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Недвижимость В Ярославле отремонтируют разваливающуюся беседку на набережной

В Ярославле отремонтируют разваливающуюся беседку на набережной

Рассказываем, кто подрядчик

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20 комментариев
Когда отремонтируют губернаторскую беседку в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда отремонтируют губернаторскую беседку в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда отремонтируют губернаторскую беседку в Ярославле

Источник:

В Ярославле планируют отремонтировать губернаторскую беседку на Волжской набережной напротив дома 29/2. В 2024 году через аукцион была найдена компания, которая должна была разработать проект реконструкции беседки. За это она получит 1 миллион 783 тысячи рублей.

— Разработать проектную документацию в объеме не менее обмерочных чертежей с нанесенными видами и объемами дефектов, а также ведомостей объемов работ, — говорится в документах описания объекта закупки. — Принятые решения должны учитывать требования по сохранению объекта культурного наследия, а также обеспечивать сохранность предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Губернаторская беседка» XIX века. Изменение особенностей памятника, составляющих предмет охраны, запрещено.

Беседка разваливается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБеседка разваливается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Лестница к беседке просела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛестница к беседке просела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
По ступенькам пошли трещины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо ступенькам пошли трещины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Так беседка выглядит со стороны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак беседка выглядит со стороны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разработкой проекта по восстановлению беседки занимается архангельская компания — ООО «Архстройрегион».

— Проект подготовлен, идет проверка и устранение замечаний. Сроки окончания проектирования — конец второго квартала (конец июня. — Прим. ред.), — уточнили 76.RU в правительстве Ярославской области.

ООО «Архстройрегион» была образована в сентябре 2020 года в городе Коряжме Архангельской области. Гендиректором выступает предприниматель Николай Тымкив, у которого также есть бизнесы по строительству жилых и нежилых зданий и ИП по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

По данным сервиса «Контур. Фокус», компания «Архстройрегион» за 2023 год заработала 26,5 миллиона рублей, выйдя в плюс на 1,5 миллиона. Основная сфера деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий.

1,7 миллиона рублей город заплатит за разработку проекта по восстановлению губернаторской беседки на Волжской набережной Ярославля, а до 9,5 миллиона — за сами работы.

— Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта — 9,5 миллиона рублей, — говорится в документах на сайте госзакупок.

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Комментарии
20
Гость
11 часов
Да да и экологическую катастрофу тоже покажите, и фекальные реки на которые выделили миллиарды на оздоровление Волги , чистой реки))))
Гость
11 часов
А вы эту беседку покажите пожалуйста в прощёное воскресенье Надежде Бабкиной, чтоб она это посмотрела,
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