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Зарабатывают по 300 тысяч в день: топ самых богатых ярославских депутатов

Народные избранники раскрыли свои доходы

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Депутаты Ярославля отчитались о своих доходах

Депутаты Ярославля отчитались о своих доходах

Ярославские депутаты показали, сколько заработали

Депутаты муниципалитета Ярославля раскрыли свои доходы за прошлый год. Их декларации опубликованы на сайте городского муниципалитета.

У большинства народных избранников доходы колеблются от 1 до 2 миллионов рублей. В том числе у Артура Ефремова, который занимает должность председателя муниципалитета и единственный из всех работает депутатом за зарплату, в декларации указана сумма в 2 миллиона 4 тысячи 217 рублей 51 копейку.

Остальные депутатствуют на общественных началах и работают в других местах. Многие занимаются бизнесом. Поэтому доходы некоторых депутатов муниципалитета заметно выше средних.

Дмитрий Кузьмин — самый богатый депутат ярославского муниципалитета

Дмитрий Кузьмин — самый богатый депутат ярославского муниципалитета

Самым богатым в прошлом году стал владелец рекламной компании «Два слона» 45-летний Дмитрий Кузьмин. Его доход составил 103 миллиона 84 тысячи 828 рублей 87 копеек. Если разделить эту сумму на количество дней в году, то получится, за каждые сутки 2019 года Дмитрий Кузьмин получал почти по 300 тысяч рублей.

Роман Галагаев получил приличный доход в 2019 году&nbsp;

Роман Галагаев получил приличный доход в 2019 году 

На втором месте по уровню доходов — 44-летний Роман Галагаев, заработавший 97 миллионов 136 тысяч 137 рублей 96 копеек. Он работает генеральным директором «Ринг Премьер Отеля», занимается строительным бизнесом.

Светлана Агашина заработала неплохо, но муж её переплюнул

Светлана Агашина заработала неплохо, но муж её переплюнул

На третьей строчке рейтинга самых богатых депутатов Ярославля — предприниматель, работающая в аптечном бизнесе, 54-летняя Светлана Агашина с 9 миллионами 267 тысячами 654 рублями.

У некоторых депутатов, несмотря на их собственные немаленькие доходы, основными добытчиками в семье стали супруги. К примеру, муж Светланы Агашиной переплюнул жену, заработав 12,7 миллиона рублей. А жена бывшего хоккеиста, а ныне бизнесмена Ильи Горохова показала доход в 29 миллионов 300 тысяч. Сам Горохов заработал 8 миллионов 488 тысяч 222 рубля 38 копеек.

Впрочем, среди депутатов есть и такие, у кого заработки весьма скромные. Например, Наталья Бобрякова, должность которой на официальном сайте муниципалитета значится как помощник депутата Ярославской областной думы, показала доход в 296 тысяч рублей, учитель Марина Дьячевская и еще один помощник депутата регионального парламента Павел Зиборов получили доход чуть больше 300 тысяч за год.
А самый скромный доход задекларировал попавший в земельный скандал депутат Алексей Таганов. Он задекларировал 147 тысяч рублей (где-то по 12 в месяц). У его жены больше — 605 тысяч. Кстати, задекларировал Таганов и землю — два участка по 600 и 400 квадратных метров.

Напомним, также стали известны заработки главных врачей ярославских больниц — суммы у некоторых очень приличные.

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декларациидепутатыдоходымуниципалитет Ярославля
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