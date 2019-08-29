«Не произносите слово "неприглядный"»: бюджетников научили правильно говорить с губернатором. Аудио

В Ярославской области разгорелся скандал — в интернет попала аудиозапись, как жителей Данилова учили правильно разговаривать с губернатором Дмитрием Мироновым. Собрание прошло в одном из ДК, куда с рабочим визитом должен был завтра приехать глава региона. Аудиозаписью с порталом 76.RU поделились жители, которые прошли инструктаж. На записи слышно, как люди тренируются — задают в микрофон вопросы о наболевшем, а после этого их обучают, как правильно эти вопросы задавать, когда перед собравшимися будет сидеть губернатор.

Выдержка Жительница Данилова: — Добрый день, Дмитрий Юрьевич, меня зовут Виктория, и у нас, как и в больших городах, большинство людей посещают досуговые центры, Дома культуры и также учреждения здравоохранения. Но, к сожалению, наш Дом культуры пришел в уныние, выглядит неприглядно. И у меня в связи с этим вопрос: нам очень нужен новый Дом культуры и досуговый центр. Будут ли они построены? Инструктор: — Угу. Хорошо. А где вы работаете? Жительница Данилова: — Я работаю в школе. Инструктор: — А можно сразу немножко ремарку? Не говори: «Он неприглядный». Давай просто [неразборчиво] и «Мы ждем новый». В принципе «неприглядный» давай не будем говорить, потому что наши местные посмотрят, ну там ремонт-то делался. — Думали, что будет разговор, но детей начали готовить к конкретным вопросам, — рассказал даниловский краевед Дмитрий Андреев. — Говорили, что общаться надо максимально открыто, не заученно. Тем, кто плохо говорит, правили дикцию. Школьников собрали в районном молодежном центре, всех попросили убрать телефоны. Самым «проверенным» детям раздали маленькие листики с заготовленными для губернатора вопросами. Например: «Я очень люблю свой родной район и считаю его красивым. Мне кажется, что он мог бы быть не менее привлекательным для туристов, чем, к примеру, те же Углич и Мышкин. Но у нас не так много интересных объектов, которые могли бы привлечь людей. Я хотел бы развивать это направление, но не знаю, как сделать это выгодным и для района, и для себя в том числе. С чего начать?» Задавать вопросы детям велели убедительно, иначе губернатор поймет, что они ненастоящие.



Даниловцы показали, какие вопросы и как их просили задать Фото: Дмитрий Андреев

Но возмутил местных не только этот мастер-класс по ораторскому искусству. Говорят, что к визиту губернатора всех попросили ещё и правильно одеться и вести себя. Правильно — в понимании службы протокола. — Вход к нему на встречу должен быть строго в сменной обуви, одежда невычурная, волосы уложены, юбки строго ниже колен, — добавил Дмитрий Андреев. — Костюмы — нельзя, иначе губернатор может заподозрить: а не статисты ли перед ним, сытые, довольные, улыбающиеся. Анонсировали и рассадку в зале по гендеру: «мальчик — девочка».



Аудио: читатель 76.RU

Местные жители рассказали, что им объяснили — отказываться от похода на встречу с главой области негоже. В качестве мотивации им говорили, что это, возможно, единственный шанс в жизни увидеть своими глазами живого губернатора.

— Очень похоже на патриотическую профанацию, которая если чему-то и учит, то только умению врать, — подытожил краевед. В правительстве Ярославской области говорят, что вся эта история раздута.

— Вопросы ребята придумали сами, их сбором занимались представители местной администрации, — рассказала присутствовавшая на встрече заместитель директора департамента по физкультуре, спорту и молодёжной политике правительства Ярославской области Вера Даргель. — Может, они и дали какие-то советы. Насчёт розданных бумажек я ничего не могу сказать, я ничего такого не видела. А по поводу формата одежды разговор действительно был. Но, согласитесь, мы с вами в театр ходим в одной одежде, в другое место — в другой. Были ещё разговоры, что мы собираем молодёжь за три часа до непосредственной встречи с губернатором, но это не так. Мы пригласили всех к 12 часам, а встреча запланирована на 13. Но опять же, мы же и в театр за час приходим, это нормально.

