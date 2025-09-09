НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Недвижимость Сейчас или потом? Эксперт объяснил, когда выгоднее купить квартиру в новостройке

Сейчас или потом? Эксперт объяснил, когда выгоднее купить квартиру в новостройке

Рассказываем, какие будут цены на первичном рынке

В 2025–2026 годах возможно снижение темпов роста цен на новостройки из-за высокой ключевой ставки

Цены на квартиры в новостройках России в 2025–2030 годах будут опережать инфляцию и к концу десятилетия превысят ее более чем в два раза. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА».

По информации агентства, если в 2025 году инфляция оценивается в 6,5%, а рост цен на новостройки — в 8,3% и разница составляет 1,8 процентного пункта, то уже в 2030 году разрыв между показателями будет более чем двукратным. Эксперты ожидают, что темпы роста цен составят 9% при инфляции на уровне 4%.

В 2025–2026 годах возможно снижение темпов роста цен на новостройки из-за высокой ключевой ставки, а также дорогого кредитования. Кроме того, застройщики в конце 2024 года имеют в запасе довольно много нераспроданных квартир. Это также влияет на ситуацию. После этого спрос на новостройки будет восстанавливаться.

«По мере снижения ключевой ставки и приближения ее к 10%-ному значению в 2027-м мы ожидаем восстановления спроса на недвижимость со стороны населения, в том числе за счет отложенного спроса, сформировавшегося в 2025–2026 годах из-за неблагоприятных макроэкономических условий», — прокомментировали в агентстве РИА Новости.

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы будет меньше новых проектов. Это, в свою очередь, ограничит выбор на первичном рынке недвижимости к 2027 году.

Также спрос на недвижимость может вырасти из-за сформировавшегося у населения существенного объема накоплений на депозитах благодаря высоким ставкам. Соответственно, рост спроса, по мнению аналитиков «Эксперт РА», будет влиять на цены в положительную сторону до 2030 года.

В 2025 году продажи недвижимости могут упасть на 6% из-за очень высоких процентных ставок по ипотеке. По информации экспертов, в следующие 5 лет (с 2026 по 2030 год) спрос на жилье должен постепенно вырасти. Это произойдет по нескольким причинам:

  1. Банк России может снизить процентные ставки по кредитам, что сделает ипотеку доступнее.

  2. Многие люди отложили покупку жилья из-за высоких ставок в 2024–2025 годах, и теперь они могут вернуться на рынок.

  3. Будет больше рабочих и строителей, что поможет быстрее строить дома.

  4. Льготные программы ипотеки, которые действуют сейчас, останутся в силе до 2030 года.

В агентстве подытожили, в будущем можно ожидать, что рынок недвижимости начнет восстанавливаться, но вместе с этим будут расти цены.

Кроме того, в ближайшее время можно ожидать достаточно стремительного снижения ключевой ставки, и об этом говорят сразу несколько факторов. Какое решение может принять Центробанк на ближайшем заседании и какие сценарии развития ситуации есть, рассказал Городским медиа инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин.

