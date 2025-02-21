В центре Ярославля продают гостиничный бизнес за 400 тысяч рублей

В центре Ярославля продают гостиничный бизнес Источник: «Авито»











В Ярославле выставили на продажу гостиничный бизнес в центре города. За 400 тысяч рублей новому покупателю предлагают два апартамента в доме № 12б на улице Кирова.

— В стоимocть бизнeca входят два апартамента в субарeнде, расположенные в местах с отличными показателями заселения. Настроены каналы продаж (15 источников бронирования). Включает услуги горничной, — отмечает продавец.

Также в объявлении указывается, что при покупке бизнеса не надо будет платить аренду за первый месяц работы, а также не потребуется внесение залога. Ежемесячная аренда двух помещений выходит в 80 тысяч рублей. Зарплата горничной варьируется от 2 до 5 тысяч рублей за апартамент в месяц (в зависимости от уровня загрузки).

Информация о доходности бизнеса Источник: «Авито»











— Средний чек в сутки равен 2636 рублям. Занятость в месяц составляет 85% — около 64,6 тысячи рублей. Это выручка с одного апартамента. Оборот по двум составит около 130 тысяч рублей, из них около 50 тысяч рублей — чистая прибыль, — уточняется в объявлении.