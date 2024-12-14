Цены после моратория упадут? Российских застройщиков опять будет спасать государство. За наш счет

Все стройки по стране могут превратиться в долгострои Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Федеральные политики наперебой прогнозируют страшные беды в строительной отрасли. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройиндустрию, заявил, что многие девелоперы «плохо рассчитали свою экономику» и не справятся с выполнением своих обязательств. А значит, им грозит неминуемое банкротство. Но просто так, конечно, Хуснуллин допустить массовое банкротство не может. Вот почему на банкротство застройщиков собираются ввести мораторий до конца 2025 года. Соответствующее предложение подготовлено Минстроем по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.

Неслучайно министр строительства Ирек Файзуллин до этого жаловался, что застройщики испытывают проблемы из-за высоких затрат на материалы на фоне трудности с заемным финансированием и катастрофическим падением спроса на жилье.

Даже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею, заявив, что государство обязано предпринять экстренные меры, чтобы предотвратить появление вала недостроев и нереализованных инвестиционных проектов. Матвиенко тоже предложила ввести мораторий на банкротства, чтобы дать застройщикам хотя бы призрачный шанс на восстановление. Вопрос — дадут ли простым россиянам шанс приобрести жилье?

Мораторий не поможет?

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов говорит, что многие компании, не завязанные на госзаказах, могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями. Запаса прочности у многих из них хватит лишь на пару лет. И особенно уязвимы, по словам Пьянова, металлурги и застройщики. Если в 2025 году Центробанк не снизит ключевую ставку, последствия будут страшными.

— Высокая ключевая ставка действительно может привести к банкротствам сильно закредитованных компаний. Но обвал строительной отрасли не выгоден никому: ни застройщикам, ни банкам, ни государству, — объясняет MSK1.RU финансовый советник Алексей Родин. — Правительство готовит ряд мер для поддержки строительной отрасли на фоне роста ключевой ставки. Среди уже анонсированных мер — законодательное право застройщиков на рассрочку, создание ссудо-сберегательных касс, сокращение инвестиционно-строительного цикла.

В зоне риска компании с высокой долговой нагрузкой, которые специализируются на одном сегменте рынка, работают в депрессивных регионах или, напротив, новички рынка, не заимевшие еще финансовой «подушки безопасности».

— Инвесторы и покупатели становятся осторожнее, выбирая более устойчивые и проверенные компании, — согласна с выводами федеральных чиновников юрист Марьяна Битуева. — Девелоперы, не имеющие запасов прочности, рискуют оказаться в числе первых жертв этой жесткой конкурентной среды. Сейчас от девелоперов требуется больше прозрачности, новые схемы партнерства и гибкость. Государству, в свою очередь, необходимо искать способы поддержки отрасли — от льготных кредитов до стимулирования новых форматов строительства.

Во всём виновата льготная ипотека?

Финансовый эксперт Анна Веденеева говорит, что к перегреву рынка привели и долгие годы льготной ипотеки, когда создалось мнимое впечатление, будто сравнительно доступные квартиры — это навсегда.

— Доступность массовой ипотеки в ближайшие пару лет остается под вопросом. Крупные застройщики, такие как «ПИК» и «Самолет», могут относительно спокойно пережить этот период благодаря запасу прочности и своему масштабу, однако более мелкие и региональные компании находятся в очень уязвимом положении, — говорит Веденеева. — Особенно пострадают застройщики, ориентированные на жилье экономкласса, так как спрос на такие объекты падает наиболее значительно. В то же время недвижимость премиум-класса демонстрирует большую стабильность, что связано с меньшей зависимостью от ключевой ставки.

— После многих лет роста цен на недвижимость многие мои коллеги-аналитики начали говорить о перегреве рынка, — согласен с коллегами в беседе с MSK1.RU и основатель агентства недвижимости «Мидгард» Евгений Комелин. — Действительно, многие застройщики находятся на грани финансового краха. Девелоперы, не успевающие адаптироваться к новым экономическим реалиям, оказываются в ловушке неплатежеспособности, что создает угрозу для покупателей и инвесторов.

— При этом цены на недвижимость не снижаются, застройщики упорно отказываются распродавать пустующие дома.