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Недвижимость Два участка в одном районе: в Ярославле грядет масштабная застройка многоквартирными домами

Два участка в одном районе: в Ярославле грядет масштабная застройка многоквартирными домами

За аренду территорий просят немалые деньги

1 032
3 комментария
В Ярославле планируется новая застройка | Источник: Яндекс.КартыВ Ярославле планируется новая застройка | Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле планируется новая застройка

Источник:

Яндекс.Карты

В Ярославле планируется застройка на Вербной улице во Фрунзенском районе. На сайте мэрии опубликовали информацию о планирующихся аукционах по сдаче в аренду двух участков неподалеку от Костромского шоссе.

Площадь первой территории — 1800 квадратных метров. Там разрешено строить жилые дома высотой не больше трех этажей.

«На данную территорию разработан проект планировки территории, ограниченной ул. 2-й Транспортной, Костромским шоссе, городской чертой (пос. им. Куйбышева) во Фрунзенском районе города Ярославля», — говорится в документах.

Участок расположен неподалеку от Костромского шоссе | Источник: Публичная кадастровая картаУчасток расположен неподалеку от Костромского шоссе | Источник: Публичная кадастровая карта

Участок расположен неподалеку от Костромского шоссе

Источник:

Публичная кадастровая карта

Также указано, что из-за сокращения площади озелененных территорий в Ярославле, при проектировании объекта капитального строительства застройщик должен разместить дома таким образом, чтобы сохранить максимальное количество зеленых зон, организовать парки или скверы.

За аренду участка просят немало — начальную цену установили в 612 тысяч 889 рублей в год. Полный срок по договору — 58 месяцев, или 4 года и 8 месяцев.

Второй земельный участок на Вербной улице больше — его площадь составляет 2480 квадратных метров. Здесь тоже можно строить дома не выше трех этажей. Минимальная стоимость годовой аренды — 845 тысяч 93 рубля. Полный срок по договору — 58 месяцев.

Оба аукциона пройдут 6 августа 2025 года. Заявки от желающих заключить договор на застройку территории будут принимать до 1 августа.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Застройка Участок Аукцион
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Комментарии
3
Гость
1 час
Там будут жить киборги? Поликлиники только закрывают, а жилые дома строят
Гость
1 час
кому это нужно? кого туда заселять? демография ставит антирекорд за антирекордом...
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