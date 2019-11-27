Мэр Рыбинска обеспокоился строительством ЦБК на водохранилище, но попросил не ходить на митинги

— Как и большинство рыбинцев, обеспокоен ситуацией вокруг ЦБК и не могу стоять в стороне от решения этого вопроса. Полностью разделяю озабоченность, которая высказывается в социальных сетях и СМИ по этому поводу. Поддерживаю позицию губернатора Дмитрия Миронова и депутата Госдумы Валентины Терешковой в отношении отмены строительства ЦБК. В то же время считаю нецелесообразным выходить на митинги, поскольку сейчас этот вопрос решается в рамках официальных полномочий администрации и правительства области, — написал Добряков.

Мэр Рыбинска Денис Добряков опубликовал у себя в соцсетях пост — высказал мнение о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище. Одновременно обеспокоился и вероятным строительством и реакцией на это от горожан.

Обеспокоенности по второму пункту горожане, кажется, не разделяют — в городе уже был один митинг и пройдёт еще один. 1 декабря с 12:00 до 13:30 на Комсомольской площади состоится акция против строительства ЦБК.

История со строительством ЦБК тянется с 2013 года. Тогда было заявлено о планах построить комбинат, который будет выпускать беленую сульфатную целлюлозу из хвойных и лиственных пород деревьев. Жители области насторожились уже тогда — на этапе обоснования инвестиций заказчики проекта отказывались обсуждать с общественностью и независимыми экспертами выбор площадки строительства, выбор технологии производства, реальные планируемые объемы сбросов и выбросов.



Ученые уверены, что появлением целлюлозно-бумажного комбината будет нанесен непоправимый удар по экологии.



Теперь в городах проходят акции протеста. Последний митинг в Рыбинске собрал много народу. Люди боятся, что их просто отравят, если ЦБК начнёт свою работу.