Доктора-миллионеры: сколько на самом деле зарабатывают главврачи в Ярославской области

В Ярославской области опубликовали декларации о доходах главных врачей ярославских больниц. Данные размещены на сайте регионального департамента здравоохранения. Судя по декларациям, практически все медики, которые стоят во главе учреждений, миллионеры.



Суммы, которые заработали в прошлом году главные врачи центральных районных больниц, колеблются в среднем от 1 до 2 миллионов рублей, в городских больницах — от 2 до 3 миллионов.



Самым большим в 2019 году оказался доход у главного врача больницы имени Семашко Елены Ивенковой — 5,4 миллиона. До этого Елена Ивенкова работала главным врачом клинической больницы № 10, и её доход за 2018 год составлял 2,8 миллиона. При этом список недвижимости у Елены Ивенковой не поменялся — на нее записана квартира площадью 41 квадратный метр, земельный участок 24 сотки и автомобиль «Шевроле Нива». На втором месте главный врач городской больницы № 3 Рыбинска, пластический хирург Павел Ширманов, заработавший 4,3 миллиона. На третьем — главный врач областного перинатального центра Сергей Кидрянов с 3,9 миллиона.