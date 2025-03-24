В Ярославле после удачных торгов заново продают исторический дом. Причина

Исторический дом выставили на продажу за рубль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле вновь выставили на продажу исторический дом на улице Собинова, 42а. За объект культурного наследия муниципального значения «Дом доходный Сакиных» назначили минимальную цену в рубль.

Примечательно, что торги по объекту уже проходили 6 марта 2025 года. И одна компания победила, предложив итоговую стоимость за двухэтажное здание 1907 года постройки 9 миллионов 388 тысяч 197 рублей 20 копеек. Но после этого участник не стал подписывать документы на право собственности.

— По состоянию на 14 марта 2025 договор купли-продажи муниципального имущества победителем конкурса — ООО «Исток», в лице генерального директора Зорина Вадима Александровича, не подписан, — говорится в протоколе об аннулировании результатов конкурса.

В итоге «Исток» признали утратившим право на заключение договора купли-продажи и назначили новые торги. Заявки будут принимать до 16 апреля, сам аукцион проведут 21 апреля.