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Недвижимость В Ярославле после удачных торгов заново продают исторический дом. Причина

В Ярославле после удачных торгов заново продают исторический дом. Причина

За здание в центре города просят рубль

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10 комментариев
Исторический дом выставили на продажу за рубль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИсторический дом выставили на продажу за рубль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Исторический дом выставили на продажу за рубль

Источник:

В Ярославле вновь выставили на продажу исторический дом на улице Собинова, 42а. За объект культурного наследия муниципального значения «Дом доходный Сакиных» назначили минимальную цену в рубль.

Примечательно, что торги по объекту уже проходили 6 марта 2025 года. И одна компания победила, предложив итоговую стоимость за двухэтажное здание 1907 года постройки 9 миллионов 388 тысяч 197 рублей 20 копеек. Но после этого участник не стал подписывать документы на право собственности.

— По состоянию на 14 марта 2025 договор купли-продажи муниципального имущества победителем конкурса — ООО «Исток», в лице генерального директора Зорина Вадима Александровича, не подписан, — говорится в протоколе об аннулировании результатов конкурса.

В итоге «Исток» признали утратившим право на заключение договора купли-продажи и назначили новые торги. Заявки будут принимать до 16 апреля, сам аукцион проведут 21 апреля.

Общая площадь здания — 221,9 квадратных метра. С новым собственником заключат договор аренды на земельный участок площадью 784 квадратных метра, на котором расположен исторический дом. Владелец обязан будет привести здание в порядок и провести реставрацию объекта.

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Комментарии
10
Инженер1
24 марта, 10:28
Вот те и за рубль! Трындят, как министры-капиталисты о четвёртой экономике мира.
Гость
24 марта, 11:41
Подставные от мэрии набивали цену?
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