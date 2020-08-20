Зарабатывают по 300 тысяч в день: топ самых богатых ярославских депутатов

Ярославские депутаты показали, сколько заработали
Депутаты муниципалитета Ярославля раскрыли свои доходы за прошлый год. Их декларации опубликованы на сайте городского муниципалитета.
У большинства народных избранников доходы колеблются от 1 до 2 миллионов рублей. В том числе у Артура Ефремова, который занимает должность председателя муниципалитета и единственный из всех работает депутатом за зарплату, в декларации указана сумма в 2 миллиона 4 тысячи 217 рублей 51 копейку.
Остальные депутатствуют на общественных началах и работают в других местах. Многие занимаются бизнесом. Поэтому доходы некоторых депутатов муниципалитета заметно выше средних.
Самым богатым в прошлом году стал владелец рекламной компании «Два слона» 45-летний Дмитрий Кузьмин. Его доход составил 103 миллиона 84 тысячи 828 рублей 87 копеек. Если разделить эту сумму на количество дней в году, то получится, за каждые сутки 2019 года Дмитрий Кузьмин получал почти по 300 тысяч рублей.
На втором месте по уровню доходов — 44-летний Роман Галагаев, заработавший 97 миллионов 136 тысяч 137 рублей 96 копеек. Он работает генеральным директором «Ринг Премьер Отеля», занимается строительным бизнесом.
На третьей строчке рейтинга самых богатых депутатов Ярославля — предприниматель, работающая в аптечном бизнесе, 54-летняя Светлана Агашина с 9 миллионами 267 тысячами 654 рублями.
У некоторых депутатов, несмотря на их собственные немаленькие доходы, основными добытчиками в семье стали супруги. К примеру, муж Светланы Агашиной переплюнул жену, заработав 12,7 миллиона рублей. А жена бывшего хоккеиста, а ныне бизнесмена Ильи Горохова показала доход в 29 миллионов 300 тысяч. Сам Горохов заработал 8 миллионов 488 тысяч 222 рубля 38 копеек.
Впрочем, среди депутатов есть и такие, у кого заработки весьма скромные. Например, Наталья Бобрякова, должность которой на официальном сайте муниципалитета значится как помощник депутата Ярославской областной думы, показала доход в 296 тысяч рублей, учитель Марина Дьячевская и еще один помощник депутата регионального парламента Павел Зиборов получили доход чуть больше 300 тысяч за год.
А самый скромный доход задекларировал попавший в земельный скандал депутат Алексей Таганов. Он задекларировал 147 тысяч рублей (где-то по 12 в месяц). У его жены больше — 605 тысяч. Кстати, задекларировал Таганов и землю — два участка по 600 и 400 квадратных метров.
Напомним, также стали известны заработки главных врачей ярославских больниц — суммы у некоторых очень приличные.