В Ярославле с молотка продадут исторический дом, в котором жил купец

В Ярославле продадут с торгов двухэтажный дом на Большой Федоровской улице, 109. Это — объект культурного наследия «Дом жилой Вахрамеева» второй половины XIX века. Объявление о том, что зданию бущдут искать нового владельца, появилось на сайте ДОМ.РФ.
Указано, что продавать будут два помещения площадью 63,8 и 89,2 квадратного метра. В сумме — 153 квадрата. Желающего приобрести дом предупреждают, что он является объектом культурного наследия.
Вахрамеевы — известная в Ярославле купеческая семья, оставившая в городе огромное наследие. О роде предпринимателей и меценатов тех времен ярославцам напоминает, например, усадьба на улице Ушинского. Или исторический дом на улице Некрасова, 39. Александр Иванович Вахрамеев также был владельцем мукомольного завода в центре Ярославля. Семейные захоронения Вахрамеевых до сих пор можно найти на кладбищах Ярославля.
— Объект находится в агентировании, — говорится на сайте ДОМ.РФ.
Это значит, что для продажи здания готовят необходимые документы. Цена на него пока не указана.
Еще один исторический дом продают на Московском проспекте больше чем за 14 миллионов рублей вместе с землей. Он расположен в пяти минутах от набережной.