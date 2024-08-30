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Недвижимость Сотни тысяч квадратных метров: власти назвали самые застраиваемые районы Ярославской области

Сотни тысяч квадратных метров: власти назвали самые застраиваемые районы Ярославской области

Публикуем данные от правительства региона

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3 комментария

Власти рассказали, сколько нового жилья уже появилось

В правительстве Ярославской области рассказали, сколько нового жилья построили в регионе за семь месяцев 2024 года. Многоквартирных домов получилось меньше, чем частных — их доля составляет 205 тысяч квадратных метров, в то время как общая квадратура индивидуальных — 350 тысяч.

В сумме в Ярославской области появилось 555 тысяч квадратных метров нового жилья. Но на этом останавливаться не планируют. До конца года по соглашению с Минстроем РФ должны построить 928 тысяч квадратных метров.

— План уже выполнен на 60%, — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области — министр строительства Александр Баланцев.

Также власти назвали районы региона, где было построено больше всего новых домов. Вот так выглядит список:

  • Ярославль — 190 тысяч квадратных метров жилья;

  • Ярославский район — 153 тысячи квадратных метров;

  • Переславль-Залесский — 49 тысяч квадратных метров;

  • Рыбинский район — 32 тысячи квадратных метров.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» уточняли, что Ярославль попал в топ городов России с самой низкой стоимостью квадратного метра в новостройках. Он занял третье место со средней стоимостью квадратного метра в 101 тысячу рублей. Средняя полная стоимость строящейся квартиры, по данным специалистов, в Ярославле составляет 5,4 миллиона рублей, а средняя площадь квартиры в новостройке составила 53,1 кв. метров

В середине 2024 года в России отменили общую льготную ипотеку на новостройки с господдержкой, которая была введена во время пандемии коронавируса. Благодаря ей люди могли брать кредит по пониженной ставке вне зависимости от места работы и семейного положения. Теперь людям предлагают оформлять займы на общих условиях по базовой ставке — пару месяцев назад она перевалила за 18%. При этом остались виды льготной ипотеки, направленные на определенную категорию населения. Мы рассказывали, кому положен займ с субсидированием.

Тем временем из-за подорожания ипотеки делают выбор в пользу аренды квартиры. В Ярославле, по словам специалистов, возник дефицит съемного жилья. Мы рассказывали, почему это произошло.

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Комментарии
3
Гость
30 августа 2024, 10:16
Пробки как в маскве при огромном количестве земли и теснота во дворах, зачем это надо?! одноэтажная Америка это не наш путь!
Гость
30 августа 2024, 10:21
а бомбоубежище и системы ПВО запланированы , ведь впереди у нас столетия построения многополярного мира 🙄🙄
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