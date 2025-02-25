В Ярославле отремонтируют разваливающуюся беседку на набережной

В Ярославле планируют отремонтировать губернаторскую беседку на Волжской набережной напротив дома 29/2. В 2024 году через аукцион была найдена компания, которая должна была разработать проект реконструкции беседки. За это она получит 1 миллион 783 тысячи рублей.
— Разработать проектную документацию в объеме не менее обмерочных чертежей с нанесенными видами и объемами дефектов, а также ведомостей объемов работ, — говорится в документах описания объекта закупки. — Принятые решения должны учитывать требования по сохранению объекта культурного наследия, а также обеспечивать сохранность предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Губернаторская беседка» XIX века. Изменение особенностей памятника, составляющих предмет охраны, запрещено.
Разработкой проекта по восстановлению беседки занимается архангельская компания — ООО «Архстройрегион».
— Проект подготовлен, идет проверка и устранение замечаний. Сроки окончания проектирования — конец второго квартала (конец июня. — Прим. ред.), — уточнили 76.RU в правительстве Ярославской области.
ООО «Архстройрегион» была образована в сентябре 2020 года в городе Коряжме Архангельской области. Гендиректором выступает предприниматель Николай Тымкив, у которого также есть бизнесы по строительству жилых и нежилых зданий и ИП по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.
По данным сервиса «Контур. Фокус», компания «Архстройрегион» за 2023 год заработала 26,5 миллиона рублей, выйдя в плюс на 1,5 миллиона. Основная сфера деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий.
1,7 миллиона рублей город заплатит за разработку проекта по восстановлению губернаторской беседки на Волжской набережной Ярославля, а до 9,5 миллиона — за сами работы.
— Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта — 9,5 миллиона рублей, — говорится в документах на сайте госзакупок.