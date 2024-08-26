Жилье снова станет доступным: в России готовят новые ипотечные программы с льготными условиями

Россиян будут стимулировать не переезжать в крупные города Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











В России ожидается появление новых льготных ипотечных программ. В первую очередь они будут созданы для поддержки молодых специалистов и людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Также будут стимулировать спрос на недвижимость в малонаселенных регионах. Пока эти проекты находятся на стадии обсуждения. Расскажем всё, что известно на данный момент.

Льготная ипотека с господдержкой закрылась 1 июля, просуществовав всего четыре года. После этого резко начали расти рыночные ставки, да и само жилье не подешевело. Россияне пытаются успеть воспользоваться действующими программами, но под их критерии попадают не все. Поэтому ожидается появление новых возможностей для тех, кто планирует обзавестись квартирой, уверен председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах, — сказал Аксаков «Парламентской газете».

Промышленная ипотека

Важно обеспечить жильем ценных специалистов, заявил депутат. Льготные условия должны быть у тех, кто занят на передовых, высокотехнологичных производствах. Также возможна ипотека с выгодной ставкой в регионах, где планируется масштабное строительство, например: жилое, инфраструктурное и промышленное.

Ипотека для молодых специалистов

Сейчас стоит задача — создавать научные и производственные центры, обеспечивая занятость для молодых кадров, наподобие советских академгородков.

Молодой специалист — гражданин до 35 лет включительно, завершивший обучение, впервые устраивающийся на работу по специальности. Он может иметь трудовой стаж, полученный в период обучения.

— Если мы обеспечим молодежи условия, не только дадим рабочие места и инструменты для научной и новаторской деятельности, но и жилье с возможностью купить его на льготных условиях, она туда потянется, — подчеркнул парламентарий.

Для малонаселенных территорий

Депутат обещал, что продолжат поддержку территорий, которые испытывают нехватку населения. Речь идет о новых регионах, Дальнем Востоке, Крайнем Севере, то есть там, где потенциально может развиваться промышленность, но есть дефицит кадров.

Самое важное, чтобы люди не уезжали из родных мест в миллионники, а развивали свои города, заключил Аксаков. Обсуждение всех программ начнется уже в осеннюю сессию Госдумы.