Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин предложил доплачивать 2000 рублей людям с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Соответствующий проект постановления облдума направила губернатору Дмитрию Миронову.
— Считаем, что в сложившейся ситуации действенной мерой по защите данной категории граждан будет введение на территории Ярославской области режима самоизоляции на определенный срок лиц в возрасте старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, в частности дыхательной системы, — объяснил Сергей Хабибулин. — Также полагаем целесообразным в качестве компенсации и стимуляции предусмотреть выплату разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, в размере 2000 рублей.
Вопрос будет рассмотрен завтра на очередном заседании Яроблдумы. Ранее губернатор Ярославской области подписал указ об обязательной изоляции пожилых людей. Те, кто старше 65 лет, обязаны соблюдать режим самоизоляции в период с 27 марта по 14 апреля. Это ограничение может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на работе является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения. Пенсионерам на самоизоляции лекарства и продукты могут принести на дом.