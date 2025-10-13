Цену повысили: в Ярославле выставили на продажу недострой, на месте которого можно возводить высотки

В Ярославле выставили на продажу недостроенный торговый центр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продадут недострой на улице Труфанова у дома № 19 в Дзержинском районе. Нового владельца ищут для заброшенного остова торгового центра, на месте которого летом 2025 года разрешили возводить высотное жилье.

Заметно, что цена объекта стала выше. На предыдущих аукционах минимальная стоимость недостроя оценивалась в 42 миллиона 666 тысяч рублей. Сейчас она составляет 43 миллиона 460 тысяч рублей.

«В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц», — говорится в документах.

Степень готовности здания оценивают на 43%. Его владельцами являются ООО «Тринитистрой», Ольга Пижицкая и Лилия Трофимова. Площадь застройки — 2670,5 квадратных метра.

Где расположен недострой Источник: Мария Романова / Городские медиа

Заброшенный торговый центр расположен на участке площадью 6912 квадратных метров, который разрешено использовать для строительства магазинов, высоток и бытового обслуживания.

Заявки от потенциальных инвесторов будут принимать до 14 ноября 2025 года. Сами торги пройдут 19 ноября.