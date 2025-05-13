В Ярославле подорожали квартиры в новостройках. Сколько они теперь стоят

Сколько стоят квартиры в новых домах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле подорожали квартиры в новостройках. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Недвижимости», проанализировав цены за апрель. Относительно марта, чек вырос на 1,1% и достиг показателя в 185 тысяч рублей за квадратный метр.

Медианная цена квадратного метра составила 111 тысяч рублей, что на 0,7% выше, чем в марте.

«Объем предложения в этом сегменте увеличился на 23,4%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 5,8 млн рублей, а средняя площадь — 54,2 квадратных метра», — рассказали в «Яндекс Недвижимости».

Квадратный метр в квартирах, которые напрямую продают застройщики, стоит примерно 112 тысяч рублей, а средняя площадь такой квартиры — 63,4 квадратных метра. Полная стоимость квартиры в среднем — 6 млн рублей.

«В последние месяцы мы наблюдаем рост предложения на первичном рынке, — рассказал коммерческий директор „Яндекс Недвижимости“ Евгений Белокуров. — „Особенно активно на рынок выходят квартиры в сданных новостройках: формально они относятся к „вторичке“, так как продаются по договорам купли-продажи, но на деле — это все те же новые квартиры от застройщика».

При покупке таких квартир девелоперы предлагают разные инструменты финансирования, включая рассрочки.

«Во многих случаях уже готовые квартиры продаются на выгодных условиях, так как застройщикам важно оперативно реализовать введенные в эксплуатацию новостройки. За счет этого растет и доля таких объектов в общем объеме сделок», — объяснил Евгений Белокуров.