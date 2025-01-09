Появилась информация о судьбе брошенной бани в самом густонаселенном районе Ярославля

Здание бани оказалось никому не нужным Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











В Ярославле не нашлись желающие купить недострой, из которого хотели сделать баню, в Дзержинском районе. Заброшенное здание на улице Громова пытались продать с торгов за 18,8 миллиона рублей. Аукцион должны были провести 25 декабря 2024 года. Но не поступило ни одной заявки на участие.

— Торги по продаже объекта незавершенного строительства признаны несостоявшимися, — говорится в протоколе, опубликованном на сайте мэрии Ярославля.

Баня готова на 55%. Общая площадь здания — 1406,2 квадратного метра. Сейчас недостроем владеет некий Лев Георгиевич Комкин, но в июне 2020 года суд постановил изъять постройку.

Объект расположен на земельном участке площадью 4500 квадратных метров. В документах указано, что на нем официально разрешено строительство бани на 50 мест с инженерными коммуникациями.