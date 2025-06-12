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Как выглядит квартира, куда можно заселиться с животным | Источник: Avito.ruКак выглядит квартира, куда можно заселиться с животным | Источник: Avito.ru

Как выглядит квартира, куда можно заселиться с животным

Источник:

Avito.ru

Любителям домашних животных иногда трудно найти подходящую квартиру для съема. Не везде пускают с питомцами. Цены порой высокие, иногда и условия жилья не устраивают. Мы посмотрели несколько объявлений, где указано: жить можно с животными.

Квартира за 10 000 рублей

Один из самых бюджетных вариантов — квартира за 10000 рублей в месяц. Двухкомнатная квартира на 43 м2. Жилье сдают на долгий срок, указана сумма залога — 5000 рублей. Квартира находится в двухэтажном здании.

«Oкнa деревянные, балкона нет, квaртиpa нe углoвая, очень теплaя. Комнаты paздeльныe, caнузел тожe paзделен, квaдрaтная приxoжая», — сообщают в описании квартиры.

Чтобы питомец смог жить в этой квартире, есть одно условие.

«К проживанию собственники рассмотрят пару или семью с ребенком с гражданством РФ, можно с воспитанным животным», — указали в объявлении.

Потолок сделан из розовых и зеленых плиток | Источник: Avito.ruПотолок сделан из розовых и зеленых плиток | Источник: Avito.ru
В комнате есть диван, кресло и два шкафа | Источник: Avito.ruВ комнате есть диван, кресло и два шкафа | Источник: Avito.ru
В ванной висит какая-то ткань | Источник: Avito.ruВ ванной висит какая-то ткань | Источник: Avito.ru
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Для красоты в туалете повесили лиану | Источник: Avito.ruДля красоты в туалете повесили лиану | Источник: Avito.ru

Квартира за 20 000 рублей

В квартире за 20000 рублей также можно жить с животными. По фотографиям она выглядит более просторной, чем первая. Большую часть пола занимают ковры, один даже висит на стене.

«Сдаю двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии семье соотечественников. Тёплая, светлая. Есть все для проживания. Чего нет, добавлю», — написали в объявлении.

Квартира расположена на третьем этаже. Указано, что сделан косметический ремонт, а из техники в распоряжении жильца будет холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, телевизор.

В квартире на стене висит ковер | Источник: Avito.ruВ квартире на стене висит ковер | Источник: Avito.ru
Есть и стиральная машинка | Источник: Avito.ruЕсть и стиральная машинка | Источник: Avito.ru
На кухне установлена микроволновка | Источник: Avito.ruНа кухне установлена микроволновка | Источник: Avito.ru
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Туалет отдельно от ванной | Источник: Avito.ruТуалет отдельно от ванной | Источник: Avito.ru
В комнате стоит диван | Источник: Avito.ruВ комнате стоит диван | Источник: Avito.ru

Квартира за 50 000 рублей

«Рассматриваем семейные пары с детьми и животными», — указали в объявлении.

В трехкомнатной квартире, размером в 57 квадратных метров, сделaн современный ремонт. Цена за месяц аренды в Брагине — 50000 рублей. Для будущих жильцов есть двуспaльнaя крoвaть, рaскладнoй дивaн, тeлевизop, встpoeннaя кухня с тeхникой, холодильник, совмещенные санузлы (ванная и душевая кабина), стиральная машина, бойлер, кондиционеры, а также гардеробная комната.

«Здесь вы сможете создать свой идеальный домашний очаг и наслаждаться жизнью в одном из самых удобных районов Ярославля», — написано про квартиру.

В ванная совмещена с санузлом | Источник: Avito.ruВ ванная совмещена с санузлом | Источник: Avito.ru
Во второй комнате ремонт был сделан в светлых оттенках | Источник: Avito.ruВо второй комнате ремонт был сделан в светлых оттенках | Источник: Avito.ru
Есть и комната для детей | Источник: Avito.ruЕсть и комната для детей | Источник: Avito.ru
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В квартире длинный коридор | Источник: Avito.ruВ квартире длинный коридор | Источник: Avito.ru
В комнате стоит диван и стол | Источник: Avito.ruВ комнате стоит диван и стол | Источник: Avito.ru

Квартира за 90 000 рублей

В такой квартире у вашего животного будет достаточно пространства для бега. Размер жилья, а именно 100 квадратных метров, позволит завести даже активную собаку. В распоряжении хозяина квартиры будет три комнаты. Кухня совмещена с гостиной, есть лестница на второй этаж.

«Спальня укомплектована, вторую комнату укомплектуют под клиента», — указано в объявлении.

В квартире просторная кухня | Источник: Avito.ruВ квартире просторная кухня | Источник: Avito.ru
Прихожая сделана в светлых тонах | Источник: Avito.ruПрихожая сделана в светлых тонах | Источник: Avito.ru
Для жильцов есть большой шкаф | Источник: Avito.ruДля жильцов есть большой шкаф | Источник: Avito.ru
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В гостиной стоит угловой диван | Источник: Avito.ruВ гостиной стоит угловой диван | Источник: Avito.ru
В ванной комнате просторная душевая | Источник: Avito.ruВ ванной комнате просторная душевая | Источник: Avito.ru

Квартира за 120 000

Трехкомнатная квартира расположена на восьмом этаже девятиэтажного жилого комплекса. Есть бассейн и сауна. Размер квартиры внушительный — 300 квадратных метров. На первом этаже находится кухня и санузел, а на втором — две спальни, постирочная, две гардеробные, ванная и душевая.

«Обcуждaется зaселениe с живoтными индивидуальнo», — указали в объявлении.

В объявлении указано, что кухня расположена на первом этаже | Источник: Avito.ruВ объявлении указано, что кухня расположена на первом этаже | Источник: Avito.ru
Есть в квартире и сауна | Источник: Avito.ruЕсть в квартире и сауна | Источник: Avito.ru
Для любителей поплавать есть бассейн | Источник: Avito.ruДля любителей поплавать есть бассейн | Источник: Avito.ru
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Ванная комната выполнена в темных тонах | Источник: Avito.ruВанная комната выполнена в темных тонах | Источник: Avito.ru
В спальне стоит аквариум | Источник: Avito.ruВ спальне стоит аквариум | Источник: Avito.ru

Ранее стало известно о подорожании квартир в новостройках Ярославля.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Квартира Обзор Снять квартиру
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