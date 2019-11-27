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Политика

Мэр Рыбинска обеспокоился строительством ЦБК на водохранилище, но попросил не ходить на митинги

В Ярославской области разгорается экологический скандал

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Денис Добряков обеспокоен

Денис Добряков обеспокоен

Мэр Рыбинска Денис Добряков опубликовал у себя в соцсетях пост — высказал мнение о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище. Одновременно обеспокоился и вероятным строительством и реакцией на это от горожан.

— Как и большинство рыбинцев, обеспокоен ситуацией вокруг ЦБК и не могу стоять в стороне от решения этого вопроса. Полностью разделяю озабоченность, которая высказывается в социальных сетях и СМИ по этому поводу. Поддерживаю позицию губернатора Дмитрия Миронова и депутата Госдумы Валентины Терешковой в отношении отмены строительства ЦБК. В то же время считаю нецелесообразным выходить на митинги, поскольку сейчас этот вопрос решается в рамках официальных полномочий администрации и правительства области, — написал Добряков.

Обеспокоенности по второму пункту горожане, кажется, не разделяют — в городе уже был один митинг и пройдёт еще один. 1 декабря с 12:00 до 13:30 на Комсомольской площади состоится акция против строительства ЦБК.

История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов.

Ученые уверены, что появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.

Теперь в городах проходят акции протеста. Последний митинг в Рыбинске собрал много народу. Люди боятся, что их просто отравят, если ЦБК начнёт свою работу.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Потерявшийся Дед
27 ноя 2019 в 14:33

Сердобольный.

27 ноя 2019 в 14:54

Опасно доверять такое дело одному радетелю. А вдруг у него парашют не раскроется или он с горы покатится вниз головой? Или свалит куда нибудь поближе к москве или европе? Радеть будет некому... А тут митинг . народу много.

Гость
27 ноя 2019 в 14:47

Для того, чтобы люди не боялись, все должно быть абсолютно прозрачно и понятно: кто проводил экологическую экспертизу проекта: выводы, какие будут отходы, сбросы сточных вод (состав, токсичность), аэровыбросы (объёмы, состав). Людям необходимо знать какие меры предусмотрен