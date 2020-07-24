Сентябрьские выборы будут проходить три дня

ЦИК определилась, как будет проходить единый день голосования. Его растянут на три дня — с 11 сентября по
Закон о трёхдневном голосовании на выборах и референдумах приняла Госдума 21 июля. Согласно документу, волеизъявляться можно будет вне помещения для голосования: на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах.
Новый формат уже опробовали, когда проходило голосование по поправкам к Конституции в конце июня — начале июля этого года. Тогда голосование длилось целую неделю. С учетом принятого законопроекта подобным образом голосовать можно будет и на более привычных выборах.