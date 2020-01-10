«Он ведёт к катастрофе»: в Переславле депутаты потребовали отставки главы городского округа

Депутат из Переславля-Залесского опубликовал в интернете петицию с требованием отправить в отставку главу городского округа Валерия Астраханцева.





— Валерий Астраханцев проявил себя как несамостоятельный руководитель, — объяснил автор петиции, депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Евгений Работников. — Также своими действиями и своим бездействием он способствует дестабилизации обстановки в Переславле-Залесском и резкому снижению уровня жизни в городском округе. Он не справляется со своими обязанностями и ведёт Переславль к катастрофе.



Народный избранник в петиции изложил 11 причин, почему чиновник должен сложить свои полномочия:



1. Занимая пост главы Переславского района, был одним из инициаторов губительного и непродуманного объединения города и района в 2018 году. Он активно агитировал за объединение и использовал административный ресурс при проведении публичных слушаний в сельских поселениях.



2. В 2019 году по итогам рейтинга-76 Переславль-Залесский провалился на предпоследнее — 17-е место (в 2018 году занимал 8-е место).



3. Валерий Астраханцев получил неудовлетворительную оценку своей работы от депутатов городской думы за 2018 год. Вместо того чтобы принять её и сделать выводы, оспорил решение думы в суде, найдя формальный повод.



4. На посту главы Переславля летом 2019 года допустил грандиозный скандал, связанный с преступным пределом рынка управления многоквартирными домами. На призывы жителей помочь в борьбе с беспределом отвечал, что не в курсе происходящего и не имеет полномочий вмешаться.



5. На посту главы Переславского района подписал Правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения, где под комплексную застройку пошли заповедные луга у Плещеева озера. Правила были впоследствии оспорены в суде, что привело к тому, что в настоящий момент градостроительная деятельность в охранной зоне Национальной парка «Плещеево озеро» парализована.



6. В городе и районе резко ухудшилось транспортное сообщение. Люди не могут добраться до нужных пунктов назначения. Городской округ лихорадит из-за смены перевозчиков — эти смены всегда сопровождаются скандалами и судебными разбирательствами.



7. На посту главы Переславля продолжает наращивать долг за газ. Каждый месяц долг увеличивается на несколько десятков миллионов рублей. Муниципальный бюджет не платит за отопление садов и школ, чем ведёт к банкротству единую теплоснабжающую организацию — МУП «Теплосервис». Не решена проблема котельных на Чкаловском и Молодежном, так и не заработала построенная газовая котельная в Купанском.



8. Фактически провалено благоустройство Народной площади по конкурсу Минстроя. Из-за недоработок администрации по подготовке необходимых документов подрядчик смог приступить к работам только в середине сентября, что сильно сказалось на качестве, а также привело к тому, что реконструкция площади до сих пор не завершена.



9. В Переславле-Залесском реализуются мутные схемы на рынках, когда доходы от аренды торговых площадок уходят в карманы неких предпринимателей, хотя могли бы пополнить бюджет.



10. Плохая собираемость налогов, которые остаются в бюджете городского округа. В частности, как стало известно на последнем заседании думы в декабре 2019 года, вообще не собирается налог на добычу полезных ископаемых, хотя такая деятельность на территории городского округа ведётся.



11. Неспособность решить проблему доставки детей из сел и деревень в школы с помощью школьных автобусов. На всю Россию прогремела история детей из деревни Чашницы, кроме того, страдают и дети из других деревень, а их родители получают отписки.

