Вопрос будет рассмотрен завтра на очередном заседании Яроблдумы. Ранее губернатор Ярославской области подписал указ об обязательной изоляции пожилых людей. Те, кто старше 65 лет, обязаны соблюдать режим самоизоляции в период с 27 марта по 14 апреля. Это ограничение может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на работе является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения. Пенсионерам на самоизоляции лекарства и продукты могут принести на дом.

