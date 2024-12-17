НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

 727мм 86%
Подробнее
8 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Погода в Ярославской области
Давка на концерте
Интервью со 115-летней
Что будет со складом WB
Судятся с застройщиком
Как выбрать дачу
Сравниваем цены на мандарины
Цены на квартиры в Ярославле
Концерт SHAMAN'a
Гуляем по Туговой горе
Недвижимость В Ярославле с молотка продадут исторический дом, в котором жил купец

В Ярославле с молотка продадут исторический дом, в котором жил купец

Объявление о торгах появилось на сайте ДОМ.РФ

516
2 комментария

Объекту культурного наследия найдут нового хозяина

Источник:

В Ярославле продадут с торгов двухэтажный дом на Большой Федоровской улице, 109. Это — объект культурного наследия «Дом жилой Вахрамеева» второй половины XIX века. Объявление о том, что зданию бущдут искать нового владельца, появилось на сайте ДОМ.РФ.

Указано, что продавать будут два помещения площадью 63,8 и 89,2 квадратного метра. В сумме — 153 квадрата. Желающего приобрести дом предупреждают, что он является объектом культурного наследия.

Вахрамеевы — известная в Ярославле купеческая семья, оставившая в городе огромное наследие. О роде предпринимателей и меценатов тех времен ярославцам напоминает, например, усадьба на улице Ушинского. Или исторический дом на улице Некрасова, 39. Александр Иванович Вахрамеев также был владельцем мукомольного завода в центре Ярославля. Семейные захоронения Вахрамеевых до сих пор можно найти на кладбищах Ярославля.

— Объект находится в агентировании, — говорится на сайте ДОМ.РФ.

Это значит, что для продажи здания готовят необходимые документы. Цена на него пока не указана.

Еще один исторический дом продают на Московском проспекте больше чем за 14 миллионов рублей вместе с землей. Он расположен в пяти минутах от набережной.

ПО ТЕМЕ
Исторический дом Торги Дом рф
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Шибаева, странная Вы ей Богу Барышня! В пяти минутах чего, ходьбы, езды? Набережной Волги, Которосли?
Гость
29 минут
Старая развалюха. Прокуренная насквозь судебными приставами.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление