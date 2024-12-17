В Ярославле с молотка продадут исторический дом, в котором жил купец

Объекту культурного наследия найдут нового хозяина Источник: Яндекс.Панорамы











В Ярославле продадут с торгов двухэтажный дом на Большой Федоровской улице, 109. Это — объект культурного наследия «Дом жилой Вахрамеева» второй половины XIX века. Объявление о том, что зданию бущдут искать нового владельца, появилось на сайте ДОМ.РФ.

Указано, что продавать будут два помещения площадью 63,8 и 89,2 квадратного метра. В сумме — 153 квадрата. Желающего приобрести дом предупреждают, что он является объектом культурного наследия.

Вахрамеевы — известная в Ярославле купеческая семья, оставившая в городе огромное наследие. О роде предпринимателей и меценатов тех времен ярославцам напоминает, например, усадьба на улице Ушинского. Или исторический дом на улице Некрасова, 39. Александр Иванович Вахрамеев также был владельцем мукомольного завода в центре Ярославля. Семейные захоронения Вахрамеевых до сих пор можно найти на кладбищах Ярославля.

— Объект находится в агентировании, — говорится на сайте ДОМ.РФ.

Это значит, что для продажи здания готовят необходимые документы. Цена на него пока не указана.