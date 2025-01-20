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Недвижимость В Ярославле исторический дом в центре хотят продать за рубль

В Ярославле исторический дом в центре хотят продать за рубль

Постановление об этом подписал мэр

178
1 комментарий

В здании выбиты стекла

Источник:

В Ярославле продадут исторический дом на улице Собинова, 42а в Кировском районе. Двухэтажное здание 1907 года постройки является объектом культурного наследия муниципального значения. «Дом доходный Сакиных» хотят выставить на торги с минимальной ценой в один рубль.

— Лицу, к которому переходит право собственности объект культурного наследия, одновременно предоставляется на праве аренды земельный участок площадью 784 квадратных метра, занимаемый объектом культурного наследия и необходимый для его использования, — говорится в постановлении мэрии Ярославля.

Новый владелец должен будет восстановить здание

Источник:

Общая площадь здания — 221,9 квадратных метра. В доме есть подземный этаж. В документах указано, что исторический дом находится в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник обязан будет привести его в порядок в течение двух лет после покупки.

— Покупатель обязан обеспечить разработку проектной документации
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая проведения работ по его реставрации, обеспечить проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, — говорится в постановлении.

Кстати, до этого в Ярославле выставляли на продажу за рубль бывшую фабрику. Но с молотка она ушла за миллионы.

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Комментарии
1
Гость
19 минут
Это развод. Так делают в Италии.
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