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Политика

Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий. Её речь

Депутат от Ярославской области выступила с инициативой в Госдуме

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Валентина Терешкова выступила пред коллегами с инициативой

Валентина Терешкова выступила пред коллегами с инициативой

Сегодня депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с инициативой о пересмотре президентских сроков.

— Предлагаю либо снять ограничение [по числу] президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России. Но должны предусмотреть для людей такую возможность, а люди, народ России, примут окончательное решение, — приводит речь Терешковой официальный сайт Госдумы. — Людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года. Вопрос ведь не просто о должности главы государства, но и о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал решения и отвечал за них и на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться. Учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, для проведения преобразований, это гарантия устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру.

Сегодня же депутаты предложили провести досрочные выборы в Госдуму.

Кстати, раньше в администрации президента рассказали, что проведут конкурс для россиян, желающих стать депутатами Госдумы или Законодательного собрания.

А 22 апреля жителей России зовут на голосование по новым поправкам в Конституцию. Этот день даже объявили выходным.Президент Владимир Путин предложил внести изменения в 22 статьи.

Согласны с Валентиной Терешковой?

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    Валентина Терешковапоправки в Конституцию
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    КОММЕНТАРИИ (56)

    Ярик
    10 мар 2020 в 15:04

    Когда тебе стыдно , что Терешкова из Ярославля

    Гость
    10 мар 2020 в 14:47

    Предлагаю снять терешкову

    гость
    10 мар 2020 в 15:44

    как противно смотреть на этот наглый переворот...
    если Конституция новая, значит текст на обсуждение и референдум.
    если Конституция таже, только обновленная, значит какое обнуление сроков?

    но даже при таком раскладе, предстоящее голосование, это всего лишь попытка "повязать" весь народ, в преступлении по узурпации власти.
    ВЕСЬ НАРОД!
    ни у кого не будет права сказать - я ни причем...
    сейчас, у тех кто голосовал против этого президента, еще есть возможность говорить, я был против... повышение пенсионного возраста, против развала медицины, против.. еще множества преступлений против страны и её народа.
    но после "пакетного голосования" в преступлении будут виновны ВСЕ!