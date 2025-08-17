НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Забыли про дачу? Есть риск ее потерять. За что россиян могут лишить собственных участков — детали

Забыли про дачу? Есть риск ее потерять. За что россиян могут лишить собственных участков — детали

Новые правила начнут действовать уже с 1 сентября

Дачу могут отобрать из-за плохого состояния зданий | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUДачу могут отобрать из-за плохого состояния зданий | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Дачу могут отобрать из-за плохого состояния зданий

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Новые правила для изъятия бесхозных земельных участков начнут действовать в России с 1 сентября. Участок могут конфисковать даже в случае, если объект не был построен и зарегистрирован вовремя. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил дачников о важных нюансах.

«Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)», — поделился Колунов с РИА Новости.

Он добавил, что участок могут изъять из-за захламления более половины территории отходами или мусором, если собственник не устранит эту проблему в течение года.

Также дачники могут лишиться участков из-за плохого состояния зданий, включая трещины в стенах, отсутствие окон и другие проблемы.

Кроме того, зарастание участка сорняками тоже послужит изъятию, если в течение года такая растительность заняла более половины площади дачи высотой свыше 1 метра.

Колунов подчеркнул, что изъять неиспользуемую землю могут в крайнем случае. Перед этим профильные органы проведут проверки, обоснованность для изъятия, предоставят собственнику земли возможность устранить проблему. Однако если реакции не последует, то уже через суд запустит процедуру изъятия. Еще у собственников есть право продлить срок устранения проблемы через суд.

В марте этого года заработали новые нормы закона, по которым земельный участок нужно освоить в течение трех лет. Наши коллеги из 59.RU обратились к юристу Артему Окуневу, а также изучили разъяснения Росреестра. Действительно ли стоит переживать за свой участок и при каких обстоятельствах его могут забрать, мы рассказали здесь.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
