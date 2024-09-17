ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. Как это отразится на кошельке простых россиян и ипотеке

Объясняем простым языком, как действия регулятора отражаются на деньгах обычных людей Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В пятницу, 13 сентября, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 19%. Таким образом регулятор пытается снизить уровень инфляции. Цель Центробанка по уровню роста цен в 2025 году — 4–4,5%. Сейчас показатель держится на 9%. Эксперты не отрицают, есть вероятность, что до конца года ставку повысят еще сильнее.

В этом материале объясняем, как ключевая ставка отражается на жизни простых людей, что будет с ипотекой и как выгоднее распоряжаться деньгами при существующих условиях в экономике страны.

Что такое ключевая ставка и зачем ее повышают?

Ключевая ставка Центробанка — это процентная ставка, под которую ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам. Регулирование этого показателя — один из инструментов денежно-кредитной политики государства, целью которой является сдерживание или повышение инфляции и стимулирование экономического роста.

Говоря простым языком — чем выше ставка ЦБ, тем больше процент, под который коммерческие банки выдают кредиты и займы населению. Вместе с кредитными ставками растет и процент по депозитным вкладам. Правда, обычно он всё равно ниже процента по кредитам. Иначе люди оформляли бы займы и клали эти деньги на сберегательные счета, а это лишало бы банки прибыли. Ипотечные ставки по базовым программам в 20–22% — следствие повышения ключевой ставки ЦБ.

По словам экономиста, директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича действия Центробанка в сложившейся экономической ситуации довольно логичны.

— Центральный банк принимает это решение согласно классической школе, которую еще отцы-основатели в XVIII веке придумали: Адам Смит и Давид Рикардо. Они считают, что если идет перегрев экономики и повышается инфляция, тогда нужно повышать ключевую ставку, чтобы деньги были дорогими, — пояснил в беседе с 76.RU экономист.

Деньги — это такой же товар, как капуста, морковка и мебель. Но продают их не розничные торговые магазины, а коммерческие банки. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

После этого люди минимизируют «покупку» денег. То есть не берут займы. В экономике и на руках у жителей страны денег становится меньше, спрос на товары и услуги падает.

— Если падает спрос, предприниматели, как правило, если они не монополисты, начинают снижать цены. Соответственно, инфляция начинает замедляться. То есть Центральный банк по экономической теории ведет себя абсолютно разумно, — объяснил Георгий Остапкович.

А что будет с ипотекой?

После отмены общей льготной ипотеки в России и повышения ключевой ставки ЦБ банки стали предлагать россиянам жилищные займы под 20–22% годовых. Переплаты по ним получаются баснословные ощутимые.

Например, рассмотрим вариант покупки жилья в ипотеку в Ярославле. За основу берем квартиру в новостройке за 4,5 миллиона рублей. Минимальная базовая ставка, которую предлагают банки, по данным ипотечного калькулятора «Домклик», — 20,6%.

Берем в расчет первоначальный взнос в 679,5 тысячи рублей. Это минимум, который нужно отдать сразу для оформления ипотеки. При расчете кредита на 30 лет при ставке 22,3% ежемесячный платеж — 72 тысячи 359 рублей. Необходимый доход для одобрения такого займа — 92 тысячи 420 рублей.

За 30 лет на таких условиях заемщик отдаст банку 26 миллионов 49 тысяч 240 рублей. Переплата составит стоимость без малого пяти таких квартир.

Логичный вопрос: неужели после повышения ключевой ставки ипотека станет еще дороже? Но на этот счет у экономиста довольно позитивный прогноз. По его мнению, ипотечные займы сложившаяся обстановка не затронет.

— Разница в 100 базисных пунктов — от 18% до 19%, я думаю, ипотечную ставку не двинет. Потому что банки по ипотечной ставке заранее поставили где-то 21%, зная, что будет это повышение. Но 21% по ипотеке, я не беру льготную, — это очень высокая ставка, — рассказал экономист.

Если вы берете заем под ставку 21%, то за четыре года выплачиваете две такие квартиры. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

По словам экономиста, оценивать стоимость купленной в ипотеку квартиры нужно, учитывая переплату по процентам банку.

— То есть эту квартиру вы никогда не продадите на вторичном рынке по той цене, по которой вы ее купили. Потому что для покупателя она будет слишком дорогой. То есть брать ипотечные кредиты будет только высокодоходное население или люди, у которых соответствующая жизненная ситуация, и они рассчитывают потом перекредитоваться. Потому что, я думаю, такие высокие ставки невечные, — рассказал Георгий Остапкович. — Центральный банк планирует на следующий год инфляцию 4,4%. Значит, соответственно, упадет и ключевая и перекредитоваться можно будет по более низкой ставке.

Что будет со строительным рынком

Если население возьмет паузу и перестанет покупать в ипотеку квартиры в новостройках, возникает вопрос о том, что будет со строительным рынком в России. Многие девелоперы уже запустили новые проекты. Экономист говорит: пауза будет, но полной остановки стройки — нет.

— Девелоперы и люди будут ждать новых ипотек. Наверняка в течение года появится новый формат дополнительной льготной ипотеки. Иначе тормозится строительство. А если тормозится строительство — тормозится экономика, отрасли, обслуживающие строительство: стройматериалы, металлургия, в которой делают каркасы домов, погрузки-разгрузки транспорта, добыча руды. Соответственно, вместе со стройкой может упасть валовый внутренний продукт, — объяснил экономист.

По словам Георгия Остапковича, спрос на покупку и строительство жилья, вероятнее всего, затормозится в первом-втором квартале следующего года.

— Потому что у строительства длинный производственный цикл, и они пока строят объекты, которые заложены в 2022, 2023, 2024 году, идущие по ипотеке. А потом уже будет пауза, — пояснил эксперт.

Что делать со своими деньгами, пока ключевая ставка на высоте?

Повышение ключевой ставки многим кажется далеким от жизни простых людей событием. Тем не менее оно влияет на финансовое состояние россиян. Например, в этот период можно положить деньги на депозитный вклад под выгодный процент.

— Если у человека есть какие-то средства, самое выгодное, что остается, — класть деньги на депозит, поскольку они ушли в сторону 20%. А я не исключаю, что при следующем повышении [ставки] депозиты пойдут 20–21%. Можно взять потребительскую паузу, накопить денег с депозитов и, когда пойдет понижение ставки, эти деньги пустить в потребление, — объяснил экономист.

А пока у кого есть возможность, нужно взять сберегательную модель поведения. Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

А вот кредиты, даже потребительские, брать не стоит.