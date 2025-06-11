НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

южн.

 753мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,00
EUR 90,01
Афиша на выходные
Отменили проектирование кладбища
Новенький в "Локомотиве"
Гид по отдыху в России
Приговор тусовщику с Кирова
Задержали депутата
Поезд снес фуру
Как сэкономить на ремонте
Никитин ушел из «Локомотива»
Куда можно поехать на отдых
Недвижимость На месте бывшей больницы в Ярославле хотят построить жилой дом

На месте бывшей больницы в Ярославле хотят построить жилой дом

Вопрос вынесли на общественные обсуждения

937
6 комментариев
На месте бывшей больницы в Ярославле хотят построить дом | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа месте бывшей больницы в Ярославле хотят построить дом | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На месте бывшей больницы в Ярославле хотят построить дом

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

На месте бывшей больницы в Ярославле могут построить жилье. Речь идет об участке по адресу: улица Красноперекопская, дом № 33. Раньше здесь располагался один из корпусов больницы имени Семашко. Сейчас здание снесено.

Этот участок в Красноперекопском районе мэрия собирается перевести из зоны «специализированной общественной застройки» в «жилые зоны». Соответствующие изменения вынесены на общественные обсуждения в рамках внесения корректировок в Генеральный план города.

«Собственник земельного участка планирует размещение жилого дома», — говорится в документе от 9 июня.

По данным публичной кадастровой карты, площадь территории составляет 4 158 кв. метров. В мэрии уточнили, что, по информации Министерства здравоохранения Ярославской области, расположенный ранее на земельном участке объект здравоохранения не действует, не относится к имущественному комплексу медицинской организации.

«Медучреждение там отсутствует уже несколько лет. Оно находилось в аварийном состоянии, его на настоящий момент демонтировали. При этом здесь расположен большой жилой квартал. Поэтому мы сейчас именно в этом направлении продумываем перспективные планы по развитию территории», — сообщили порталу 76.RU в ярославской компании «Специализированный застройщик „Феникс“», которой принадлежит участок.

В Ярославле на месте снесенной больницы могут построить жилье | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославле на месте снесенной больницы могут построить жилье | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле на месте снесенной больницы могут построить жилье

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

ООО «Специализированный застройщик „Феникс“» работает с 2013 года. У компании несколько частных учредителей. Один из проектов фирмы — 12-этажный дом комфорт-класса на улице Некрасова, 52 в Ярославле.

Публичные слушания по изменению Генплана пройдут 26 июня в 17 часов в здании администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля (улица Советская, 80).

Напомним, также в изменениях Генплана предусмотрено изменение назначения земли в районе пересечения Мышкинского проезда и улицы Всполинское поле. Здесь на месте бывшего городского предприятия также планируют построить жилье.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Новый дом Снесли дом
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
2 часа
ну да а в поликлинику мы скоро будем ездить на скоростном метро в Черёмушки
Гость
3 часа
А что еще могут построить как не человейник, рубят бабло чиновники.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Хочешь сдать квартиру — спроси у соседей! В России готовят новый закон, который изменит правила аренды жилья
Василий Ласкин
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление