Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий. Её речь

Сегодня депутат Госдумы Валентина Терешкова выступила с инициативой о пересмотре президентских сроков.



— Предлагаю либо снять ограничение [по числу] президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России. Но должны предусмотреть для людей такую возможность, а люди, народ России, примут окончательное решение, — приводит речь Терешковой официальный сайт Госдумы. — Людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года. Вопрос ведь не просто о должности главы государства, но и о человеке, которому доверяют, который в сложнейших обстоятельствах принимал решения и отвечал за них и на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться. Учитывая его мощнейший авторитет, это стабилизирующий фактор для нашего общества, для развития страны, для проведения преобразований, это гарантия устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру.

