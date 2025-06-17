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Недвижимость Возможность купить квартиру перекрывают: власти вводят новые правила для сделок с недвижимостью

Возможность купить квартиру перекрывают: власти вводят новые правила для сделок с недвижимостью

В новом запрете больше плюсов, чем минусов

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1 комментарий
Ежегодно ущерб от преступлений во время сделок с недвижимостью за наличные составляет десятки миллиардов рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЕжегодно ущерб от преступлений во время сделок с недвижимостью за наличные составляет десятки миллиардов рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Ежегодно ущерб от преступлений во время сделок с недвижимостью за наличные составляет десятки миллиардов рублей

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В Генпрокуратуре поддержали запрет на покупку недвижимости за наличные. С такой инициативой выступила зампред комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

«Законопроект о запрете сделок с жильем за наличные появился не на пустом месте. Это один из шагов по созданию в России целой системы по безопасности купли-продажи недвижимости. То, что она необходима, подтверждают печальные данные статистики», — пояснила депутат.

По словам Разворотневой, Генпрокуратура в 2022 году зафиксировала более 6 тысяч мошеннических сделок, в результате которых россияне лишились собственных квартир. В 2023 году таких преступлений насчитали больше 8 тысяч. Ежегодно ущерб от таких махинаций составляет десятки миллиардов рублей, и его сумма постоянно растет, рассказала депутат «Известиям».

Именно из-за частых случаев обмана людей при покупке и продаже квартир, депутаты предложили создать специальный закон. Этот закон будет устанавливать правила для тех, кто помогает людям в таких сделках. В Генпрокуратуре поддержали предложение депутатов.

Опрошенные нашими коллегами из MSK1.RU профильные эксперты рынка недвижимости считают, что внедрение нового запрета может быть и не таким болезненным, как кажется на первый взгляд.

По информации директора рынков России и СНГ компании fam Properties Валерия Тумина, сегодня лишь около 10–15% сделок с недвижимостью проходят с участием наличных. Но именно в этих случаях чаще всего возникают спорные или откровенно криминальные ситуации — от подмены купюр до двойных продаж.

Эксперт считает, что безналичные формы расчетов, в отличие от наличных, позволяют зафиксировать момент оплаты, получить банковское подтверждение, а в случае спора — защититься в суде. К тому же это снижает риск для обеих сторон. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Недвижимость Банк Генпрокуратура Госдума
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Комментарии
1
Гость
2 часа
Денег нет, пусть там держатся. Хорошего настроения им и всего доброго.
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