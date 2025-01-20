В Ярославле исторический дом в центре хотят продать за рубль

В здании выбиты стекла Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле продадут исторический дом на улице Собинова, 42а в Кировском районе. Двухэтажное здание 1907 года постройки является объектом культурного наследия муниципального значения. «Дом доходный Сакиных» хотят выставить на торги с минимальной ценой в один рубль.

— Лицу, к которому переходит право собственности объект культурного наследия, одновременно предоставляется на праве аренды земельный участок площадью 784 квадратных метра, занимаемый объектом культурного наследия и необходимый для его использования, — говорится в постановлении мэрии Ярославля.

Новый владелец должен будет восстановить здание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Общая площадь здания — 221,9 квадратных метра. В доме есть подземный этаж. В документах указано, что исторический дом находится в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник обязан будет привести его в порядок в течение двух лет после покупки.

— Покупатель обязан обеспечить разработку проектной документации

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая проведения работ по его реставрации, обеспечить проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, — говорится в постановлении.