже приближается к премиуму.

«Бюджетных предложений становится меньше, а доля дорогих проектов становится больше. Это приводит к смещению средней цены вверх и создает ощущение, что вся недвижимость дорожает одинаково, хотя на самом деле сильнее всего растет именно верхний сегмент», — считает Стречная.

Но самое страшное для покупателя — этот тренд сохранится, поскольку предложение в более доступных классах будет сокращаться, а новые проекты будут выходить исключительно в более дорогих категориях.

А вы готовы вкладываться в недвижимость?

Нет таких денег
Думаю, как это сделать
Да

Дмитрий Капустин
Рост цен на недвижимость Кризис Новостройка
