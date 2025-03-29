Лариса Долина вернула квартиру, которую у нее забрали мошенники за 120 млн: звездные новости недели

Суд принял сторону Ларисы Долиной по делу о мошенничестве с ее квартирой Источник: МУЗ / YouTube.com











Кристина Асмус рассталась с Ильей Бурцом, у Тимати будет третий ребенок, Павел Прилучный судится с Агатой Муцениеце и приставил охрану к сыну, Ларисе Долиной вернули квартиру, а Паша Техник впал в кому.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Кристина Асмус рассталась с Ильей Бурцом

Асмус и Бурец тихо расстались, не ставя в известность общественность. Они решили, что так будет лучше для обоих, и расстались на дружеской ноте несколько недель назад. О завершении отношений стало известно на этой неделе.

Своего возлюбленного публике Асмус представила еще в ноябре прошлого года. Пара познакомилась на съемках сериала «Райцентр» (18+), когда оба состояли в отношениях. Их роман начал быстро развиваться. Вскоре они съехались, и актриса познакомила его с дочерью. Однако до предложения руки и сердца дело не дошло.

В январе Кристина улетела на Мальдивы без Ильи, а совместных выходов в свет не последовало. Асмус делилась в социальных сетях, что Бурец заботлив и внимателен, а также он помогал ей прийти в себя после травмы с ногой, передают наши коллеги со Starhit.ru.

Тимати вновь станет отцом

У кого-то в отношениях пора расставаний, а у кого-то — пополнение. Стало известно, что рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, в скором времени станет отцом в третий раз. Ребенка ему подарит модель Валентина Иванова, с которой он встречается уже около трех лет.

По информации наших коллег со Starhit.ru, о радостной новости знают лишь близкие. Срок у Ивановой пока небольшой, а беременность протекает легко. Известно, что пара очень счастлива.

Однако прошлые отношения рэпера развивались иначе. Предыдущими избранницами Тимати были модели Алена Шишкова и Анастасия Решетова. В первом браке с Шишковой у Тимати родилась дочь Алиса, во втором с Решетовой — сын Ратмир. Однако ни одну из них артист так и не взял в жены.

Пока неизвестно, станет ли новая спутница женой завидного жениха, но ей уже удалось заинтриговать своих подписчиков, опубликовав видео с кольцом с бриллиантами, которое Тимати подарил ей в начале года. Под публикацией Иванова ответила, что «сказала „нет“».

А вот сам Тимати осенью прошлого года назвал Валентину «женой». Но по сей день официальных подтверждений о подготовке к свадьбе не было.

Прилучный делает всё, чтобы Муцениеце не виделась с сыном

Семейные распри между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце продолжаются даже после развода. Вот уже полгода общий сын Агаты и Павла Тимофей живет с отцом и, согласно решению суда, к маме не вернется. Адвокат актера утверждает, что это мнение ребенка. Недавно Павлу удалось уменьшить алименты бывшей жене Агате Муцениеце, которая просила увеличить выплаты.

На этой неделе в Головинском суде должны были определить место жительства несовершеннолетнего Тимофея, но заседание перенесли на 24 апреля. Адвокат актрисы утверждает, что Прилучный делает всё, чтобы мальчик не виделся с матерью.

«На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия — изолировал Тимофея от общения с мамой. Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах. Соответственно, общение фактически невозможно», — заявила адвокат Муцениеце.

Адвокат Муцениеце дала комментарии прессе после слушания Источник: Stirhit.ru

Адвокат Прилучного в ответ обвинил Муцениеце в неуважении к решению 12-летнего Тимофея.

«Заседание отложено в очередной раз, так как мама никак не может принять выбор сына, к сожалению. Более того, ранее она говорила, что крайне обеспокоена его психологическим состоянием, но сегодня ее представители заявили о необходимости повторного вызова Тимофея в суд и повторного его допроса. Дело в том, что для ребенка это очень неприятная ситуация и подобное поведение матери мы оцениваем как недобросовестное», — отметила адвокат Прилучного.

Адвокат Прилучного ответила журналистам после слушания Источник: Starhit.ru

Кроме того, адвокат Прилучного заявила, что сама Агата никак не проявляла инициативу по общению с Тимофеем, передают наши коллеги со Starhit.ru.

Ларисе Долиной вернули квартиру

Летом 2024 года Лариса Долина попала под влияние мошенников и потеряла собственную квартиру, но на этой неделе певице крупно повезло, потому как справедливость в ее жизни восторжествовала.

Хамовнический суд Москвы вернул Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за мошенников. Однако если решение останется в силе, певице придется выплатить покупательнице Полине Лурье 112 млн рублей, отмечают адвокаты. Певица оспаривала сделку.

«Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано», — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Долина стала жертвой мошенников летом 2024 года. Злоумышленники вынудили ее продать квартиру за 112 млн рублей, добавив собственные сбережения, хотя рыночная стоимость жилья выше. Деньги аферисты заставили перевести на «безопасный счет». В общей сложности Лариса Долина потеряла около 180 млн рублей.

Когда певица поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Правоохранительные органы сразу возбудили уголовное дело, наложив арест на квартиру. В ходе расследования задержали несколько фигурантов, включая курьера, забравшую наличные у Долиной.

Покупательницей квартиры стала Полина Лурье, дочь топ-менеджера IT-холдинга. Долина отказалась передавать ей ключи и подала в суд. Лурье ответила встречным иском, требуя выселить артистку. Однако суд принял сторону Долиной.

Паша Техник в критическом состоянии в коме

На этой неделе рэпер Паша Техник попал в больницу Пхукета. Он находится в критическом состоянии, и его ввели в кому. Медики пытаются спасти его, но организм музыканта слишком истощен.

Помимо андеграундной и экспериментальной музыки, Паша Техник также известен своими перформансами как на концертах, так и в жизни. Нередко выступления рэпера заканчиваются раньше назначенного времени или срываются вовсе из-за невменяемого состояния самого Техника. Ранее сам Павел подтверждал, что имеет серьезные проблемы с наркозависимостью и даже успел полежать в рехабе.

Музыканта госпитализировали несколько дней назад с отравлением запрещенными веществами. 28 марта его состояние ухудшилось. Перевести его в Россию невозможно из-за тяжелого состояния, есть риск, что он не выживет.

Врачи диагностировали у него пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром. Также проблемы с легкими.

Семья сообщила, что лечение стоит 100 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей), из которых уже собрано 5 миллионов, а остальные помогают собрать поклонники и друзья.