В Ярославле отремонтируют разваливающуюся беседку на набережной

В Ярославле планируют отремонтировать губернаторскую беседку на Волжской набережной напротив дома 29/2. В 2024 году через аукцион была найдена компания, которая должна была разработать проект реконструкции беседки. За это она получит 1 миллион 783 тысячи рублей.

— Разработать проектную документацию в объеме не менее обмерочных чертежей с нанесенными видами и объемами дефектов, а также ведомостей объемов работ, — говорится в документах описания объекта закупки. — Принятые решения должны учитывать требования по сохранению объекта культурного наследия, а также обеспечивать сохранность предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Губернаторская беседка» XIX века. Изменение особенностей памятника, составляющих предмет охраны, запрещено.

ООО «Архстройрегион» была образована в сентябре 2020 года в городе Коряжме Архангельской области. Гендиректором выступает предприниматель Николай Тымкив, у которого также есть бизнесы по строительству жилых и нежилых зданий и ИП по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

По данным сервиса «Контур. Фокус», компания «Архстройрегион» за 2023 год заработала 26,5 миллиона рублей, выйдя в плюс на 1,5 миллиона. Основная сфера деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий.