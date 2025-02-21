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Недвижимость В центре Ярославля продают гостиничный бизнес за 400 тысяч рублей

В центре Ярославля продают гостиничный бизнес за 400 тысяч рублей

Продавец обещает окупаемость за 10 месяцев работы

1 413
3 комментария
В центре Ярославля продают гостиничный бизнес | Источник: «Авито»В центре Ярославля продают гостиничный бизнес | Источник: «Авито»

В центре Ярославля продают гостиничный бизнес

Источник:

В Ярославле выставили на продажу гостиничный бизнес в центре города. За 400 тысяч рублей новому покупателю предлагают два апартамента в доме № 12б на улице Кирова.

— В стоимocть бизнeca входят два апартамента в субарeнде, расположенные в местах с отличными показателями заселения. Настроены каналы продаж (15 источников бронирования). Включает услуги горничной, — отмечает продавец.

Также в объявлении указывается, что при покупке бизнеса не надо будет платить аренду за первый месяц работы, а также не потребуется внесение залога. Ежемесячная аренда двух помещений выходит в 80 тысяч рублей. Зарплата горничной варьируется от 2 до 5 тысяч рублей за апартамент в месяц (в зависимости от уровня загрузки).

Информация о доходности бизнеса | Источник: «Авито»Информация о доходности бизнеса | Источник: «Авито»

Информация о доходности бизнеса

Источник:

— Средний чек в сутки равен 2636 рублям. Занятость в месяц составляет 85% — около 64,6 тысячи рублей. Это выручка с одного апартамента. Оборот по двум составит около 130 тысяч рублей, из них около 50 тысяч рублей — чистая прибыль, — уточняется в объявлении.

Так выглядит вход во двор апарт-отеля | Источник: «Авито»Так выглядит вход во двор апарт-отеля | Источник: «Авито»
В одной из комнат есть двуспальная кровать и диван | Источник: «Авито»В одной из комнат есть двуспальная кровать и диван | Источник: «Авито»
Так выглядит второй апартамент | Источник: «Авито»Так выглядит второй апартамент | Источник: «Авито»
В каждом из номеров есть небольшой уголок с кухней и обеденной зонами | Источник: «Авито»В каждом из номеров есть небольшой уголок с кухней и обеденной зонами | Источник: «Авито»
Также есть душевые | Источник: «Авито»Также есть душевые | Источник: «Авито»
В апартаментах также представлены стиральные машинки | Источник: «Авито»В апартаментах также представлены стиральные машинки | Источник: «Авито»

Мы позвонили в сам апарт-отель, чтобы проверить информацию о продаже бизнеса. Там нам подтвердили, что собственник выставил на продажу свое дело. Но также в беседе с 76.RU в отеле добавили, что о закрытии речи не идет. Апартаменты продолжат сдаваться.

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Комментарии
3
Гость
54 минуты
Зарплата горничной от 2 до 5 тысяч в месяц? Кто та бескорыстная дама, которая согласилась работать за такие копейки? Это издевательство!
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