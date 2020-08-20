Зарабатывают по 300 тысяч в день: топ самых богатых ярославских депутатов

Депутаты муниципалитета Ярославля раскрыли свои доходы за прошлый год. Их декларации опубликованы на сайте городского муниципалитета.



У большинства народных избранников доходы колеблются от 1 до 2 миллионов рублей. В том числе у Артура Ефремова, который занимает должность председателя муниципалитета и единственный из всех работает депутатом за зарплату, в декларации указана сумма в 2 миллиона 4 тысячи 217 рублей 51 копейку.

Остальные депутатствуют на общественных началах и работают в других местах. Многие занимаются бизнесом. Поэтому доходы некоторых депутатов муниципалитета заметно выше средних.