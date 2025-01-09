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Недвижимость подробности Появилась информация о судьбе брошенной бани в самом густонаселенном районе Ярославля

Появилась информация о судьбе брошенной бани в самом густонаселенном районе Ярославля

Ее пытаются продать уже много лет

551
4 комментария

Здание бани оказалось никому не нужным

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В Ярославле не нашлись желающие купить недострой, из которого хотели сделать баню, в Дзержинском районе. Заброшенное здание на улице Громова пытались продать с торгов за 18,8 миллиона рублей. Аукцион должны были провести 25 декабря 2024 года. Но не поступило ни одной заявки на участие.

— Торги по продаже объекта незавершенного строительства признаны несостоявшимися, — говорится в протоколе, опубликованном на сайте мэрии Ярославля.

Баня готова на 55%. Общая площадь здания — 1406,2 квадратного метра. Сейчас недостроем владеет некий Лев Георгиевич Комкин, но в июне 2020 года суд постановил изъять постройку.

Объект расположен на земельном участке площадью 4500 квадратных метров. В документах указано, что на нем официально разрешено строительство бани на 50 мест с инженерными коммуникациями.

Рядом с недостроем расположен детский сад и жилые дома. Раньше стоимость заброшки была выше — в 2022 году баню пытались продать за 20,8 миллиона рублей. Однако желающих приобрести ее за эту стоимость не нашлось. Позже недострой вновь пытались продать, но покупателя так и не нашли. Пока неизвестно, будут ли снижать цену объекта в будущем.

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Недострой Баня Торги
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Комментарии
4
Гость
1 час
Людям нужна баня!
Гость
59 минут
Шакалы . Нашли,что ещё можно мэру продать Диллинджер
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