Возможность купить квартиру перекрывают: власти вводят новые правила для сделок с недвижимостью

Ежегодно ущерб от преступлений во время сделок с недвижимостью за наличные составляет десятки миллиардов рублей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Генпрокуратуре поддержали запрет на покупку недвижимости за наличные. С такой инициативой выступила зампред комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

«Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте. Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики», — пояснила депутат.

По словам Разворотневой, Генпрокуратура в 2022 году зафиксировала более 6 тысяч мошеннических сделок, в результате которых россияне лишились собственных квартир. В 2023 году таких преступлений насчитали больше 8 тысяч. Ежегодно ущерб от таких махинаций составляет десятки миллиардов рублей, и его сумма постоянно растет, рассказала депутат «Известиям».

Именно из-за частых случаев обмана людей при покупке и продаже квартир, депутаты предложили создать специальный закон. Этот закон будет устанавливать правила для тех, кто помогает людям в таких сделках. В Генпрокуратуре поддержали предложение депутатов.

Опрошенные нашими коллегами из MSK1.RU профильные эксперты рынка недвижимости считают, что внедрение нового запрета может быть и не таким болезненным, как кажется на первый взгляд.

По информации директора рынков России и СНГ компании fam Properties Валерия Тумина, сегодня лишь около 10–15% сделок с недвижимостью проходят с участием наличных. Но именно в этих случаях чаще всего возникают спорные или откровенно криминальные ситуации — от подмены купюр до двойных продаж.