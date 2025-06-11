На месте бывшей больницы в Ярославле хотят построить жилой дом

На месте бывшей больницы в Ярославле хотят построить дом Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











На месте бывшей больницы в Ярославле могут построить жилье. Речь идет об участке по адресу: улица Красноперекопская, дом № 33. Раньше здесь располагался один из корпусов больницы имени Семашко. Сейчас здание снесено.

Этот участок в Красноперекопском районе мэрия собирается перевести из зоны «специализированной общественной застройки» в «жилые зоны». Соответствующие изменения вынесены на общественные обсуждения в рамках внесения корректировок в Генеральный план города.

«Собственник земельного участка планирует размещение жилого дома», — говорится в документе от 9 июня.

По данным публичной кадастровой карты, площадь территории составляет 4 158 кв. метров. В мэрии уточнили, что, по информации Министерства здравоохранения Ярославской области, расположенный ранее на земельном участке объект здравоохранения не действует, не относится к имущественному комплексу медицинской организации.

«Медучреждение там отсутствует уже несколько лет. Оно находилось в аварийном состоянии, его на настоящий момент демонтировали. При этом здесь расположен большой жилой квартал. Поэтому мы сейчас именно в этом направлении продумываем перспективные планы по развитию территории», — сообщили порталу 76.RU в ярославской компании «Специализированный застройщик „Феникс“», которой принадлежит участок.

В Ярославле на месте снесенной больницы могут построить жилье Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU











ООО «Специализированный застройщик „Феникс“» работает с 2013 года. У компании несколько частных учредителей. Один из проектов фирмы — 12-этажный дом комфорт-класса на улице Некрасова, 52 в Ярославле.

Публичные слушания по изменению Генплана пройдут 26 июня в 17 часов в здании администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля (улица Советская, 80).